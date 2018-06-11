Простые трюки, которые облегчат прием таблеток

Наверняка у вас в детстве были проблемы с приемом таблеток, из-за чего родителям приходилось их растворять или покупать дорогие аналоги, которые предназначены для разжевывания. Даже до сих пор не каждый из нас нормально относится к приему таблеток по утрам, а у 40% случаются трудности с глотанием таблеток. Так или иначе, подобная проблема имеет объяснение: наш мозг запрограммирован не давать организму глотать что-либо, пока вы это не прожевали. Особенно когда речь идет о твердых таблетках. Мы дадим вам несколько советов, как облегчить ежедневный прием лекарств.

Используйте слюну как преимущество В аптеках можно приобрести спреи, которые предназначены для помощи в проглатывании таблеток. Но не стоит тратить на них деньги, ведь наше тело имеет свою смазку для таблеток — это слюна. Для того, чтобы усилить выработку слюны, стоит выпить немного воды перед тем, как принять лекарство. Увлажненное горло поможет расслабить мышцы, которые участвуют в процессе глотания.

Бутылочная техника Согласно исследованиям немецких экспертов, проглатывание таблеток действительно является серьезной проблемой. Один из лучших методов, которые специалисты советуют применять — использование пластиковых бутылок.

Наполните тару водой, положите таблетку на язык и проделайте следующее. Оберните губы вокруг горлышка бутылки и сделайте глоток. Во время питья вам не захочется выплюнуть пилюлю обратно и она сразу попадет в желудок. Эта техника была также проверена и на крупных таблетках, и в 64% испытуемым удалось преодолеть свою проблему.

Наклон вперед Эта нетрадиционная позиция была предложена теми же учеными. Во время проглатывания таблетки наклоните подбородок вперед. Казалось бы — это странно, наклоняться в попытке принять лекарство. Но физически такое положение делает проглатывание значительно проще для ваших мышц.

Какая еда плохо сочетается с медикаментами? Иногда в инструкции не пишут о подобных сочетаниях, но вам необходимо это знать для вашей безопасности. ​Грейпфрутовый сок В случае, если вы принимаете статины для контроля холестерина в своей крови, забудьте о цитрусовых соках. Они могут замедлить всасывание веществ из таблеток, а также увеличивает или уменьшает дозы препаратов.

Черная лакрица Лакрица — сладость, которая делается из корня солодки. И это растение способно понизить уровень калия, сохраняя в то же время уровень натрия. В этом случае лекарства от сердечной недостаточности, артериального давления или загустения крови могут стать опасными. Впрочем, правило касается только конфет с натуральной солодкой.

Лиственные зеленые овощи Лекарства, которые контролируют свертываемость крови, как правило зависят от количества витамина К в вашем организме. Поэтому не стоит сочетать подобные медикаменты с большой дозой овощей — шпината или капусты. Тем не менее риск не сильно высок, если вы едите не слишком большие порции.

Солевые заменители Ингибиторы АПФ и лекарства от сердечной недостаточности очень плохо сочетаются с подобными диетическими продуктами, ведь они сделаны из калия. Применение в рационе большого количества заменителей существенно увеличивает риск сердечной недостаточности. Особенно, если у вас есть проблемы с почками или другие осложнения.