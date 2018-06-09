Этот способ лечения солнечных ожогов признан самым эффективным

Эксперты в очередной раз напомнили, как правильно лечить солнечные ожоги. Эти советы особенно актуальны на фоне повышения температуры в России и массовых солнечных ванн. Несмотря на то, что в последние годы россиянам настойчиво внушают мысль о необходимости использования солнцезащитного крема, мимолетность лета в нашей стране побуждает людей отказываться от эффективных средств защиты. Многим кажется, что в течение короткого лета просто невозможно обгореть или заработать себе рак кожи, и в России в условиях жесткого климата нужно ловить каждый солнечный луч. Именно поэтому число обращающихся с жалобами на солнечные ожоги к врачам год от года растет. Эксперты рассказали о том, как необходимо обращаться с этими порой достаточно болезненными и тяжелыми повреждениями. Для начала следует классифицировать солнечный ожог. Хотя бы приблизительно следует определить, является ли это ожогом первой, второй или третьей степени. В большинстве случаев мы сталкиваемся с ожогами первой степени, то есть неглубокими, которые заживают через несколько дней. Ожоги второй степени могут приводить к обезвоживанию или инфекциям зоны повреждений. Ожоги третьей степени порой требуют капельниц и даже госпитализаций в ожоговое отделение. У жертв подобных ожогов развиваются шоковые состояния, поскольку в организме снижается приток крови к жизненно важным органам. Если после ожогов у вас возникла сильная боль, на коже появляются пузыри, вы столкнулись с головной болью, высокой температурой или ознобом, рвотой и тошнотой, спутанностью сознания или головокружениями, учащенным сердцебиением, необычной жаждой и снижением мочеиспусканий, а на коже начал выделяться гной, то в этом случае надо отправиться к врачу. Ожоги второй и третьей степени требуют профессиональной помощи. Что же касается более легких ожогов, то в этом случае вам помогут лосьоны на основе алоэ вера или увлажнители, которые смягчают кожу и обладают заживляющим воздействием. Необходимо отказаться от любых продуктов на основе спирта. Они жалят кожу и усиливают раздражение. Если боль не исчезла, не помогают частые прохладные ванны и душ, то попробуйте обезболивающие из категории нестероидных противовоспалительных средств вроде нурофена или аспирина. В случае появления пузырей на коже дайте им время для того, чтобы они самостоятельно исчезли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)