Как похудеть без диет и упражнений

Научно доказанный факт: среднестатистическая женщина к 40 годам тратит на диеты 308 недель — почти 6 лет! — а суммарный вес, сброшенный с их помощью, составляет 160 килограммов.

Поскольку дам в отрицательном весе на улицах пока никто не встречал, остается признать грустный факт: большая часть этих 300 с лишним недель была потрачена впустую. Но у нас для вас хорошая новость: чтобы сбросить лишние килограммы, необязательно отказываться от привычных продуктов — достаточно просто знать, когда, где и как их съедать! Мы представляем вам подборку научно одобренных привычек, которые точно помогут вам стать стройнее — без истязаний, голодовок и смс.

Следите за часами

Ученые из Института Вейцмана (Израиль) утверждают: не так важно, что вы съели — намного важнее, когда. По мнению исследователей, поздние приемы пищи, а тем более привычка (или необходимость) есть по ночам значительно повышает риск ожирения — это связано с зависимостью метаболизма от наших биологических часов Израильские ученые уверены: лучшее время для плотного приема еды — спустя четыре часа после восхода солнца. Чем дальше от этого пика — тем более легкой должна быть пища.

Соблюдайте тишину! И темноту

Если человек ест в темноте (или с завязанными глазами), он съедает существенно меньше — к такому выводу пришли исследователи из Констанцского университета (Германия). По мнению ученых, если во время еды у человека закрыты глаза, обостряются все прочие чувства, а также снижается желание насытить организм.

А вот господа из Университета Бригама Янга советуют никогда не включать музыку во время еды: проведенные ими эксперименты показали, что под музыку испытуемые съедали почти вдвое больше, чем в тишине Все дело в том, убеждены ученые, что звук жевания помогает нам контролировать количество съеденного — а посторонние шумы, даже очень мелодичные, отвлекают и сбивают со счета. Раз-два-три…

Высыпайтесь

Чем меньше вы спите, тем больше ваш организм тянется к вредной еде, утверждают авторы исследования, результаты которого опубликованы в Micro Cap Magazine. По словам ученых, эффект очень похож на тот, который вызывает употребление марихуаны: чтобы продлить период бодрствования, организм включает систему награды, заставляя «хозяина» съесть еще кусочек вредной, калорийной, жирной, но такой вкусной едыА ведь можно было просто поспать еще 5 минуточек.

Кусайте и считайте

Если считать не калории, а количество укусов, похудеть можно быстрее, а главное — легче. Участники эксперимента, который проводился исследователями из Университета Бригама Яма, считали кусочки еды: в результате каждый из них за месяц, не меняя привычный рацион, потерял около двух килограммов веса Специалисты утверждают: подсчитывая съеденное, мы начинаем питаться более осознанно и намного раньше отслеживаем насыщение. Потому и худеем.

Размер имеет значение

Но не размер порций или посуды — важно, велик ли стол, за которым вы едите. Ученые из Политехнического университета Калифорнии утверждают: если вы хотите похудеть, порции должны быть маленькими, а вот обеденный стол — большим.

Еще один важный фактор — чистота и порядок. Психологи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) утверждают, что беспорядок на кухне вызывает неосознаваемый стресс, который в свою очередь способен заставить нас съесть больше, чем мы собирались — до двух раз больше! Мама была права, на кухне надо убираться чаще.