10 способов контрацепции и почему они тебе не подходят

Методов контрацепции больше, чем ты можешь себе представить. Все они почти одинаково эффективны и имеют ряд отрицательных качеств, варьирующихся от степени тяжести побочных эффектов до проблематичности их применения. Несмотря на то, что тема противозачаточных и их необходимости далеко не новая, ты сможешь найти много интересного в моей подборке 10 самых разных способов предотвращения беременности и разъяснения, почему же ни один из них не является 100%-ым чудом современной медицины.

1. Противозачаточные таблетки

Противозачаточные таблетки являются самым распространенным и одним из самых эффективных способов контроля нежелательной беременности. Помимо основного назначения противозачаточные несут ряд позитивных изменений для организма, что значительно повышает спрос на них среди современных, заботящихся о своем здоровье и сексуальной активности женщин. Если до этого момента ты ничего не знала о противозачаточных, то после консультации с врачом убедишься, что такие таблетки нормализуют гормональный фон, налаживают менструальный цикл, снижают риск появления рака яичников, уменьшают болевые симптомы во время менструации и ПМС, а также никак не влияют на способность зачать ребенка сразу после отмены препаратов. Но помимо положительных качеств у противозачаточных есть весьма раздражающие минусы, которые вписываются в современный образ жизни не совсем органично. Во-первых, необходимо принимать таблетки регулярно и в одно и то же время, а в случае, если ты пропустила прием, необходимо обращаться к врачу, так как эффект может значительно снизиться. Также противозачаточные таблетки требуют здорового образа жизни, так как могут повлиять на процессы усвоения жидкости в организме, в результате чего ты будешь чувствовать отечность в течение дня. Ну и самым главным отрицательным моментом является то, что противозачаточные средства не предохраняют организм от проникновения половых инфекций. Сплошная химия!

2. Пластырь

Пластыри популярны не только среди курильщиков, желающих бросить вредную привычку. Преимущество пластыря перед противозачаточными таблетками заключается в том, что его необходимо использовать только раз в неделю, что значительно упрощает жизнь. Подобный метод предотвращения беременности также работает на гормональном уровне, а значит, есть риск столкнуться с теми же проблемами, что и при использовании таблеток: проблемы с весом, с обменом веществ и эмоциональным состоянием. Ну и конечно, наличие пластыря на коже кажется эстетичным далеко не всем женщинам. Как и в ситуации с противозачаточными таблетками, эффективность пластыря может быть нарушена, если ты принимаешь антибиотики или у тебя наблюдаются проблемы со здоровьем, не говоря уже о тех случаях, когда пластырь просто прилегает к телу недостаточно плотно, что повышает риск беременности.

3. Презервативы

Презервативы — самый простой, эффективный и наиболее безболезненный метод предохранения, независимо от того, как часто у вас случается секс. Никаких перемен с гормональным фоном, никаких инфекций, ничто не влияет на настроение, а антибиотики можно принимать вдоволь. Вот только большинство людей продолжает жаловаться на то, что удовольствия тоже нет. Негативная сторона презервативов это не только «совсем другие ощущения», но и то, что такой вид контрацепции не всегда бывает под рукой, и ты вряд ли откажешься от занятия сексом, если презерватива не окажется ни у тебя, ни у партнера. К тому же презервативы тоже рвутся, могут быть бракованными, а иногда и вызывать раздражения (в крайне редких случаях, и обладатели подобной проблемы, скорее всего, о ней уже осведомлены или еще не знают, какого это — заниматься любовью). Иными словами, если ты остановила свой выбор на презервативах и намерена сделать свою половую жизнь максимально безопасной и грамотной, то презервативы лучше всего комбинировать с чем-то еще. Под «чем-то еще» мы имеем в виду противозачаточные таблетки или пластырь.

4. Спираль

Спираль — это перманентный способ предохранения, при котором в фаллопиеву трубу медицинским способом устанавливается специальный девайс, формирующий естественный барьер, предохраняющий яйцеклетку от спермы. Но с использованием подобного метода контроля беременности есть две большие проблемы: во-первых, процедура весьма болезненная, а во-вторых, боли могут появиться и впоследствии, при половом акте, не говоря уже о том, что устройство может просто сломаться.

5. IUD IDU или медьсодержащее внутриматочное устройство — это Т-образный девайс, который помещается внутрь, как и в случае со спиралью. IDU имеет две версии: гормональную и негормональную. Первая действует в течение пяти лет, вторая — в течение десяти. Гормональная версия устройства вырабатывает прогестерон, ослабляет выделения стенок матки, предотвращая развитие яйцеклетки или, говоря простым языком, делая матку недееспособной. Менструация из-за влияния IUD будет короче, а выделения светлее и меньше. Негормональная версия основана на выделении меди, которая лишает сперму способности оплодотворить яйцеклетку. Такой способ контрацепции позволяет забыть о самой необходимости контрацепции в принципе, но несмотря на то, что такой метод кажется сказочным подарком для женщины, стоит он весьма дорого, а сама процедура, по опросам участвующих, является болезненной. Спазмы и боли остаются у пациенток в течение недели после установки устройства, так как телу нужно время, чтобы адаптироваться под новый режим работы.

6. Прерванный половой акт Прерванный половой акт вряд ли можно назвать способом предохранения, однако он самый популярный. Помимо того, что риск забеременеть очень высок, а также есть вероятность подхватить вирус или любое другое заболевание, передающееся половым путем, прерванный половой акт — это еще и не совсем удобно. Разумеется, если вы ничего не имеете против семени вашего партнера, попадающего не только во влагалище, но еще и на диван, то проблем нет, но для многих романтика секса немного тускнеет каждый раз, когда нужно думать о том, как бы успеть вовремя и чтобы всем было приятно.

7. Депо-Провера

Препарат Депо-Провера содержит прогестерон, который предотвращает овуляцию и демобилизует матку. Именно поэтому инъекции Депо-Провера эффективны в 99% случаев. Но как бы просто и «по-взрослому» не звучала перспектива делать уколы раз в три месяца, у препарата есть побочные эффекты, среди которых низкий уровень либидо (иронично, правда?), плохой аппетит, тошнота и воспаление груди.

8. Гормональное кольцо

Гибкое гормональное кольцо — это еще одна возможность поместить что-то во влагалище. Такой контрацептив необходимо менять каждую неделю (что уже кажется немного негигиеничным), а работает оно как и любые другие гормональные противозачаточные, разве что лишает вас головной боли о том, не забыла ли ты принять таблетку. Но вот о вагинальном раздражении думать придется гораздо чаще, чем о сексе. Ну и, как полагается у гормональных средств, перемены настроения, повышенная чувствительность ко всему, тошнота и риск набрать или потерять вес — все в сборе.

9. План Б План Б 3 — это та самая волшебная таблетка под названием «на утро после». Именно ее необходимо принять в течение 72 часов после незащищенного секса. Ее действие быстрым способом предотвращает оплодотворение. Звучит просто и легко запомнить, но вот пользоваться таким планом Б на регулярной основе нельзя, так как организм подвергается сильному стрессу.

10. Воздержание

Как говорится, лучшая защита — воздержание. Если ты не Дева Мария, то вряд ли забеременеешь. Но вот побочные эффекты от отсутствия секса в жизни женщины тоже существуют. Что поделать, от природы не уйти. Люди, занимающиеся сексом редко или не занимающиеся им вообще, как правило, очень раздражительны, напряжены и не стрессоустойчивы. Сколько бы шоколада ты не съела, ничто не сможет заменить романтику физического акта любви.