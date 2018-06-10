Почему после диеты возвращается вес?

Возвращение лишних килограммов после диеты — это неприятное, но закономерное явление. Большинство людей начинают набирать вес сразу после того, как заканчивают диету. Возвращение веса рассматривается как неудача, но в такой ситуации важно не опустить руки и разобраться с причинами. Если понять причину, по которой вес вернулся, то следующая попытка похудения будет более удачной.

Бывает так, что люди обречены на провал в самом начале диеты, они выбирают для себя неправильные системы питания. Если диета будет слишком жесткой с большим количеством ограничений, то она не принесет долгосрочного результата. Более того, строгие диеты приводят к головным болям, раздражительности, неспособности сконцентрироваться, проблемам с пищеварением. Такие симптомы будут неприятными для каждого, чтобы избавиться от них, нужно отказаться от диеты и вернуться к привычной системе питания. Для того, чтобы не столкнуться с такими побочными эффектами при следующей попытке потерять вес, нужно обстоятельно подойти к выбору диеты.

Важно прислушиваться к ощущениям тела, игнорировать тревожные сигналы очень опасно. К примеру, если сразу же после приема пищи ты ощущаешь себя голодным, то это значит, что диета не подходит, она будет вредить здоровью организма и закончится неудачей. Лучшие диеты построены на употреблении большого количества белка и пищевых волокон, питание будет построено на основе продуктов с низким содержанием калорий, ты сможешь больше есть, оставаться сытым, но при этом худеть.

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Как правило, любимые для человека продукты содержат много калорий, но это не означает, что на диете нужно отказаться от всего, что ты любишь. Если ограничивать себя по количеству, то можно есть любые продукты. Полный отказ от любимой еды гарантирует срыв диеты и отсутствие результатов. Если основой питания будут здоровые продукты, то редкое употребление небольшой порции любимого блюда не пойдет во вред, ты будешь воспринимать это как поощрение, моральную поддержку для дальнейшего соблюдения диеты.

Все краткосрочные диеты тоже не приводят к хорошему результату, вес возвращается сразу же после того, как закончатся ограничения. Диета будет успешной только в той ситуации, если при ее планировании ты примешь во внимание потребности организма и учитывать предыдущий негативный опыт.

Даже на диете нужно питаться таким образом, чтобы не испытывать голода и не быть несчастным.

Успех диеты заключается не в отказе от еды, а в умеренности ее употребления.

Программы питания, которые позволяют потерять вес безопасным путем без возвращения лишних килограммов, существуют, и все они являются долгосрочными. Никогда не верь обещаниям краткосрочного похудения, тело не может кардинально преобразиться за короткие сроки. За быстрым похудением всегда следует быстрый набор того же самого или большего веса, экспресс-диеты — это ненужное испытание для организма, связанное с большими рисками.

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