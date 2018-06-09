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Варнава расписала подписчикам свой ежедневный рацион
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Варнава расписала подписчикам свой ежедневный рацион 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В последнее время пользоватли Сети активно обсуждают становящееся все более заметным похудение звезды шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы. Отметим, что в начале своей карьеры на ТВ она прославилась как девушка с аппетитными формами. Однако, на данный момент в ее адрес все чаще звучат обвинения в анорексии. На днях Катя сама решила расставить точки над i в этом вопросе.
«Конечно, я ем Причем нормально! 1,75 живого роста надо еще прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец-иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем», — заявила она в своем микроблоге. Далее теледива расписала свой ежедневный рацион.
«Нельзя просто взять и начать резко ограничивать себя в еде.. и я ни в коем случае не говорю делать, как я. Поверьте, к этому я пришла не сразу…очень постепенно, в течение нескольких лет», — подчеркнула звезда. Чтобы выстроить грамотный режим питания без ущерба здоровью, артистка также посоветовала женщинам обратиться к диетологу.
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