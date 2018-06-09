Российские звезды выстраиваются в очереди на лечение от паразитов

Российские знаменитости начали массово очищать свои организмы от червей и паразитов, боясь онкологии.

Чем только звезды не лечили свои организмы за последние 20 лет. И вот сейчас новинка: знаменитости экстренно травят в своем теле паразитов. Звезды уверены: они живут в каждом из нас и являются причиной смертельных болезней. Чтобы не заболеть, объявить бой глистам и другим существам, поселившимся в организме, нужно уже сейчас.

В столичных клиниках, которые занимаются выведением паразитов, встретить звезд можно едва ли не ежедневно. Многие афишировать свое пребывание там не стремятся. Но есть и смельчаки, которые предупреждают: от опасных существ нужно избавляться как можно скорее.

Анфиса Чехова в ужасе: еще несколько лет назад ее жизнь напоминала ад. А все из-за того, что ее организм атаковали паразиты! Из-за глистов и других существ Анфиса не могла контролировать не только свой вес, но и собственную жизнь.

— Когда я поняла, что в моем организме живет кто-то еще, решила объявить им бой! — говорит Анфиса. — Обратилась в специализированную клинику. Сдала анализы: у меня нашли кучу всего! Потом мне рассказали, что паразиты живут у каждого из нас и во всех органах. Привычные анализы в поликлиниках, кстати, их не показывают. Потому что врачам из официальной медицины трудно признаться в существовании паразитов, в том, что они нас убивают и являются причиной всех болезней. Это ведь означает, что они лишатся огромного дохода, потому что никто не пойдет покупать антибиотики, если вылечится от червей.

Паразитов Чехова убивала с помощью специалистов нетрадиционной медицины. На ее организм воздействовали с помощью вибраций. Также она пила таблетки от глистов.

— Поймите: для паразитов мы — буфет и туалет, — вздыхает звезда. — Они не только в нас живут, но и оставляют свои отходы, а потом умирают. Это очень серьезная тема. После того как все паразиты из организма выйдут, вы сразу заметите изменения в положительную сторону. Я перестала уставать, — продолжает Анфиса. — Раньше случалось, что утром просыпалась, а мне уже было плохо. У меня даже характер после того, как я очистила свой организм от паразитов, изменился. Стала менее обидчивой и плаксивой. Оказалось, что паразиты транслируют нам свои эмоции. Это удивительная вещь!

Анфиса Чехова с обезьянкой на премьере сериала «Любимцы» // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Сейчас Чехова делает все, чтобы опасные глисты не завелись в ее организме вновь. И радуется: в свои сорок лет она выглядит гораздо лучше, чем десять лет назад.

— Сегодня я принимаю разные витамины, — продолжает звезда. — Кстати, пить их нужно только в том случае, когда вы точно знаете, что, помимо вас, их никто не употребляет. Недавно прошла курс американского детокса, на котором сидят все голливудские звезды. Благодаря ему я почистила кровь, лимфу, печень. Мне его привезли из Лос-Анджелеса. Также я очень правильно питаюсь. Уже два года не ем сахар, дрожжи, мясо, яйца. В моем рационе нет ничего жирного. Все остальное я ем. Поверьте, вокруг столько разной и вкусной еды. И делаю я это не для того, чтобы быть худой! Мне в первую очередь хочется быть здоровой, веселой, подвижной! Я хочу в старости двигаться, а не смотреть на то, как разваливаются суставы!

Вика Боня также вывела из организма опасных глистов. О том, что с ней сосуществуют паразиты, звезда «Дома-2» узнала случайно. Виктория стала жаловаться на самочувствие. Анализы, которые она сдала в обычной больнице, оставляли желать лучшего.

— Врач мне открыто сказала, что, если я не возьмусь за свое здоровье сейчас, дальше будет только хуже! — говорит Вика.

Уже в другой клинике Боне разработали целую антипаразитарную программу. За двухнедельный курс звезде «Дома-2» пришлось выложить около сорока тысяч рублей. Но результат превзошел все ожидания: показатели крови пришли в норму. Теперь Боня чувствует себя отлично.

— Я стала интересоваться этой темой, — продолжает Виктория, — и выяснила, что, оказывается, паразиты попадают к нам в организм с пищей, в том числе с рыбой и мясом. Они там не умирают, а начинают развиваться, поражая организм. Они живут везде: в сердце, мозге, печени, кишечнике. Являются причиной самых опасных заболеваний, в том числе онкологии. Я хочу, чтобы люди долго жили, поэтому рассказываю им правду.