Первые дни отдыха на море особенно опасны для здоровья

В первые дни отдых на пляже может навредить здоровью человека, если в его организм проникает избыточное количество йода. Врачи предостерегают: отдыхать на побережье надо с умом, не злоупотребляя морскими и воздушными ваннами. Отправляясь отдыхать на море, жители мегаполисов попадают в среду, где воздух пропитан йодом, — это может спровоцировать настоящий «йодный удар», поделился мнением врач-реабилитолог Валентин Ковтун. Специалист утверждает, что резкая смена обстановки, заставляющая организм горожан, привыкший к совершенно иному качеству воздуха, приспосабливаться к условиям морского курорта, — является большим стрессом для щитовидной железы.

«Щитовидка, которая вынуждена перестраиваться с работы в условиях йододефицита на условия избытка йода, может отреагировать повышенными оборотами работы, что чревато тиреотоксикозом. Либо наоборот — щитовидка замедляет свою работу, что приводит к вялости, отечности, набору веса», — отметил врач.

Особенно опасны в этом плане первые дни на побережье. К морскому отдыху организм нужно адаптировать постепенно и плавно, дал совет специалист. Чтобы избежать передозировки йодом, в первый день после приезда проводить на берегу моря нужно не более полутора-двух часов. Ранее МедикФорум писал о том, что думают ученые по поводу связи между плохой погодой и болями в суставах и спине. Оказалось, что негативное влияние плохих погодных условий на физический дискомфорт заметно преувеличено.