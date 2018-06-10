5 этапов ухода за зрелой кожей, от которых вы сразу скинете десять лет

С возрастом кожа становится менее упругой, шелковистой, приобретает тусклый оттенок лица, появляются морщины. Но если о ней правильно заботиться всех этих неприятностей можно избежать. Уход за кожей должен носить регулярный характер. Старение кожи процесс неизбежный, но можно его замедлить. МедикФорум собрал советы, которые помогут сделать кожу более упругой и молодой.

Что влияет на зрелую кожу?

— ежедневный рацион питания; — уход за кожей; — образ жизни; — генетическая предрасположенность. Старание кожи связано с изменением во всем организме женщины. Причины старения кожи: — в организме недостаточно влаги, так как с возрастом снижается способность удерживать влагу; — появляются морщины из-за ослабленных мышц лица; — снижается выработка фибриллярного белка, который обеспечивает коже эластичность и упругость.

Уход за зрелой кожей

Каждый день кожу нужно очищать, тонизировать, увлажнять, питать и защищать.

Очищение. Самый первый этап по уходу за кожей. Любые манипуляции с кожей проводятся только на очищенной коже. Скопившиеся частицы пыли, макияж создаст барьер для средств по очистке кожи. Мылом не рекомендуется очищать кожу, никакой пользы от его использования нет. Лучше пользоваться специализированной косметикой с указанием возраста 35+. В ней содержатся специальные вещества, которые необходимы зрелой коже. Такими составляющими могут быть: коллаген и гиалуроновая кислота. Утром необязательно применять очищающие средства, чтобы дополнительно не высушить кожу. Достаточно просто умывать лицо термальной или минеральной водой. Вечерние процедуры стоит проводить со специальным средством для очищения зрелой кожи. После умывания промокнуть лицо бумажным полотенцем. Также не стоит забывать про удаление макияжа. Средства для снятия косметики должно быть отдельное, не стоит смывать макияж средством для умывания. Так как оно недостаточно хорошо убирает остатки косметики, а они за ночь образуют благоприятную среду для бактерий, которые в свою очередь приведут к прыщам. Дополняет процедуру очищения использование скраба. Скраб разглаживает морщины, восстанавливает цвет лица. Скрабом можно пользоваться один раз в неделю.

Тонизирование. Для зрелой кожи очень важно восстановление водного баланса. Именно для этого нужно использовать тоник ежедневно. Также тоник восстанавливает кислотность кожи, создаёт защитную плёнку от воздействия жесткой воды. У всех производителей косметики в линейке есть тоник для зрелой кожи.

Рекомендации по выбору тоника для зрелой кожи

Не стоит выбирать косметику, в состав которой входят: камфора, ароматизаторы, ацетон, спирт. Для проблемной и жирной кожи можно выбрать тоники, в составе которых есть противовоспалительные растения: ромашка, шиповник, календула и другие. Для сухой кожи не стоит выбирать средства на основе глицерина. Научно доказано, что этот компонент только на время устранят сухость кожи. Лаванда, кокос, лепестки роз и мёд предотвращают старение кожи, наличие этих компонентов обязательно в составе тоника для зрелой кожи. Также можно сделать тоник дома. Один из простейших вариантов домашнего тоника. Заварить ромашку, бруснику, липу дать настояться тридцать минут и протирать лицо. Можно использовать травы в отдельности, а можно вместе. Этим отваром можно пользоваться при любом типе кожи. Увлажнение. Увлажнение зрелой кожи один из главных этапов по сохранению женской красоты. Основным спасителем кожи является увлажняющий крем. Состав увлажняющего крема должен быть представлен: — Мочевина присутствует во всех тканях организма. Главная ее функция поддержание влаги. Крема с данным компонентом искусственно восполняют потерю влаги на лице. — Молочная кислота образуется при распаде глюкозы. В составе косметических средств данное вещество способно разглаживать кожу, удалять пигментные пятна, защищает от изменения температуры. — Гиалуроновая кислота является одним из лучших веществ, которое удерживает влагу. Она создаёт на коже защитную плёнку, способную удерживать влагу длительное время. — Аминокислоты разглаживают возрастные морщины. — Растительные полисахариды — это целлюлоза и крахмал. Соединения этих веществ удерживают влагу, восстанавливают иммунитет клеток, увлажняют кожу. — Минеральные масла удерживают влагу. — Силикон необходим в креме для того, чтобы крем равномерно распределялся по коже, делает кожу матовой, и также способствует удержанию влаги. — Ненасыщенные жиры. При старении кожи снижается способность получать из ненасыщенных жиров их производные. Для того, чтобы кожа оставалась молодой, и подтянутой производители добавляют их в крем. — Церамиды формируют липидный слой кожи, помогают удерживать влагу. — Фосфолипиды — вещества, которые укрепляют кожный барьер.

В домашних условиях кожу можно увлажнить прокисшим молоком, квашеной капустой. В этих продуктах большое содержание молочной кислоты. Маска из квашеной капусты. Состав: 10 грамм квашеной капусты, белок одного яйца, 20 грамм овсяной муки. Измельчить квашеную капусту, добавить белок и овсяную муку. Перемешать и нанести на лицо на пятнадцать минут, смыть прохладной водой. Прокисшим молоком можно просто протирать кожу для увлажнения. Питание. Всю свою жизнь организм питается из внутренних ресурсов, но с возрастом это становится делать очень сложно. Поэтому зрелая кожа нуждается в усиленном питании. Наиболее трепетно стоит относиться к участкам кожи на которых раньше всего выходят морщины: уголки губ, лоб, веки. Питательный крем должен быть представлен следующими наполнителями: — Витамины А, D, C, E, F. — Эластин — вещество необходимое для восстановления клеток. — Ретинол помогает разгладить морщины. Питательный крем нужно использовать утром и вечером. При это дневной и ночной крем должны отличаться. Стоит помнить, о том, что на всю ночь крем оставлять нельзя. Так как коже нужно дышать.

Защита зрелой кожи

Защитный крем для зрелой кожи нужно применять независимо от времени года. Летом нужна защита от солнечных лучей, зимой от мороза, весной и осенью от сильного ветра. После достижения прекрасного возраста в особом уходе нуждаются веки. Так как именно там образуются первые морщины. Из-за отсутствия сальных желёз на веках возникает сухость и дряблость кожи. Поэтому целесообразно использовать специальные кремы для век от припухлостей под глазами, от морщин вокруг глаз. С возрастом женщина становится только лучше. Для этого нужно всего лишь несколько часов каждый день уделять себе. Косметологи рассказали ранее об уходе за кожей после 40.