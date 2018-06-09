Лучшие виды спорта для девушек

Регулярные посещения тренажерного зала позволяют контролировать свой вес и держать мышцы в тонусе, но рано или поздно однотипные тренировки начнут превращаться в рутину. Спортивные направления эволюционируют, сейчас практически не осталось дисциплин исключительно для мужчин или для женщин. Эти виды спорта отлично подходят для девушек, тренировки проходят весело и позволяют сжигать лишние калории. Предлагаем найти свой способ преодолеть спортивную скуку.

Теннис

Игровые вид спорта всегда были увлекательными, азарт и желание выиграть заставляют превосходить свои возможности. Каждое посещение корта заставит неплохо попотеть и потерять много энергии, во время игры будут задействованы все группы мышц. Для того, чтобы начать играть в теннис потребуется лишь выбрать теннисный корт, подобрать подходящую одежду и купить или взять напрокат ракетку.

Плавание

Отличается от других тренировок тем, что позволяет параллельно терять лишние килограммы и расслаблять нервную систему. Плавание необходимо для тех, кто испытывает стресс и хочет укрепить здоровье. Равномерное воздействие на все мышцы делает тело подтянутым, давление воды тонизирует кожу, это именно то, что нужно девушкам. Для занятий плаванием потребуется выбрать бассейн, взять справку от врача об отсутствии передающихся заболеваний и купить удобный спортивный купальник.

Бокс

Стереотип о том, что бокс — это только для парней, уже является частью истории. Тренировки по боксу помогают сформировать идеальное тело, девушки были обязаны воспользоваться этим преимуществом. Многие знаменитости женского пола увлекаются боксом и утверждают, что тренировки помогают им не только держать тело в форме, но и поддерживать жизненный тонус, не терять энергичность.

Бокс работает над каждым квадратным сантиметром тела, развивает силу, гибкость и чувство равновесия.

Волейбол

Для тех, кому быстро надоедают персональные занятия, подойдет освоить групповые тренировки, к примеру волейбол. На тренировки по волейболу можно приходить с компанией друзей, игровая форма занятий позволит получать серьезные нагрузки, даже не замечая этого.

Футбол

Одна из лучших спортивных игр, не только улучшает состояние здоровья и тела, но и прививает навыки командной работы, учит выкладываться на полную для достижения цели. Бег, резкие повороты, броски в сторону мяча сжигают много калорий. Использование защитных аксессуаров делает футбол полностью безопасным видом спорта, и девушек это устраивает.

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Желание поддерживать себя в форме и развиваться мотивирует к открытию для себя новых спортивных направлений. Каждая из этих дисциплин позволяет добиться отличных результатов и весело провести время.

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