Как происходит выкидыш на ранних сроках

Немного сухой статистики:

по данным официальной медицины, у каждой пятой женщины происходит выкидыш на таком сроке беременности, что она даже не успевает понять, что была беременна;

выкидышем на ранних сроках заканчиваются 15% зафиксированных в женских консультациях беременностей;

85% самопроизвольных прерываний беременности фиксируется на раннем сроке — до 12 недель беременности;

вероятность самопроизвольного выкидыша (прерывания беременности) после достижения женщиной возраста 45 лет составляет 55%.

Выкидыш на ранних сроках

Что такое выкидыш? Самопроизвольное (без медикаментозного и хирургического вмешательства) прерывание беременности до 12 недельного срока. Как уже говорилось ранее, женщина не фиксирует сам факт беременности и последующего выкидыша. Для нее все выглядит, как небольшая задержка, которая действительно является достаточно распространенным явлением и может быть вызвана переутомлением, стрессом, наличием простудного заболевания и т.д. Через какое-то время месячные начинаются, разве что бывают несколько обильнее, сопровождаются болями и неприятным тянущим чувством внизу живота. Если подобная ситуация не сопровождается достаточно сильным кровотечением, женщина справляется с «необычными месячными» самостоятельно, без обращения к врачу. Если самопроизвольный выкидыш происходит на сроке близком к 12 неделям, то, скорее всего, возникают достаточно серьезные приступы боли, выделения будут обильными, а женщина может зафиксировать исход плотного кровавого сгустка небольшого размера. Достаточно часто это происходит во сне. Если с вами произошло нечто подобное, обязательно как можно скорее обратитесь к гинекологу. В этом случае необходимо пройти серьезное медицинское обследование и убедиться в отсутствии любых воспалительных или инфекционных заболеваний половой системы, а также исключить необходимость проведения медицинской чистки. Почему происходит невынашивание беременности и можно ли этого избежать?

Причины выкидыша на ранних сроках

Генетические аномалии плода В числе одной из основных причин самопроизвольного прерывания беременности медики называют наличие различных генетических аномалий развития плода. Это могут быть нарушения в количестве хромосом или их структуре. Так случается, что на момент появления первой клетки зародыша — зиготы, происходит сбой, образовывается неверное количество хромосом или возникают аномальные изменения их структуры. Организм женщины распознает эти нарушения, плод воспринимается как нежизнеспособный и происходит его отторжение, чаще всего на 3 неделе беременности. Именно поэтому при обнаружении выкидыша на раннем сроке так важно обратиться за консультацией к гинекологу. Возможно, у кого-то из партнеров есть наследственная предрасположенность, обуславливающая такого вида нарушения, и, чтобы снизить вероятность рождения малыша с генетическими аномалиями, вам может потребоваться обследование у врача-генетика. Нарушения гормонального фона в организме женщины Следующая за генетическими аномалиями плода причина выкидыша на ранних сроках — нарушения гормонального фона женщины. Гормоны женского организма отвечают не только за возможность забеременеть, но и контроль всего процесса благополучного вынашивания плода. Если нормальное течение беременности нарушается выкидышем (как показывает практика, чаще это происходит на 4 неделе беременности), то вероятность гормонального дисбаланса у женщины достаточно велика. Такая ситуация требует срочного вмешательства таких специалистов, как гинеколог и эндокринолог. Без нормализации гормонального фона последующие беременности, скорее всего, окончатся также печально. После проведенного медикаментозного лечения женщина способна без каких-либо проблем забеременеть и выносить малыша. Положительный резус-фактор плода Современные гинекологи настаивают — женщина должна следить за своим циклом и обращаться к врачу сразу, как только возникла задержка. Своевременная постановка на учет предполагает, что оба родителя должны сдать ряд анализов, в числе которых и кровь на резус-фактор. Почему это так важно? Если у женщины определяется отрицательный резус-фактор, очень важно знать какой резус у отца будущего ребенка. Если малыш унаследует положительный резус-фактор, организм матери распознает его ткани как нечто чужеродное и старается избавиться от этого. Резко возрастает угроза развития резус-конфликта и прерывания беременности на ранних сроках. При своевременном обнаружении подобной ситуации и проведении медикаментозной терапии возможно нормальное течение беременности, адекватное развитие малыша и своевременные роды. Инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем Можно много говорить о вреде для женского организма и его репродуктивной функции подобного рода заболеваний. Для их исключения достаточно соблюдать определенные правила, в том числе и контрацепции (защищенного секса) и два раза в год посещать гинеколога, который может помочь выявить инфекции, которые имеют вялотекущий характер. При наличии инфекционных заболеваний у матери или отца происходит быстрое инфицирование эмбриона, который женский организм начинает воспринимать как «дефектный», а значит нежизнеспособный, после чего происходит его отторжение (вероятность которого наиболее высока на 5 неделе беременности). Предыдущие аборты Как известно, процедура хирургического аборта очень травматична и часто сопряжена с большим риском для дальнейшей репродуктивной функции женщины. Не секрет, что проведение аборта резко снижает возможность последующих благополучных беременностей и родов. Чем на более позднем сроке было проведено прерывание беременности, тем выше вероятность дальнейшего невынашивания.

Профилактика выкидыша на ранних сроках беременности

Выкидыш — это сложная стрессовая ситуация, которая может иметь множество негативных последствий как физического, так и психологического плана для женщины. К сожалению, восстановление репродуктивной функции не всегда возможно. Основной профилактической мерой выкидышей на ранних сроках может считаться планирование беременности, при котором оба родителя проходят тщательное медицинское обследование, в том числе и у таких специалистов, как генетик и эндокринолог. Это помогает своевременно определить наличие любых генетических и гормональных проблем, а значит начать лечение до наступления желанной беременности. Это же можно отнести и к наличию инфекционных заболеваний внутренних органов будущих родителей. Планирование беременности предполагает и изменения образа жизни будущих родителей:

Отказ от вредных привычек, в том числе курения и потребления алкоголя.

Введение в рацион питания большего количества овощей и фруктов, а также предпочтение отварным продуктам или блюдам, приготовленным на пару.

Прием курса витаминов, назначение которых должен провести врач.

Исключение стрессовых ситуаций.

Нормализация режима сна и бодрствования.

Обязательные ежедневные легкие физические нагрузки.