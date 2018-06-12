12 способов избавиться от урчания в животе

Представьте себе: вы сидите в комнате, битком набитой незнакомыми людьми, и вдруг гробовую тишину нарушает урчание, доносящееся из вашего живота. Знакомая ситуация, не правда ли? Урчание, или кишечный шум — совершенно обыденное физиологическое явление, связанное с пищеварительным процессом. Оно обусловлено тем, что в пищеварительной системе присутствуют остатки продуктов, жидкость и газы. Кишечный шум также может возникнуть вследствие голода, который провоцирует секрецию гормонов, вызывающих сокращения в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, причиной урчания может стать употребление определенных продуктов, неполное переваривание пищи и медленное пищеварение. К счастью, есть несколько способов остановить кишечный шум. Вот они.

Не забывайте пить воду

Стакан самой обычной воды без газа может стать отличным средством, помогающим избавиться от урчания в животе, особенно в ситуациях, когда у вас нет никакой возможности хоть чем-то перекусить. Вода стимулирует пищеварительный процесс, облегчает его течение и к тому же заполняет желудочное пространство. В результате урчание в животе если и не проходит полностью, то как минимум быстро притихает.

Лучше всего, если вы заранее позаботитесь о решении своей проблемы и будете пить воду в течение дня маленькими порциями. А вот выпивать большое количество жидкости за один присест не рекомендуется: это приведет к появлению булькающих звуков, которые ничуть не лучше кишечного шума.

Пережевывайте пищу тщательно и медленно

Если в течение дня урчание в животе не прекращается, несмотря на то, что вы не забыли плотно позавтракать или пообедать, вам стоит убедиться, что вы едите медленно, не заглатывая пищу на ходу вместе с избытком воздуха.

Во время трапезы пережевывайте всю еду тщательно и не торопясь. С каждым движением челюстей пища должна крошиться на мелкие кусочки — после этого желудку будет проще справиться с перевариванием поступившего материала. Кроме того, такой подход поможет избежать заглатывания воздуха, предотвращая расстройство желудка и метеоризм.

Не пропускайте приемы пищи

Еще одна причина, по которой вам приходится сталкиваться с урчанием в животе, — пропуск приемов пищи. Как только желудок остается пустым на протяжении какого-то времени, появляется кишечный шум, который сигнализирует, что пришло время подкрепиться. В таком случае небольшой перекус может на время избавить вас от неприятных звуков.

Если ваш живот постоянно урчит в одно и то же время, вам необходимо включить в свой распорядок дня несколько дополнительных приемов пищи. Некоторым людям приходится разбивать свой ежедневный рацион на 4-6 порций вместо привычных 3. Однако именно такой подход улучшает пищеварение, помогает предотвратить появление чувства голода и борется с кишечным шумом.

Ешьте сразу же, как только почувствуете чувство голода

Если вы чувствуете, как знакомое чувство голода медленно, но верно охватывает вас, попробуйте самое легкое решение проблемы: сразу же начинайте что-то есть. Лучше, если это будут крекеры или батончики из мюсли. А вот от вредных продуктов с высоким содержанием жира лучше отказаться: например, те же картофельные чипсы нередко провоцируют метеоризм и расстройства пищеварения.

Ограничьте потребление продуктов, стимулирующих газообразование

Определенные продукты, которые мы часто встречаем в тех или иных блюдах, вызывают метеоризм и расстройство желудка. Если звуки, спровоцированные движением газов по вашему кишечнику, кажутся вам не лучшими спутниками жизни, вам придется отказаться от подобной еды или хотя бы свести ее потребление к минимуму.

Какие же продукты стимулируют газообразование? Это, прежде всего, разные виды капусты (белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи), бобовые (фасоль, чечевица, горох), грибы, лук, газированные напитки, цельные зерна и пиво. Попробуйте поочередно исключать из рациона по одному из этих продуктов, чтобы определить, какой именно является причиной избыточного газообразования и кишечного шума.

Ограничьте потребление продуктов, влияющих на кислотность

Продукты и напитки с высокой кислотностью способствуют появлению кишечного шума, поэтому уменьшение их количества в вашем рационе предотвратит возникновение неприятных звуков. В первую очередь речь идет о цитрусовых, томатах, содовой минералке, а также кофе. Попробуйте пить на завтрак чай с высоким содержанием кофеина — вполне вероятно, это поможет делу.

Не переедайте

Переедание может усложнить работу пищеварительной системы — поэтому симфонии из живота нередко доносятся после шумных семейных застолий, во время которых столы буквально ломятся от самых разнообразных (а нередко и самых вредных) праздничных яств. Ешьте небольшие порции в течение дня и делайте это медленно, чтобы ваш организм точно мог определить, когда насытится, — такой подход поможет избежать переедания.

Гуляйте после приемов пищи

Прогулка после еды облегчает пищеварение, способствуя перемещению пищи по желудку и кишечнику. Исследования показали, что даже короткий променад значительно ускорит переработку съеденных продуктов и приблизит их естественный выход. Ускоренное опорожнение уменьшает желудочный шум.

Кроме того, прогулка после еды также может принести и другую пользу для пищеварительной системы. Например, через 15 минут после начала ходьбы у людей, страдающих диабетом второго типа, было зафиксировано снижение уровня сахара в крови. Учтите, что все вышесказанное не имеет отношения к интенсивным занятиям и тренировкам сразу после трапезы — их следует исключить и выполнять только через полтора часа.

Старайтесь избегать стрессов

Нередко кишечный шум появляется во время определенных стрессовых ситуаций, таких как собеседования, презентации и экзамены. Это связано с тем, что активность кишечника возрастает в периоды тревоги независимо от того, успели вы что-то съесть или нет.

Стресс замедляет пищеварение, провоцирует появление симптомов, свойственных расстройству желудка, включая изжогу и желудочный шум. Уменьшить уровень тревоги и облегчить восприятие стрессовых ситуаций поможет медитация, в том числе и дыхательные приемы, благоприятно влияющие на центральную нервную систему.

Уменьшите количество сахара в рационе

И вновь виновником всех бед могут оказаться, казалось бы, безобидный сахар и сахарозаменители. Чрезмерное количество этих веществ в вашем рационе — в частности, фруктозы и сорбита — может спровоцировать вздутие живота и диарею, которые сопровождаются кишечным шумом. Помните, что сорбит также входит в состав многих леденцов, поэтому не стоит ими злоупотреблять.

Убедитесь в отсутствии пищевой непереносимости

Непереносимость некоторых продуктов питания может привести к метеоризму и кишечному шуму. Например, от аллергии на лактозу, причиной которой является дефицит лактазы — фермента, помогающего переваривать лактозу, — встречается примерно у 65% населения земного шара и варьируется среди разных этнических и расовых групп. И лучший способ борьбы с пищевой непереносимостью — отказ от продуктов, вызывающих неприятные симптомы.

Проверьте, нет ли у вас заболеваний желудочно-кишечного тракта

Возможно, причинами урчания в животе являются более серьезные заболевания, такие как инфекции или закупорка кишечника. Синдром раздраженного кишечника также может быть причиной шумов, доносящихся из желудка, и лечение этого заболевания может стать единственным способом уменьшить надоевшие звуки. Если кишечные шумы не исчезают, важно обратиться к врачу, который составит план лечения и назначит нужные препараты.