Как узнать, что со здоровьем все в порядке

Безупречный вид волос и ногтей

Здоровье волос подтверждают три признака:

Нет секущихся кончиков.

Хорошо блестят.

Упругие и сильные.

Когда волосы выглядят сухими и безжизненными, то лучше отложить походы к стилистам, и задуматься о витаминных и питательных масках. Здоровье ногтей — это сложнее, чем здоровье волос, но если твои ноготки не ломкие, не слоящиеся, а сама пластина на ощупь гладенькая и телесного цвета, то не беспокойся — с твоими ногтями все в порядке.

Невоспаленные глаза

Когда глаза перенапрягаются, то на них становятся видны капилляры, а при переменах в окружающем пространстве появляются воспаления.

Какие-либо изменения в цвете белков глаз — явный признак проблем с организмом.

Здоровые глаза имеют ярко-белый цвет белков.

Но не забывай о веках и коже вокруг глаз. Если заметишь, что там появилась сухость или раздражение — скорее всего, это симптом аллергии или какой-то инфекции, поэтому при проявлении таких признаков нужно скорее обратиться к врачу.

Индекс массы тела в норме

ИМТ показывает соотношение роста и веса. Он отражает, сколько в организме жира, а также вероятность появления болезней сердца и диабета. Чтобы не рисковать своим здоровьем, нужно держать под контролем свой индекс массы тела, и не позволять ему выходить за рамки 19-25 баллов. Подсчитать свой ИМТ легко — разделить массу тела в кг на рост в метрах, умноженный на рост в метрах.

Соблюден баланс роста и веса

Вес — хороший показатель того, что со здоровьем все в порядке. Баланс роста и веса очень важен, поэтому не стоит бездумно сидеть на диетах и постоянно пытаться худеть. Кстати, здесь же стоит отметить состояние позвоночника, осанки и здоровья костей. Если твое равновесие периодически куда-то теряется, то обратись к врачу, уточни, все ли в порядке со спинным мозгом.

Здоровые почки и кишечник

Для того, чтобы быть уверенной, что организм работает как следует, нужно обращать внимание на продукты жизнедеятельности. Моча должна быть светло-желтого цвета, а стул не жидким. Если есть какие-то отклонения от нормы, например, цвет или запах, то это вполне может оказаться признаком проблем со здоровьем почек или кишечника.

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Здоровый сон Если ты быстро засыпаешь после того, как голова коснется подушки, не подскакиваешь посреди ночи и спишь по 7-9 часов в сутки, то с твоим режимом сна все отлично.

Легко выполняешь несложные тренировки

Хочешь проверить, в норме ли твое тело? Сделай небольшой тренинг для проверки выносливости. Специалисты утверждают, что для этой цели можно выполнить такую тренировку:

10 раз отожмись.

60 секунд спринтерского бега.

10 берпи.

Если ты спокойно выполняешь такие упражнения, то смело можешь пойти и выбрать более интенсивные виды фитнеса.

Оцени свой запах

После того, как приняла душ, не используй дезодорант в ту же минуту. Подожди немного и оцени запахи своего тела. Если через несколько минут тобой не был отмечен неприятный флер, то все хорошо. А вот если твой нос уловил следующие оттенки, то стоит обеспокоиться: аммиак сообщает о почечной недостаточности, кислота — о заболеваниях легких, сероводородный запах — о проблемах с пищеварением. Порядок с давлением

При нормальном функционировании артериальной системы весь организм обогащен кислородом в необходимом объеме. Если мышечные судороги, онемение, головная боль и непреодолимое желание «подзарядиться» стимулятором с утра — это не про тебя, то, с большой вероятностью, с твоим кровяным давлением все хорошо.

Также обрати внимание на эмоции, испытываемые в течение всего дня. При быстром утомлении, низкой концентрации внимания и перепадах в настроении стоит задуматься о гормональных проблемах.

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