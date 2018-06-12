Зачем вам нужна новая крем-маска Vichy Slow Age?

Загрязненный воздух мегаполисов, ежедневные стрессы, вредное воздействие УФ-излучения являются факторами, которые негативно влияют на нашу кожу, разрушая ее защитный барьер. Наверно нет такого современного человека, который бы не замечал после рабочего дня безжизненный и тусклый цвет лица. Уже в молодом возрасте многие сталкиваются с чувством сухости, шелушения и раздражения на коже. Все эти признаки связаны с недостатком кислорода.

Ночное время суток — идеальное время для восстановления и защиты кожи. Дело в том, что в это время кислород более активно поступает к клеткам. Vichyпозаботился об этом и выпустил ночную восстанавливающую крем-маску Slow Age, которая поможет быстро восстановиться и «вдохнуть глоток свежего воздуха».

В новой формуле средства объединены Ресвератрол, известный своей способностью насыщать клетки кислородом, и антиоксидант Baicalin, способствующий нейтрализации процессов окисления в коже, которые происходят в течение дня под воздействием факторов внешней среды.

Необходимо ежедневно наносить новинку на очищенную кожу лица на 10 минут каждый вечер, после чего смыть теплой водой или убрать излишки салфеткой.

Результат — утром кожа свежая и сияющая.

Цена: 1850 руб. за 50 мл.