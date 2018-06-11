10 правил здорового образа жизни

Для любого человека быть здоровым — это главная цель жизни. На протяжении всей жизни необходимо следить за своим организмом и сохранять его здоровым. Именно здоровый человек может достичь успеха в разных сферах своей жизни. Как сохранить здоровье? Что необходимо для этого делать? МедикФорум решил найти ответы на эти вопросы, которые помогут намного дольше оставаться здоровым и побороть самые серьезные проблемы, которые могут беспокоить человека. С целью сохранения и умножения работоспособности организма каждый человек должен вести здоровый образ жизни. Для того чтобы заботиться о себе, не нужны какие-либо сверхъестественные способности, необходимо соблюдать всего лишь несколько правил.

1. Здоровое и грамотное питание.

Это правило не означает, что нужно выкинуть из холодильника все продукты и срочно идти в магазин за новыми «здоровыми» продуктами или садиться и считать калории в каждом съеденном грамме. Старайтесь употреблять больше простой и здоровой пищи собственного приготовления, но исключите из рациона полуфабрикаты, снеки, консерванты, фаст-фуд. Уделяйте в своем рационе больше внимания овощам, фруктам, рыбе, нежирному мясу, старайтесь есть маленькими порциями не менее пяти раз в день. Переходить на правильное питание можно постепенно, отказываясь от некоторых вредных продуктов, ища замену им среди полезных продуктов, чтобы не сорваться в итоге, а привыкнуть есть более здоровую пищу.

2. Употребление достаточного количества воды.

Для того чтобы человеческий организм нормально осуществлял все свои процессы, необходимо употреблять от 1.5 до 2 литров воды в сутки, при этом приём жидкой пищи, чая или кофе, сладких напитков (которые лучше исключить) не учитывается, то есть указанное количество — это только чистая негазированная вода.

При ежедневном употреблении необходимого количества воды организм выводит шлаки и токсины, которые при скоплении негативно влияют на его функции. В случае если организм не получает достаточно воды, то это приводит к быстрому старению человека, а также к возникновению и обострению болезней. Однако важно помнить, что точное количество необходимой воды будет отличаться от человека к человеку, у всех уровень потребности в воде будет разным, его нужно определять самостоятельно и пить через силу не стоит, это может быть даже вредно, поскольку избыток жидкости также опасен для здоровья, как и дефицит, поэтому важно знать свою норму и придерживаться ей, избегая крайностей.

3. Разумные физические нагрузки.

Многие люди путают два таких понятия, как «спорт» и «физкультура». Для ведения здорового образа жизни достаточно выполнять несложные физические упражнения или заниматься тем, что приносит удовольствие: кататься на велосипеде или роликах, плавать в бассейне, играть в теннис. Главное правило при занятии физкультурой — это систематичность, то есть упражняться каждый день или через день. Занятия могут быть умеренными, но регулярными.

4. Соблюдение режима дня.

Главным фактором, который позволяет человеку выглядеть молодым и красивым, является здоровый сон и правильное соблюдения режима дня с учётом личных биологических потребностей. Спите не меньше 8-9 часов сутки и соблюдайте распорядок дня — ложиться, просыпаться, принимать пищу в одно и то же время.

5. Отказ от вредных привычек.

Каждый человек в своей жизни сталкивался с проблемой вредных привычек, а это не только злоупотребление алкоголем, табакокурение или наркотики. К вредным привычкам также можно отнести переедание или заедание стресса, интернет-зависимость, кофеманию и другие действия человека, которые негативно влияют на здоровье.

Активно бороться с данной проблемой необходимо сразу после её осознания, в случае если человек самостоятельно не может побороть какую-либо привычку, необходимо обратиться к специалисту и в этом нет ничего постыдного, ведь здоровье — это главное в жизни человека.

6. Создание комфорта дома и на работе.

То, в какой среде находится человек, напрямую зависит его настроение и самочувствие, поэтому для создания комфорта необходимо окружить себя любимыми и удобными вещами. Если речь идет о работе, то можно с дому принести любимые вещи, например, фотографию семьи, какую-либо статуэтку, которые будут напоминать о семье и доме. Также необходимо не забывать о чистоте и гигиене помещения, регулярно проводите влажную уборку и сквозное проветривание для того чтобы в комнате всегда был свежий воздух.

7. Прогулки на свежем воздухе.

Важным составляющим здорового образа жизни является свежий воздух, поэтому старайтесь как можно больше находиться на улице, а лучше всего осуществлять пешие прогулки в парках, и хотя бы раз в неделю выбираться за город на водоем или в лес.

8. Соблюдение спокойствия.

От состояния нервной системы человека напрямую зависит состояние его здоровья, поэтому старайтесь как можно меньше нервничать, не смотрите новости или кинофильмы, которые вызывают негативные эмоции, не вступайте в конфликты и споры.

9. Регулярное посещение врача.

С целью профилактики необходимо регулярно посещать врачей (стоматолога, гинеколога, окулиста и т.п.), так как сохранение здоровья зависит от вовремя проведенного осмотра специалиста. Насколько бы человек не знал свой организм, но специалист проведет осмотр всех важных органов на профессиональном уровне.

10. Создание «позитивного образа».

Внешность и поведение человека также играет огромную роль в формировании здорового образа жизни, если выглядеть и вести себя как здоровый, бодрый и красивый человек, то таким и станешь. Поэтому необходимо ежедневно следить за своим внешним видом и вести себя уверенно. Выполняя несколько правил каждый день, человек очень скоро заметит сильные изменения в себе:

1. Держите правильную осанку (спину — прямо, подбородок — высоко). 2. Улыбайтесь. 3. Одевайтесь удобно и так, как нравится. 4. Старайтесь общаться только с приятными людьми. 5. Старайтесь не разговаривать о болезнях и негативных моментах жизни. Соблюдая всего 10 правил, можно с легкостью вести здоровый образ жизни, тем самым продлить жизнь себе и сохранить красоту. Названы пять правил для продления жизни.