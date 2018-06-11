Игорь Крутой потерял 15 килограммов из-за неизлечимой болезни

Поклонники подозревали какое-то заболевание у Игоря Крутого на протяжении нескольких лет. На это указывала меняющаяся внешность артиста — он терял вес буквально на глазах. Как сообщает Starhit.ru, зимой прошлого года композитор улетел в Штаты, где тайно прошел операцию.

Тем не менее килограммы все равно уходили — фанаты подозревали рак, но эти слухи оказались ложны. У Игоря Крутого несколько лет назад был диагностирован сахарный диабет. При этом сильная потеря веса связана с жесткой диетой, которой вынужден придерживаться композитор.

Сообщается, что 63-летний Крутой предпочитает овощи и фрукты, а также мясную пищу, приготовленную на пару. При этом артист продолжает заниматься спортом и музыкой.