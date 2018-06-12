Можно ли исправить фигуру «груша»?

Груша — один из типов женской фигуры, который характеризуется стройным корпусом и объемными ягодицами, часто не пропорциональными верхней части тела. Именно ягодицы и становятся проблемной зоной для девушек, желающих иметь другой тип фигуры — песочные часы, где пропорции между верхом и низом соблюдаются. Чаще всего у представительниц с типом фигуры «груша» наблюдаются лишние килограммы в области ягодиц и бедер, так называемые «ушки» на боках, при этом живот может быть абсолютно плоским.

Не секрет, что изменить генетику невозможно, нам под силу лишь подобрать правильную технику борьбы с лишними килограммами и стабильно ей следовать.

В целом, для женщин с типом фигуры «груша» необходим баланс между правильным питанием, различными типами физических упражнений и дополнительными процедурами по уходу за кожей. Обо всем этом мы поговорим подробнее.

Основы питания

Истина любого похудения лежит в дефиците калорий, и на это не влияет ни тип фигуры, ни вид диеты, никакие другие факторы. Поэтому, твоя цель — потреблять на 200-300 ккал меньше, чем ты расходуешь. Для точных подсчетов удобным станет онлайн-калькулятор и регулярное ведение дневника питания.

Рацион при этом стоит оставлять в разумных пределах — нет смысла отказываться от всего и сразу, поскольку 200-300 ккал — это не так уж и много. Лучше обрати внимание на макроэлементы, содержащиеся в продуктах, и придерживайся правила 30\30\40 (30% суточного калоража уходят на белки и жиры, 40% — на углеводы). Все эти вещества одинаково важны для правильного и безопасного похудения. Белок в первую очередь участвует в построении мускулатуры, жиры регулируют гормональный фон, а углеводы являются главным источником быстрой энергии.

Всю пищу рекомендуют разделить на 5 приемов, где три — основные, и два более легких перекуса. Старайся кушать по времени, чтобы заставить метаболизм заработать быстрее и не срываться на «вредную» еду.

Ко «вредной» еде в первую очередь относятся сладкие, мучные продукты и блюда, содержащие транс-жиры. Сладости и выпечка по большей части состоят из углеводов, а потому задерживают воду в организме и не дают липидным (жировым) клеткам расщепляться. Транс-жиры известны тем, что повышают аппетит и убивают умение чувствовать насыщение. Большинство этих продуктов следует заменить выпечкой и макаронными изделиями из цельнозерновой муки, а также овощами и крупами.

Тренинг

Основной особенностью тренировок для девушек с фигурой типа «груша» является правильное совмещение силовых и кардио-нагрузок. Как мы уже говорили, исправить комплекцию невероятно сложно, и весь процесс может занять от 3 до 8 месяцев. При этом значительная часть исправления заключается в проработке верхней части корпуса. По сути дела, если ты относишься к типу «груша», тебе нужно максимально сжечь жир на бедрах и максимально накачать мышцы груди и плечевого пояса, только тогда фигура будет пропорциональной. К сожалению, жир нельзя убрать с одной конкретной области, и проблемная зона избавится от лишних сантиметров в последнюю очередь. Так получается, потому что на бедрах и ягодицах меньше кровеносных сосудов, следовательно, кислород, необходимый для расщепления липидов, туда поступает в малых количествах.

Если ты всерьез решила заняться своей фигурой, то старайся выполнять 2-3 силовые и 2-3 кардио тренировки в неделю. Стандартное занятие длится от 45 до 60 минут. Основу силового тренинга должны составлять базовые упражнения с утяжелением — приседания, выпады, жимы гантелей и штанги. К ним можно добавить несколько изолирующих нагрузок для проработки плечевого пояса, например, отжимания ли подтягивания. Кардио можно выбрать любое, главное — заниматься нагрузками средней и высокой интенсивности. Идеальными вариантами считаются эллиптические тренажеры, бег, плавание или танцы. При этом время кардио-нагрузки можно сократить до 4-10 минут, если ты занимаешься по протоколу Табата, например. Таким образом, ты сможешь ходить в зал только ради силового тренинга, а жиросжигающие упражнения — выполнять дома.

Стоит помнить о том, что если ты работаешь со свободными весами, то нагрузку стоит постепенно увеличивать, чтобы мышцы не привыкали и продолжали расти. Кроме того, необходимо быть постоянно активной даже в повседневной жизни — совершать больше пеших прогулок, подниматься по лестнице, а не на лифте.

Самомассаж

Многие полагают, что самомассаж — бесполезное занятие, которое не принесет результата. Однако, это не так. Разумеется, массаж не избавит от лишних килограммов, но поможет ускорить распад липидных соединений и побыстрее расстаться с жировыми отложениями. С помощью силы из вне (свои руки, массажеры, щетки для тела) ты сможешь активизировать сжигание жира и вывод токсинов из организма, а также сделаешь кожу упругой и гладкой.

Обертывания служат той же цели — они способствуют не похудению, а тонусу кожи, а потому самомассаж и обертывания стоит начинать тогда, когда ты уже занимаешься в зале.

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При этом не забывай о правильной технике самомассажа. Не трогай внутреннюю сторону бедра, там располагается слишком много лимфоузлов, причем близко к покровам кожи. Начинай массаж снизу и продвигайся вверх, и массируй до появления красноты на коже.

Что не стоит делать?

Не стоит полагаться только на диету. Разумеется, вес уйдет, но вот объемы — вряд ли, поскольку кожа будет дряблая. Кроме того, низкокалорийные диеты ухудшают состояние волос, ногтей, вызывают депрессию и остановку менструального цикла. Похудение должно быть безопасным.

Не стоит полагаться на «технологии» и лайфхаки типа шорт для похудения и массажеров, которые накачают вам пресс, если вы просто прикрепите их к телу. К сожалению, такие чудеса не работают. Массаж применяется уже после запуска процесса жиросжигания, а все шорты и прочее только избавят вас от воды, накопленной организмом, но не от жира.

Не стоит тренировать только одну часть тела. Локальное похудение невозможно, а потому работать придется надо всем корпусом, даже если твоя единственная проблемная зона — это ягодицы.

Таким образом, для девушек с типом фигуры «груша» необходим конкретный и подробный план действий, если они решили скорректировать собственное телосложение. Программу потери веса можно составить самостоятельно, а можно обратиться к специалистам. Но практика показывает, когда человек начинает разбираться в вопросах физических нагрузок, питания и ухода за собой самостоятельно, результат появляется гораздо быстрее, и удерживать его в будущем будет проще.

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