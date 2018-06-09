Новый тренд! Cочетание фитнеса и йоги

У каждого человека разная физическая подготовка. Кто-то может сразу начинать занятия на тренажерах, а кому-то необходима предварительная подготовка в виде сброса лишней массы тела и укрепления мышц. Комплекс упражнений фитнес-йоги подходит даже людям в плохой физической форме.

Универсальность методики

Профессиональный инструктор подберет индивидуальную программу согласно возможностям твоего тела и спортивной подготовки. Позы йоги, дополненные фитнес-движениями, дают более эффективные результаты.

Упругое и подтянутое тело

Чрезвычайно важно укреплять не только мышечный каркас, но и заниматься растяжкой. Это направление фитнеса обеспечивает проработку всего тела, делая фигуру более подтянутой, а кожу упругой.

Развитие гибкости позвоночного столба и суставной подвижности

Упражнения фитнес-йоги способствуют обретению лёгкости, растяжению позвоночника, снятию мышечных зажимов, помогают расслаблению и уменьшению напряжения, увеличивают мобильность сочленений костей.

Мышечное развитие

Все занятия проходят без применения дополнительного снаряжения. Основная нагрузка — вес человека. Постепенное наращивание сложности обеспечивает комфортное укрепление мышц начинающим, женщинам, людям старшего возраста.

Оздоровление организма

Занятия, сочетающие физические и дыхательные упражнения, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и лёгкие, насыщая организм кислородом, улучшая настроение и общее состояние.

Для достижения положительной динамики заниматься фитнес-йогой лучше под руководством профессионального тренера, в домашних условиях занятия будут менее эффективными.

Ещё один плюс этого направления фитнеса — уменьшение веса. Фитнес-йога помимо сжигания калорий ускоряет метаболизм, что при соблюдении правильного режима питания и регулярных занятиях ведёт к снижению массы тела. Для закрепления результатов быстрого обмена веществ и сжигания жировой прослойки необходимо придерживаться диеты с низким содержанием углеводов и тренироваться как минимум 16 раз в месяц. Для более быстрого похудения включи одну тренировку в неделю с кардионагрузкой: прыжки со скакалкой, быструю ходьбу, плавание, бег, езду на велосипеде.

Тренировка для уменьшения объёма тела и тренировки мышечного каркаса

Комплекс тренировки выполняется без отдыха.

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В исходном положении на вдохе поднимай руки вверх, опускай, выдыхая. Повтори 4 раза.

В этой же позиции раскинь руки и постепенно, округляя позвоночник, своди руки вместе и разводи в стороны, выпрямляясь. Повтори 4 раза.

Сложи ладони вместе в положении «руки вверх», наклоняйся в стороны. Выполнить по 5 раз на один и другой бок.

Займи исходную позицию. Ноги вместе. Подтягивай колено к грудной клетке, придерживая ладонями. Стоять 5 секунд. Выполнить 10 раз, сменяя ногу.

Поставь ноги рядом, зафиксируй колено под углом 90 градусов, отведи его в бок, затем опять прямо, повтори движение коленом 5 раз, не ставя ногу, затем смени и повтори еще раз.

Поставь руки на талию, отведи плечи назад, сделай выпад вперёд. Вдыхая — выполняй приседание, на выдохе — поднимайся. Выполни 5 раз для каждой ноги.

Сделай выпад и выполняй следующие движения: руки за спину, затем вперёд, сложи ладони перед грудью, сгибая локти, поворот корпуса в бок, фиксация на несколько мгновений. Выполнить несколько раз в каждую сторону.

На коленях с опорой на ладони, подтяни живот, вытяни прямыми противоположные ногу и руку. Покачивай прямые конечности вверх-вниз с небольшой амплитудой 12 раз. Далее сближение коленного и локтевого суставов противоположных верхней и нижней конечностей 4-5 раза. После отведение этих же руки и ноги в бок 4-5 раз. Заверши выполнения 10-секундным отдыхом в позе эмбриона. Сделай тоже самое для других руки и ноги.

В упоре лёжа на выдохе подтягивай колено к грудной клетке, а вдыхая поднимай ногу и таз вверх. Повтор 4-5 раза для каждой ноги.

Прими упор лежа, опустись вниз как при отжимании, сделай опору на внешней стороны стопы, сделай «кошечку» — выпрями руки и выгни спину. Сделай фиксацию на несколько секунд и повтори действия в обратном порядке. Повтор 5 раз.

Из позиции на коленях с опорой на ладони, опустись вниз, чтобы опора была на локти, ноги в коленях поставь как можно дальше в стороны. Делай поступательные движения тазом. Повтор 5 раз.

Сядь на пол, ноги под себя, колени в стороны, а пятки вместе, наклоняйся в стороны. Повторить 10 раз в обе стороны.

Прими сидячее положение с вытянутыми ногами. Наклонись максимально вперед, стараясь лечь на колени и держа спину ровной. Зафиксируй положение на полминуты.

В сидячем положении сложи стопы подошвами вместе перед собой, разведя колени в стороны, ладонями сомкни лодыжки, наклоняйся вперёд, стремясь коснуться лбом стоп. Зафиксируйся на полминуты.

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