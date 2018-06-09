14 мифов об акне, которые мешают их вылечить

Когда обычные прыщи становятся «взрослыми акне»? Что вы можете сделать? Можете ли вы обвинять диету, образ жизни или генетику? Является ли макияж вашим другом или врагом? И как вы можете действительно избавиться от акне? Вместо того, чтобы получать противоречивые ответы в Google , стоит услышать советы консультанта-дерматолога, доктора Анджали Махто из лондонской клиники Cadogan Cosmetics. МедикФорум собрал для читателей все эти советы.

Как появляются угри у взрослых людей?

Акне — другое состояние прыщей? Многие из пациентов считают, что акне отличается от угрей. Фактически, между этими двумя словами нет реальной разницы. Акне — это медицинский термин, который врачи используют для описания плохих угрей и лечат их одинаков с медицинской точки зрения. Угри — это проблема подростков? Угри могут возникать и в подростковом и взрослом возрасте. У взрослых это состояние состоит из двух подтипов: «постоянные угри », которые продолжаются с подросткового возраста и не проходят и «позднее акне» — когда угри появляются с 25 лет. Взрослые угри поражают женщин чаще, чем мужчин

Это правда. Акне в зрелом возрасте гораздо чаще встречается у женщин по сравнению с мужчинами. Где-то около 12-22% женщин страдают от взрослого акне по сравнению с примерно 3% мужчин. Это связано с тем, что женщины более чувствительны к гормональным изменениям, например, во время менструального цикла, и многие из них обнаруживают, что их кожа ухудшается перед их периодами. Угри передаются генетически Генетика играет значительную роль в развитии акне. Некоторые исследования показали, что почти 80% акне обусловлено наличием определенных генов, которые унаследованы. Однако мы, к сожалению, еще не находимся на том этапе, когда мы понимаем все причины. Угри вызваны нечистой кожей Это миф. Развитие акне — многофакторный процесс. Акне — это расстройство части кожи, состоящей из маслодобывающей железы, волосяного фолликула и волос. На размер и активность нефтедобывающей железы влияют гормоны. При определенных обстоятельствах железы увеличиваются в размерах и вырабатывают больше масла. Клетки кожи начинают становиться «липкими» ловушками. Образ жизни влияет на угри Есть некоторые свидетельства того, что потребление молочных продуктов и продуктов с высоким индексом GI может усугубить акне, поэтому я стоит ограничить такие продукты и вести здоровый образ жизни. Стресс может усугубить многие кожные заболевания, в том числе акне, поэтому решите проблему со стрессом, например, посредством упражнений или медитации. Шоколад делает акне хуже

Роль шоколада и его влияние на акне остаются спорными. Недавнее лабораторное исследование показало, что потребление шоколада в присутствии бактерий P. acnes привело к увеличению высвобождения химических веществ, вызывающих воспаление. Однако связь остается незначительной, и это может быть специфический компонент в самом шоколаде, который может сыграть роль, например, наличие коровьего молока, которое, как известно, содержит гормоны и сахар. Клинические исследования в будущем установят реальную роль диеты в качестве причинного фактора для прыщей, но в настоящее время это не доказано. Акне заразительно? Акне не заразительно и не может передаваться от человека к человеку. Хотя бактерии-акне играют определенную роль в своем развитии, они не могут передаваться, как большинство бактериальных инфекций. Однако не рекомендуется делиться полотенцами или подушками с кем-то по причинам общей гигиены.

Как бороться с акне?

Кожа с акне требует увлажнения Увлажнение кожи поддерживает целостность барьерной функции и жизненно важно для хорошего здоровья кожи. Даже жирная кожа нуждается в увлажнении, так как лишние масла не приравниваются к эффективной гидратации кожи. Важно следовать последовательной хорошей процедуре по уходу за кожей. После чистки используйте легкий увлажняющий крем на основе геля, который является «не коммедогенным», так как это предотвращает образование угрей. Наконец, использование предписанного ретиноидного продукта на коже перед сном поможет очистить поры, уменьшить образование и успокоить воспаление. Избегайте абразивных продуктов Общий миф о борьбе с акне заключается в том, чтобы избежать использования абразивных продуктов. Но это действительно полезно. Жирная кожа мягко очищенная один раз в неделю становится лучше, очищение немедленно удаляет мертвые клетки кожи с поверхности, что приводит к более яркому внешнему виду, но в долгосрочной перспективе это уменьшит развитие угрей. Важно не переусердствовать с отшелушиванием, иначе вы в конечном итоге раздражаете кожу. Не давите угри

Нецелесообразно вскрывать, царапать или давить угри. Все это приводит к повреждению кожи и может привести к появлению постоянных пигментных пятен или рубцов кожи. Лучше использовать прямое лечение непосредственно на участке, с помощью таких веществ как салициловая кислота, которая может высушить и помочь снять воспаление. Стоит избегать макияжа? Нет необходимости отказываться от макияжа, если у вас есть прыщи, и многие люди предпочитают скрывать свои пятна, поскольку это обеспечивает уверенность в себе. Важно выбрать правильные продукты для жирной, проблемной кожи. Вечером косметику нужно хорошо смыть, однако в течение дня она не нанесет никого вреда, если вы пользуетесь качественной косметикой, которая подходит по типу кожи и не забивает поры, а, может быть, увлажняет кожу. Стероиды помогают угрям исчезнуть Стероидные инъекции — полезный метод лечения больших, упрямых, одиночных угрей. Стероиды идеальное решение, если требуется что-то быстро сделать, например, перед важным социальным событием. Стероид можно вводить непосредственно в акнелион, и это приводит к уплощению кисты в течение 42— 72 часов. Эта процедура должна проводиться только под руководством дерматолога, так как есть потенциальные риски, если они выполняются в руках неспециалиста. Кроме того, это крайний способ, к которому без острой необходимости лучше не прибегать. Ране были названы пять мифов, которые мешают иметь идеальную кожу.