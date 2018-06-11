Какой спортпит вреден для женщин

В целом спортивное питание безопасно как для мужского, так и для женского организма. Однако существуют некоторые добавки, которые представляют опасность для женского здоровья. О них мы и поговорим в этой статье.

Йохимбин

Растительный препарат йохимбин часто применяется в качестве афродизиака для мужчин. Но его также включают в состав некоторых жиросжигателей, поскольку он активизирует процесс похудения.

Еще в 1991 году команда польских ученых провела исследование эффективности йохимбина для похудения у женщин. Они обнаружили, что вещество действительно увеличивало потерю веса. Но следует иметь в виду, что участницы эксперимента потребляли лишь 1000 ккал в день, кроме того, исследователи не выясняли, что именно сожгли женщины — жир или мышцы. Они пришли к выводу, что целесообразность применения йохимбина для жиросжигания находится под вопросом. Если учитывать потенциально опасные побочные эффекты добавки (бессонница, тахикардия, возбужденность и др.) его вряд ли можно рекомендовать женщинам.

Кроме того, йохимбин противопоказан людям, страдающим ожирением и сердечно-сосудистыми болезнями.

Протеин и BCAA

Если вы потребляете достаточно белка с пищей, скорее всего, протеин вам не нужен. Переизбыток белка в организме связан с повышенным риском обезвоживания, нарушениями работы почек и гормональными расстройствами (при употреблении соевого протеина, содержащего фитоэстрогены).

Протеин состоит из аминокислот, в частности BCAA, которые выпускаются как отдельная добавка. Не существует достаточных данных о безопасности использования БЦАА во время беременности и кормления грудью. Также известно, что в редких случаях аминокислоты могут вызвать потерю координации и усталость.

Кофеин

Кофеин часто включают в состав добавок для ускорения похудения. Он относится к стимуляторам нервной системы. Большие дозировки кофеина могут оказать побочные эффекты на беременность, включая повышенный риск выкидыша и врожденных дефектов. Поэтому при подготовке к беременности, беременности и кормлении грудью женщина не должна употреблять более 300 мг кофеина на день (эквивалент двух чашек кофе). Добавки для жиросжигания могут содержать около 200 мг кофеина. От них точно стоит отказаться.

ZMA (цинк, магний, витамин B6)

ZMA — это добавка, предназначенная для улучшения синтеза тестостерона в организме. Её обычно употребляют мужчины, но представительницы прекрасного пола могут принимать ЗМА в пониженных дозировках. Добавка практически не имеет побочных эффектов, но есть одно «но». Согласно данным National Institutes of Health (США), повышенное количество цинка может снизить эффективность некоторых медикаментов. Так, если вы принимаете антибиотики, ZMA вам противопоказана, поскольку цинк ухудшает усвоение этих препаратов. В частности, это касается тетрациклина, левофлоксацина, офлоксацина и моксифлоксацина.

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