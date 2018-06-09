Послеродовое пеленание женщин и закрытие родов

Послеродовое пеленание женщины — это процесс, который не только затрагивает аспекты ее физического состояния, а задействует настроение и эмоции женщины, область ее нервной системы, а также становление чувства материнства. Послеродовое пеленание можно рассматривать как некий обряд полноценного, гармоничного, с точки зрения воздействия на все возможные области, закрытия родов.

Что такое послеродовое пеленание

Традиция пеленания после родов присутствует в культуре многих народов, наибольшую известность приобрело подобное закрытие родов у славян и народов, населяющих Индию. Основной задачей послеродового пеленания можно считать быстрое и безболезненное физическое и психологическое восстановление родившей женщины. Ведь ни для кого не секрет, что в процессе вынашивания ребенка все мысли и чувства женщины направлены исключительно на будущего малыша. Более того, организм будущей матери также претерпевает глобальные физические изменения, цель которых — сохранить беременность и создать условия для благополучного прохождения предстоящих родов. И на протяжении всей беременности и в момент родов женщина зачастую подсознательно накапливает огромное количество страхов, опасений, неудовлетворенности и недовольства, которые могут помешать ей в полной мере насладиться материнством. Избежать подобных последствий поможет послеродовое пеленание, процедура которого предполагает три важных аспекта: энергетический — восстановление энергетического баланса женщины после родов, психологический — избавление от накопившихся обид и страхов и, конечно, физический — восстановление организма женщины и так называемое закрытие родов. В настоящее время традиция послеродового пеленания вновь становится популярной. Конечно, принимая во внимание уровень развития и достижения современной медицины, процедура пеленания подверглась значительным изменениям, но ее цели и задачи остались неизменными.

Основные задачи послеродового пеленания

Проведение висцерального массажа — лечебного воздействия на все органы и системы организма женщины посредством глубокого надавливания.

Достижение состояния глубокой физической релаксации путем медленного прогревания всего организма и проведения в последующем компрессионного массажа. Изменения на физическом и эмоциональном уровне в организме беременной происходят медленно и постепенно в течение целых 9 месяцев, именно поэтому мозг женщины успевает к ним адаптироваться. Изменения же после прошедших родов наступают стремительно, в течение нескольких часов или суток. Послеродовое пеленание дает возможность организму женщины принять произошедшие изменения на физическом, психологическом и эмоциональном уровне.

Нормализация обмена веществ и ускорение процесса «очистки» крови, что достигается прогреванием всего организма, массажем и перетягиванием, за счет чего происходит обновление и омоложение организма родившей женщины.

Проведение глубокого массажа, который помогает выведению токсинов и оттоку лимфы.

Приведение перистальтики кишечника в норму путем повышения тонуса мышц кишечника.

Устранение даже незначительного смещения внутренних органов женщины за счет проведения массажа в сочетании с тепловыми процедурами и сдавливанием.

Разгрузка сердца, которая достигается улучшением функционирования мелких сосудов и стимуляцией микроциркуляции крови.

Избавление с помощью проведенного сдавливания от лишней жидкости, скопившейся в организме, и отеков, что, в свою очередь, приводит к быстрому уменьшению объемов тела.

Возврат костей таза, смещенных в процессе родов, в правильное положение. Это избавит женщину от возможных болей в костях и суставах.

Вентиляция легких, которая становится возможной при перетягивании грудной клетки и использовании «верхнего» и «нижнего» дыхания.

Профилактика маститов и предмаститных состояний.

Этапы процедуры послеродового пеленания

Проведение процедуры послеродового пеленания или обертывания предполагается в течение 30 дней, начиная с 10 дня после физиологических родов, а если было проведено кесарево сечение, то сроки немного сдвигаются — это будет 21 день после операции. Соблюдение указанных сроков, как считают специалисты, крайне важно с точки зрения достижения наибольшего положительного эффекта. Время проведения обертывания варьируется от 5 до 7 часов, проводится оно в домашних условиях. Основными «показаниями» к проведению послеродового пеленания можно считать жалобы женщины на:

боли в спине;

большой живот;

лишний вес;

нарушение осанки;

трудности с дыханием;

недержание мочи;

геморрой;

«неустойчивость» таза при ходьбе;

бессонницу;

непрекращающуюся тревожность и плаксивость;

нехватку (с точки зрения женщины) тепла и заботы;

тяжелое восстановление после операции кесарева сечения, когда роженица ощущает себя, как «не свое» тело.

Первый этап послеродового пеленания женщин Перед началом проведения самой процедуры состояние женщины должно быть тщательно проанализировано. Специалист по послеродовому пеленанию обязательно проведет необходимую диагностику — подробную беседу о том, как проходила беременность и роды, все ли хорошо с малышом, как себя чувствует женщина, что ее волнует и беспокоит. Это поможет обозначить круг ее проблем и определиться с последовательностью и длительностью самой процедуры, ее этапов, а также с подбором масел, трав и пряностей, которые будут использоваться. Второй этап послеродового пеленания женщин Следующим этапом следует работа с телом — внутренними органами, мышцами, связками и суставами, происходит это с помощью умасливания, массажа и теплых, расслабляющих ванн. Параллельно с женщиной может вестись беседа, но только в том случае, когда женщина готова и хочет говорить, возможно, ей на текущий момент необходима тишина и возможность «побыть с собой наедине». В любом случае основной задачей данного этапа является полное и глубокое расслабление женщины. Третий этап послеродового пеленания женщин Как только удалось добиться состояния релаксации, начинается третий этап пеленания — перетягивание, которое проводится с помощью специального полотна. Именно им стягиваются ключевые зоны тела и удерживаются в таком состоянии в течение определенного времени для достижения необходимого терапевтического эффекта. Одним из самых сложных считается пеленание живота, с помощью которого происходит возврат органов брюшной полости в исходное положение и нормализация их функций. Четвертый, заключительный этап послеродового пеленания женщин Заключительным этапом пеленания является подвязка живота, которая будет служить своеобразным корсетом для мышц передней брюшной стенки и органов брюшной полости. В довершении процедуры, специалист расскажет о правильном поведении после проведенного пеленания, покажет комплекс упражнений, который поможет закрепить и усилить достигнутый эффект.