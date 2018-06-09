Массаж Watsu для беременных

СодержаниеБеременность не отменяет уход за собойКак исцеляет WatsuКак Watsu помогает беременным

Особое состояние женщины во время беременности требует и особого к ней отношения. Порадовать будущую мамочку можно релакс-процедурами, в число которых входит массаж Watsu. Полноценная массажная процедура в воде, безусловно, расслабляет и возвращает хорошее самочувствие женщине. Насколько совместим подобный массаж с беременностью и почему его стоит делать, разбираемся на портале MedAboutMe.

Беременность не отменяет уход за собой

Период ожидания малыша каждая женщина переживает по-своему. Изменения в организме отражаются на внешности женщины и ее душевном состоянии. Поддерживать физическую форму в норме, чувствовать себя здоровой и оставаться красивой и желанной в это время женщинам помогают косметические и оздоровительные процедуры. Массаж тоже входит в набор «релакс для беременных», но стоит помнить, что требования ко всем оздоровительным и косметологическим сеансам для женщин «в интересном положении» отдельные. Любые мероприятия должны быть безопасны для матери и плода.

Watsu (или «водное шиатсу») — популярная процедура, предполагающая прекрасную возможность для беременных безопасно массировать спину, шею, ноги. Расслабление наступает под воздействием воды и рук специалиста.

Личный опытМарианна, Симферополь

Массаж Watsu я уже пробовала, но до беременности. После того, как узнала, что мы с мужем «в ожидании чуда», решила попробовать этот расслабляющий массаж уже в новом состоянии. Конечно, я прежде посоветовалась с врачом, и поскольку мое здоровье не вызывало беспокойства, то я отправилась к своей массажистке.

В первые месяцы беременности я чувствовала себя прекрасно, как и прежде, во время массажа. По мере «роста», а я сейчас на восьмом месяце и уже не такая стройная и гибкая, стало трудно находиться в каком-то другом положении, кроме «стоя» и «лежа». Вот здесь-то я и ощутила всю прелесть массажа Watsu для беременных. После процедуры в воде появляется забытая легкость в теле. Нежные и мягкие прикосновения рук специалиста по Watsu расслабляют все тело. Ну, просто как в рекламном ролике: «Пусть весь мир подождет!» Я отдыхаю и расслабляюсь реально во время сеанса. Чувствую себя великолепно.

Как исцеляет Watsu

Акроним «ватсу» или watsu (вид аббревиатуры) придуман Гарольдом Даллом. Он соединил английское слово WAter и японское shiaTSU. Получилось watsu, т.е. телесно-ориентированный метод воздействия на тело, сочетающий точечный массаж, но в воде. Гарольд родом из Америки, долгое время жил в Японии, постигая искусство традиционной японской терапии «шиатсу». В начале 80-х годов Далл разработал инновационный метод массажа, когда основная идея точечного воздействия на тело была перенесена Гарольдом в воду. Его идея проводить массаж в теплой воде источника Hot Springs имела успех из-за того, что эффект процедуры достигался сочетанием воздействия теплой воды и массажных движений на тело. Все вместе это привело к поразительному эффекту, заключавшемуся в глубоком расслаблении человека во время процедуры.

Во время сеанса массажа watsu специалист мягко работает с телом в теплой (34 градуса) воде.

Учитывая, что процедура проходит в воде, тело человека находится практически в невесомости. Для того, чтобы ощущение было полным, на ноги (иногда на руки) надеваются специальные накладки, поддерживающие тело на поверхности воды.

В результате во время массажа нет нагрузки на позвоночник и суставы. Теплая вода способствует расслаблению тканей, поэтому мышечное напряжение минимально, а физическая и эмоциональная релаксация, наоборот, глубока.

Сеанс массажа watsu длится от 30 минут до 1 часа. Эффект процедуры усиливается, если она проводится в морской или термальной воде.

Личный опытГарольд Далл, президент Международной ассоциации водного бодиворка (WABA), создатель Watsu, автор книги «Ватсу: Освобождение тела в воде» (из выступления на тренинге по подготовке специалистов по watsu-массажу)

Только вообразите себе: вы скользите по теплой поверхности воды, ощущаете постепенное расслабление, вода снимает с вас тяжесть и тепло направляется в мышцы, а вы ощущаете его всем телом. Добавьте к этому удовольствие, когда специалист по массажу поддерживает ваше тело, поглаживая и массируя в нужных точках. Снижается напряжение шеи, вы ощущаете свободу движений, а не тяжесть собственного тела, как это бывает на массажном столе.

Watsu-терапевт рядом с вами и удерживает вас в воде так, чтобы вы почувствовали погружение в воду и всплывание на поверхность, согласно ритму дыхания. Почувствуйте энергетику человека, помогающего вам расслабиться, и наслаждайтесь комфортным состоянием.

Как Watsu помогает беременным

Тело и организм беременной женщины требует постоянного ухода и внимания, поэтому Watsu-терапия ориентирована на создание приятных расслабляющих ощущений — как раз то, что нужно и будущей маме, и ребеночку.

Почему так хорош массаж Watsu для всех женщин, ожидающих рождения ребенка? Подогретая вода, расслабляя и снимая напряжение, хорошо действует на поясничный отдел. Беременным женщинам весьма проблематично сделать массаж спины обычным способом. Пока еще не изобретены для них ни кровати, ни массажные столы, а вода как раз способствует этому. Женщина лежит на спине, ее тело способно раскрепоститься в воде, чего нельзя сделать вне бассейна.

Практическая польза массажа Watsu для будущих мам:

облегчение общих сложностей в период беременности; уменьшение болей в области спины; улучшение сна; снижение нагрузки в пояснице; уменьшение тревожного состояния; выведение излишней жидкости; устранение отеков.

Согласно данным, приведенным в статье Агнес М. Шиттер (председатель ассоциации бодиворкеров Швейцарии), посвященной клиническим исследованиям «о влиянии пассивной гидротерапии на беременность», Watsu положительно влияет на стрессовое напряжение, боли и связанное с этим психическое состояние женщины во время беременности. Участницы эксперимента описывают терапию как приятный и безопасный метод, благотворно влияющий на женщин. Массаж способствует гармоничному развитию плода и налаживает его связь с матерью.

Комментарий экспертаЛариса Пульная, специалист по Watsu

Техника Watsu основана на массаже шиатсу, который характеризуется надавливаниями пальцами на определенные точки тела. В отличие от шиатсу, эта техника проводится в воде, температура которой максимально приближается к температуре тела.

Голова женщины лежит на моей руке. Я всегда предупреждаю, что в случае дискомфорта, клиентка может поправить положение головы. Как только я почувствую, что тело женщины расслабилось, я смогу его растягивать, разминать, поглаживать. Помогать мне не нужно во время процедуры, потому что вес тела в воде составляет всего 10% и женщина легка, подвижна, расслаблена. Тело находится в состоянии невесомости, что снимает осевую нагрузку на позвоночник. Особенно я рекомендую эту технику беременным женщинам. Чего хочется женщине в этом состоянии более всего? Внимания и заботы со стороны тех, кто находится рядом. Watsu-терапия дает возможность «побыть на ручках» во время сеанса водного массажа. За час сеанса Watsu женщина получает эффект хорошего сна и гидрореабилитацию. Уже после первого сеанса будущие мамы чувствуют, что уменьшилась боль в спине, перестали болеть мышцы, улучшилось настроение.

Уникальную технику Watsu применяют уже в более, чем сорока странах мира. Она помогает противостоять стрессу, снять напряжение, улучшить общий тонус организма. Методика Watsu реально способствует ощущению гармонии души и тела.

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