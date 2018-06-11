ЗОЖ может угрожать жизни человека

Чрезмерное увлечение ЗОЖ может стать угрозой для жизни человека, заявили российские медики. По их словам, среди адептов здорового образа жизни распространяются советы, не получившие научного подтверждения. Эксперты подтверждают: увлеченность ЗОЖ стала трендом. В России стало заметно больше тех, кто стремится правильно питаться, не обладает вредными привычками и регулярно ходит в спортзал. Но идеи усовершенствования организма с помощью природы, увеличения физическими нагрузками и антивозрастной диеты оцениваются профессиональными специалистами критически. По их мнению, некоторые популяризируемые установки образа жизни не прошли проверку в виде экспериментальных исследований и могут быть небезопасными. В частности, ученые скептически оценили такой метод оздоровления и стройности как бег. В парках сегодня все больше бегающих граждан. Но, по мнению специалистов, даже щадящие дистанции пробежек могут быть опасными для человека, не знающего о правилах правильного дыхания. Занятия бегом увеличивают мышечную массу, а параллельно с ней — и массу миокарда, и последствия этого могут быть плачевными для человека. Кроме того, поборники ЗОЖ любят укреплять организм, принимая добавки и витаминов — витамин D, витамины группы В, А и Е, омега-3, рыбий жир и другие весьма популярны у тех, кто нешуточно увлечен оздоровлением. Ученые подчеркивают: если что-то и принимать, то строго после консультации с врачом и по его назначению.

«Например, омега-3, популярные противовоспалительные вещества. Часто к ним добавляют и витамин Е. В принципе, такое сочетание может быть полезным для организма, но только если препарат назначен по конкретным показаниям индивидуально. Как правило, это рекомендуется молодым людям до 45 лет с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но! Если у человека повышенное давление, повышенный холестерин и уровень сахара в крови — хотя бы два из этих признаков, то рассчитывать на Омегу-3 с витамином Е не просто бесполезно, но и опасно! Вы не сможете улучшить свое состояние и в то же время упустите ценное время, а сердечно-сосудистое заболевание будет прогрессировать», — рассказал в интервью КП ученый-эндокринолог Юрий Потешкин.

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