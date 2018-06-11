Правильный выбор и использование кислот в домашних условиях

Многие люди до сих пор опасаются использовать кислоты в качестве основного ухода за кожей лица. Все дело в неправильном восприятии самого названия «кислота», а также недостаточной информированности. Поверьте, такой компонент поможет вашей коже справиться со многими проблемами (гиперпигментация, забитые поры, морщины и так далее) и дольше поддерживать ее красоту и молодость. Так как та или иная кислота может отличаться по концентрации и воздействию, то к выбору необходимо подходить со всей ответственностью. Чтобы использовать их не в салоне, а в домашних условиях, советуем ознакомиться с ниже представленной информацией. МедикФорум собрал все советы по использованию кислот, которые позволят провести процедуру дома и не навредить своей коже, а получить максимальный эффект от этой важной процедуры.

Какие кислоты безопасно использовать в домашних условиях?

AHA-кислоты

Полное название «альфа-гидроксикислоты». Они эффективны при борьбе с процессом фотостарения кожи и акне, так как не проникают в глубокие участки кожи, а производят обновление ее верхних слоев. К такому виду кислот относятся: молочная, яблочная, миндальная, гликолевая, винная и лимонная. Они могут иметь концентрацию до 4% или более 5%. В первом случае средство будет направленно на удержание влаги в эпидермисе, а во втором, на отшелушивание. При желании достичь максимальной эффективности от AHA-кислоты советуем выбирать концентрацию 5-8%. При этом кислотность должна составлять 3-4 pH. Наиболее популярными из вышеперечисленных разновидностей является гликолевая и молочная кислоты, так как они эффективны при борьбе с возрастными изменениями.

BHA-кислоты

Если предыдущая группа могла быть растворена в воде, то бета-гидроксикислоты поддаются только жирной среде. К таким кислотам относится всем известная салициловая кислота, часто присутствующая в косметике, предназначенной бороться с черными точками и покраснениями. BHA-кислоты по воздействию на кожу схожи с AHA, но вдобавок еще и обеззараживают. С помощью только этого средства вы не сможете полностью избавиться от акне. Это возможно сделать в комплексе с кремами или другими средствами, которые благодаря салициловой кислоте лучше будут проникать в эпидермис. Допустимая концентрация таких кислот от 0,5 до 2%, кислотность 3-4 PH.

PHA-кислоты

Полигидроксикислоты кардинально отличаются от предыдущих групп. Это компонент последнего поколения предназначенный для чувствительной кожи. Такие кислоты не вызывают раздражений, но также эффективно помогают справляться с имеющимися проблемами. В эту группу вошли лактобионовая и глюконовая кислоты.

Правила выбора кислот

Если у вас нет образования химика или косметолога, то в своем выборе вы будете ориентироваться на результат, полученный от использования той или иной кислоты. Единого совета по выбору таких средств не существует, придется пробовать различные варианты, чтобы найти подходящий продукт. Также необходимо ориентироваться на информацию, предоставленную по каждому виду кислот. Тот или иной вид способен в большей или меньшей мере решать различные проблемы на коже. Для сухой кожи и склонной к гиперпигментации больше подойдут AHA-кислоты. У вас комбинированная или жирная кожа, акне и черные точки? Тогда вам необходимы BHA-кислоты.

Как определить, что кожа положительно отреагировала на кислоты? Она становится гладкой и мягкой. Ну а дальше необходимо следить за получением ожидаемых результатов. Если же после использования у вас возникает хоть какое-то сильное раздражение, высыпания, зуд или даже пигментация, то средство вам не подошло. Не спешите избавляться от него, через некоторое время попробуйте еще раз использовать, и тогда уже примите окончательное решение. Если вы решили использовать одновременно два вида кислот, то риск возникновения аллергии увеличивается, но и шансы на эффективное воздействие также.

Правила использования кислот

Не спешите средство сразу же наносить на поверхность лица. Чтобы понять, есть или нет у вас аллергической реакции, используйте кислоту на другом участке тела, например, на локте.

После нанесения кислоты обязательно воспользуйтесь увлажняющим или питательным кремом. Если же в вашем креме или сыворотке содержится витамин С, то сочетать его с кислотами не рекомендуется, так как они нейтрализуют его антиоксидантное воздействие. Перед нанесением крема подождите, пока кислота впитается. Если же она содержится в тонике, то ждать не нужно. Кислоты, содержащиеся в тониках и кремах, не имеют такой высокой концентрации, чтобы справляться с кардинальными проблемами на коже. В этом случае они только поддерживают влагу в эпидермисе. Если же это высококонцентрированное кислотное средство, то использовать его необходимо перед сном. Существуют также маски с кислотами, которые предоставляют возможность получить быстрый результат. Чтобы определить, какая кислота вам подходит, не нужно сразу покупать полноразмерные версии средств, достаточно будет приобрести одноразовую маску с таким компонентом. Всегда придерживайтесь инструкции указанной на упаковке любого косметического продукта.

Сезонность использования кислот

Конец осени, зима и начало весны — это самое подходящее время для кислотных пилингов и использования других продуктов с таким компонентом. После использования подобной косметики кожа становится еще более чувствительной и уязвимой к ультрафиолетовому излучению на некоторое время, пока вместо отшелушенных омертвевших клеток не вырастут новые. Но если вам крайне необходимо использовать кислоты летом, то защитите свою кожу хорошим солнцезащитным кремом (фактор защиты не менее spf 15).

Использования кислот не нужно бояться, так как это действительно эффективный способ справиться со многим проблемами на коже, а также на дольше сохранить молодость. Просто не забывайте о правилах использования и мерах безопасности. Ранее ученые доказали пользу домашних тестов для здоровья.