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Зачем вам нужна новая крем-маска Vichy Slow Age?
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Зачем вам нужна новая крем-маска Vichy Slow Age? 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Загрязненный воздух мегаполисов, ежедневные стрессы, вредное воздействие УФ-излучения являются факторами, которые негативно влияют на нашу кожу, разрушая ее защитный барьер. Наверно нет такого современного человека, который бы не замечал после рабочего дня безжизненный и тусклый цвет лица. Уже в молодом возрасте многие сталкиваются с чувством сухости, шелушения и раздражения на коже. Все эти признаки связаны с недостатком кислорода.
Ночное время суток — идеальное время для восстановления и защиты кожи. Дело в том, что в это время кислород более активно поступает к клеткам. Vichyпозаботился об этом и выпустил ночную восстанавливающую крем-маску Slow Age, которая поможет быстро восстановиться и «вдохнуть глоток свежего воздуха».
В новой формуле средства объединены Ресвератрол, известный своей способностью насыщать клетки кислородом, и антиоксидант Baicalin, способствующий нейтрализации процессов окисления в коже, которые происходят в течение дня под воздействием факторов внешней среды.
Необходимо ежедневно наносить новинку на очищенную кожу лица на 10 минут каждый вечер, после чего смыть теплой водой или убрать излишки салфеткой.
Результат — утром кожа свежая и сияющая.
Цена: 1850 руб. за 50 мл.
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