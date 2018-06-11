Не надо грязи: 10 отличных средств для умывания

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам…» Мы вняли стихам Корнея Чуковского и отыскали в косметическом изобилии те средства, которые прекрасно очищают кожу, но при этом не сушат и не травмируют ее.

Как минимум дважды в день каждая из нас умывается. Поэтому выбрать правильное средство для очищения кожи — задача не из простых. В нашем обзоре гели, пенки, муссы, способные удалить любую грязь и сохранить кожу нежной и гладкой. Увлажняющий очищающий крем-гель Новая для российского рынка марка CeraVe взяла за основу правило, что залогом здоровья кожи является крепкий защитный барьер кожи. Крем-гель, созданный американскими учеными, благодаря уникальному сочетанию компонентов (церамиды (1, 3, 6-II), гиалуроновая кислота, глицерин, холестерол, фитосфингозин) эффективно очищает и увлажняет кожу, не нарушая ее защитный барьер. Средство не образует пену, мягко удаляет грязь, кожное сало и макияж. Без сульфатов и парабенов, без отдушки, не закупоривает поры.

Очищающий мусс Мусс известной французской марки Académie комфортно очищает и снимает макияж, при этом не сушит кожу. Ежедневное применение очищающего мусса утром и вечером сохраняет увлажнённость и кислотно-щелочной баланс кожи. Кожа становится чистая, мягкая и сияющая. Подходит для всех типов кожи. Концентрация активных ингредиентов 2,025%.

Средство для умывания с фруктовыми кислотами Средство для умывания с нежным ароматом грейпфрута — настоящий хит от московского бренда эффективной косметики Honey Bunny. Оно отлично подойдет для деликатного, но эффективного очищения кожи лица. Средство мягко обновляет кожу за счет содержания фруктовых кислот и экстракта корня цикория, качественно и нежно смывает макияж даже с глаз.

Гель для глубокого очищения Пенящийся, с освежающим ароматом гель для очищения кожи лица от швейцарского бренда Cholley эффективно удаляет загрязнения, омертвевшие клетки, макияж, при этом смягчает, не нарушая гидролипидного баланса кожи. Подходит для любого типа кожи, особенно нормальной и комбинированной. Активные ингредиенты: аллантоин, глицин, мочевина, экстракт гамамелиса.

Крем-пенка для очищения кожи Мягкая очищающая пенка Vita C Foamот российской компании профессиональной косметики Aravia комфортно удаляет загрязнения и остатки макияжа, подготавливает к дальнейшему интенсивному уходу. Синергетический коктейль витамина С, экстрактов: лимона, бадана, лакричника и петрушки нежно осветляет кожу, обеспечивает капилляропротекторное действие. Также пенку можно использовать для подготовки кожи к химическим пилингам.

Увлажняющий крем для умывания с алоэ вера Средство от бренда Himalaya имеет кремовую основу и не содержит мыла, подходит для ежедневного применения. Мягко очищает загрязнения с поверхности кожи, сохраняя естественный баланс увлажнённости. Формула не содержит мыла, смягчает кожу и даже разглаживает морщинки, вызванные сухостью. Не содержит: парабены, SLS/SLES, фталаты. В составе крема такие ингредиенты, как огурец (обладает антиоксидантными свойствами, сужает расширенные поры), алоэ вера (обогащено энзимами, полисахаридами и питательными веществами, которые обладают антибактериальными и заживляющими свойствами) и витамин Е (защищает кожу от свободных радикалов).

Нежный очищающий крем для лица Формула средства от Kiko Milano содержит экстракты кувшинки и вишнёвого цвета, которые обладают смягчающим действием. Мягкая кремовая текстура легко наносится и приятно ощущается на коже: идеально подходит для всех типов кожи. Имеет нежный аромат магнолии, персика и сандалового дерева. Крем не вызывает угревую сыпь.

Anti-acne гель для умывания Уникальный антибактериальный комплекс ClearaSept интенсивно защищает кожу и борется с микробами и бактериями, вызывающими появление угрей, прыщей. Аnti-acne комплекс способствует снижению количества и выраженности угрей, черных точек, эффективен в отношении гиперсебореи, гиперкератоза, ускоряет восстановительные процессы в тканях и способствует быстрому улучшению состояния кожи Не содержит триклозана, хлороксиленола, бензалкония хлорида, спирта, мыла, салициловой кислоты, парабенов, красителей, аллергенных отдушек.

Средство для снятия макияжа «2 в 1» Двухфазное средство для снятия макияжа Expert Eyes «2 в 1» от Maybeline NY мгновенно смывает даже водостойкую косметику и бережно ухаживает за чувствительной кожей вокруг глаз. Верхний голубой слой содержит натуральные очищающие масла, мгновенно растворяющие даже водостойкую косметику. Прозрачный нижний слой дарит коже нежный и свежий вид. Средство не сушит тонкую кожу век и отлично подходит для чувствительных глаз.

Мицеллярная вода для снятия макияжа и увлажнения Мицеллярная вода от Sephora Collection является абсолютным must have и присутствует в ванной комнате каждой девушки! В состав средства входят матча чай, экстракт цветка лотоса, а также масла. Мицеллярная вода снимает макияж и остатки загрязнения, а также увлажняет и успокаивает твою кожу, даря ощущение абсолютного комфорта. Идеально подходит девушкам с сухой и чувствительной кожей.