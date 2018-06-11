Ещё
Игорь Крутой потерял 15 килограммов из-за неизлечимой болезни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Крутой потерял 15 килограммов из-за неизлечимой болезни 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Поклонники подозревали какое-то заболевание у Игоря Крутого на протяжении нескольких лет. На это указывала меняющаяся внешность артиста — он терял вес буквально на глазах. Как сообщает Starhit.ru, зимой прошлого года композитор улетел в Штаты, где тайно прошел операцию.
Тем не менее килограммы все равно уходили — фанаты подозревали рак, но эти слухи оказались ложны. У Игоря Крутого несколько лет назад был диагностирован сахарный диабет. При этом сильная потеря веса связана с жесткой диетой, которой вынужден придерживаться композитор.
Сообщается, что 63-летний Крутой предпочитает овощи и фрукты, а также мясную пищу, приготовленную на пару. При этом артист продолжает заниматься спортом и музыкой.
Ранее Пятый канал рассказывал, что смертельный недуг вынудил Владимира Стержакова отказаться от сладкого.
Пятый канал: последние новости
Ученые: кухонное полотенце может нести смертельную опасность Питт рассвирепел из-за беременности экс-супруги Энистон «Хороши блинчики!» — голая Седокова порадовала подписчиков
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот8
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Выпущена «женская» камасутра4
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств2
Истинные лица знаменитостей1
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение