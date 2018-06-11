12 мифов о тренировках, которые могут стоить здоровья

Утверждения и убеждения — мы черпаем их из модных журналов, интервью звездных див и постов бьюти-блогеров. Мы верим в безопасность йоги, силу утренних тренировок и пользу белковой пищи (ведь без нее точно не нарастить мышечную массу!). Но действительно ли нужно идти на эти жертвы и изводить свой организм или большая часть общепринятых убеждений — лишь стереотипы, пришедшие к нам из прошлого? Перед вами главные мифы о спортивных тренировках, которым давно пора сказать «Давай, до свидания!».

Йога не может привести к травмам

Итак, новость № 1: специалисты из Сиднейского университета доказали, что йога становится причиной спортивных травм гораздо чаще, чем можно было предположить. 10% из практикующих этот вид спорта людей пожаловались на мышечные боли, а 21% подтвердили, что после занятий боли только усилились — этот показатель ничуть не уступает другим видам спорта, в травматичности которых не приходится сомневаться.

Между тем у йоги есть неоспоримые преимущества: она повышает гибкость и снижает артериальное давление. Но, чтобы избежать неприятных сюрпризов, следует выполнять все позы строго по инструкции и сообщать своему тренеру о любом дискомфорте.

Упражнения, выполненные на голодный желудок, помогают быстрее избавиться от лишнего веса

Стереотип № 2 гласит, что из-за отсутствия еды в желудке организм будет вынужден брать энергию из загашников и сжигать накопившийся жир. В действительности организм может начать избавляться от мышечной массы, перерабатывая ее в энергию. В результате тренировка будет проходить тяжелее, сопровождаться обезвоживанием и гипергликемией. Некоторые эксперты также предупреждают, что подобный подход замедляет метаболизм. Чтобы оптимизировать тренировку, ешьте легкую, легкоусвояемую пищу за 90 минут до занятий — и все пройдет как по маслу.

Утренние тренировки разгоняют метаболизм

Нет, вам действительно не нужно пересиливать себя и тренироваться по утрам: в действительности для метаболизма совершенно неважно, когда вы выполняете упражнения. Особенно утренние тренировки опасны для «сов», ведь им приходится сталкиваться с недосыпом, который в первую очередь и приводит к нарушениям обмена веществ. Оптимальное время для занятий спортом зависит от вашего суточного ритма и того, в какую часть дня ваше тело наиболее предрасположено для физической активности (например, многие люди достигают своего пика и вовсе после полудня).

Растяжка перед тренировкой предотвращает травмы

Помните, как на уроках физкультуры нас учили дотягиваться пальцами рук до носков своих кроссовок? Как выяснилось, подобная растяжка перед тренировкой может не только оказаться бесполезной, но и привести к появлению травм. Вместо нее выполните несколько кардиоупражнений или динамические растяжки, во время которых вы не сидите неподвижно, а двигаете руками и ногами.

Детокс-программы помогают сбросить лишний вес В этом утверждении определенно есть доля правды. Как только вы откажетесь от твердых продуктов, заменив их соками и смузи, вы заметите, как килограммы начнут потихоньку уходить. Но, как объясняют эксперты, длительная детоксикация может замедлить метаболизм и сохранить вес после окончания диеты будет практически невозможно. Кроме того, в процессе длительного очищения вы потеряете мышечную массу, а когда наберете вес обратно, непременно получите его в виде жира. В результате ваше тело будет в гораздо худшем состоянии, чем до начала детоксикации.

В рационе должно быть как можно больше белков

Нет и еще раз нет! Особенно если большую часть белка вы получаете из продуктов животного происхождения. В действительности из-за этого мифа некоторые едят слишком много высокобелковой пищи — это приводит к сердечным заболеваниям и набору веса, ведь животный белок часто содержит внушительное количество насыщенных жиров.

Физические упражнения не нужны при сидячей работе

Приготовьтесь услышать плохие новости: если вам от 45 лет, с большой долей вероятности вы проводите в сидячем положении около 12,3 часов из 16 часов бодрствования. Такой образ жизни ведет к ранней смертности: ученые доказали, что люди, посвящающие сидячей работе более 13 часов в день, умирали в сотни раз чаще, чем те, кто уделял этому 11 часов. Хотите исправить положение дел? Делайте зарядку каждые 30 минут.

Калории от съеденной накануне вредной пищи можно сжечь за одну тренировку

Калории калориям рознь, ведь все продукты разные: «дивиденды» от картошки фри осядут на ваших боках на гораздо больший срок, чем, скажем, овощной салат, который вам и стоило съесть. В зависимости от выбранной пищи наши гормоны решают, сохранять или сжигать жир, ускорять или замедлять обмен веществ, набирать или разрушать мышечную массу. И фастфуд — далеко не лучший выбор, хотя иногда можно и побаловать себя.

Достаточно протереть тренажеры полотенцем, чтобы стереть все бактерии и микробы

Да, оборудование необходимо протирать, но нельзя использовать для этого полотенце. Исследование показало, что 63% тренажеров в спортзале покрыто риновирусами, вызывающими простуду, а также бактериями гриппа и устойчивыми к антибиотикам стафилококкам. Многие тренажерные залы предлагают своим посетителям спрей на спиртовой основе с бумажными полотенцами или антибактериальные салфетки — используйте именно их.

Ходьба не приносит пользы для организма

Не стоит обесценивать значение простой прогулки, ведь ходьба может чудесным образом воздействовать на здоровье. Исследования, проведенные британским учеными, показали, что это незатейливое физическое упражнение помогает уменьшить риск возникновения рака молочной железы, спасает от болей в суставах, усиливает иммунную систему и противодействует воздействию генов, стимулирующих ожирение.

Для пополнения электролитов нужны спортивные напитки

Для спортсменов с высокими нагрузками, которые тренируются в течение долгого времени, спортивные напитки — хороший способ увлажнения и быстрого получения электролитов, калия и натрия.

Проблема в том, что большинство людей, которые пьют эти напитки, не являются такими спортсменами и получают тонны ненужного сахара. Людей, активность которых уступает профессионалам от мира спорта, подобное увлечение может привести к набору лишнего веса. Это касается и детей: спортивные напитки — частая причина детского ожирения.

Оптимальнее всего пить обычную воду, но если желание попробовать напитки для спортсменов слишком сильно, выбирайте варианты с низким содержанием сахара.

Вы непременно наберете лишний вес от жирной пищи

Нет: жирная пища даже поможет вам сжечь больше лишних килограммов. Конечно, если вы едите ненасыщенные жиры и омега-3. Исследования показали, что люди, которые потребляют больше ненасыщенных жирных кислот, обладают более низким ИМТ и меньшими отложениями в районе живота. В то же время «хорошие» жиры ускоряют метаболизм. Жиры также делают вас энергичнее и помогают наращивать мышечную массу. Поэтому обязательно включите авокадо, оливковое масло, рыбу и орехи в свой рацион. Но не злоупотребляйте этими продуктами, ведь надлежащий объем порции того же авокадо составляет всего одну четверть от плода.