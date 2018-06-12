Методы увеличения роста

Как вырасти: простая методика

Реальное увеличение роста во взрослом возрасте — чрезвычайно сложная задача, решаемая скорее тяжелой хирургической операцией, чем висением на турнике и соблюдением специальной диеты. Вырасти на 5 или даже на 10 сантиметров может лишь подросток, пока зоны его роста остаются открытыми.

Однако исправление осанки, укрепление мышц спины и соблюдение ряда правил в выборе одежды способны сделать человека визуально выше. Ровно как и наоборот — слабые мышцы корпуса, горбатый позвоночник и неправильная одежда сделают карликом даже мужчину со средним ростом.

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Рост человека и фактор генетики

Научные исследования говорят о том, что в формировании роста человека главную роль прежде всего играют генетические факторы и раса. Внешние факторы (достаточное питание и занятия спортом) вносят не более 15-20% результата (1). Другими словами, рост ребенка во многом заложен природой.

Средний рост российского мужчины составляет 175-177 см (2), что укладывается в среднюю цифру для мужчин Европы и Северной Америки — 176 см. При этом средний рост мужчин в странах Латинской Америки составляет 170 см, а в Индии, Китае и прочих азиатских странах — лишь 165 см.

Как увеличить рост?

Соблюдая нижеуказанные правила, вы сможете вырасти (или, говоря точнее, «вытянуться») на 3-5 см даже во взрослом возрасте. Для этого вам не потребуются дорогостоящие добавки или болезненная операция по вытягиванию ног. Достаточно лишь пересмотреть свой стиль одежды и регулярно заниматься специальными физическими упражнениями для улучшения осанки.

1. Расправьте плечи. Поддержание правильной осанки с широко расплавленными плечами и прямой спиной — простейший способ стать выше на несколько сантиметров. Существует множество упражнений, которые могут помочь вам в исправлении осанки. По ссылке вы найдете домашний комплекс для выпрямления спины.

2. Перестаньте горбиться. Постоянное нахождение в сидячем положении (начиная от работы в офисе, заканчивая вождением автомобиля) приводит к нарушению осанки. Также вредит и то, что при пользовании мобильным телефоном приходится смотреть вниз — это заставляет горбиться. Результатом становится постепенное снижение роста на несколько сантиметров.

3. Займитесь плаванием. Плавание заслуженно считается одной из наиболее важных физических активностей для создания спортивного телосложения. Однако для увеличения роста вам придется научиться плавать не менее 1-2 км за занятие, чередуя при этом стили «кроль» и «батерфляй», а не просто плескаться в бассейне по 10 минут в неделю.

4. Выполняйте упражнения на турнике. Развитые мышцы верха спины и плеч не только облегчат ежедневное поддержание правильной осанки, но и заложат основу спортивному телосложению. Напомним, что лучшим упражнением для развития спины на турнике являются подтягивания — именно они «выпрямят» ваш позвоночник и помогут вырасти.

5. Одевайтесь в правильные цвета. Одежда способна сделать человека визуально выше или ниже. Наилучшим сочетанием для увеличения роста является комбинация «светлый низ + темный верх» — например, белые штаны и темная футболка с V-образным вырезом шеи. В противоположность этому, широкие джинсы и длинная мешковатая кофта сделают человека ниже.

6. Смените прическу. Визуально вытянуться в росте на несколько сантиметров помогут и волосы, приподнятые вверх при помощи геля для укладки. При этом забудьте об эффекте «мокрых волос» и используйте исключительно матовые средства для укладки в небольших количествах. Перед тем, как наносить гель, волосы лучше вымыть и высушить феном, приподнимая их вверх.

7. Увеличьте количество белка в рационе. Исследования показывают, что нехватка протеина в рационе ребенка — ключевая проблема, препятствующая его росту. Спортивная диета для роста мышц будет весьма полезна, если вы решите регулярно практиковать какие-либо силовые упражнения для улучшения осанки.

Операция для увеличения роста

При задержке роста в подростковом возрасте врачом могут назначаться инъекции гормона роста, ведущие к увеличению костей при открытых зонах роста. Взрослым людям, настойчиво желающим стать выше, остается последний метод — болезненная хирургическая операция вытяжки костей.

На каждую ногу устанавливаются скобы со спицами, вставляемыми в поверхностный слой кости; затем резьбовой стержень раздвигается на 0.25 мм четыре раза в сутки. Операция добавляет 6-7 см роста, однако занимает до 12 месяцев, большую часть которых пациент проводит на костылях.

Можно ли увеличить рост на 10 см?

Подросток легко может стать на 10 сантиметров выше до завершения цикла полового созревания, пока зоны роста остаются открытыми — вытянуться в росте помогут упражнения на растяжку, висения на турнике и занятия плаванием. Однако на людей старше 20 лет такие методы уже не подействуют.

При этом силовой тренинг и выполнение базовых упражнений негативно сказываются на росте в подростковом возрасте. Вертикальная нагрузка большинства упражнений с гантелями и штангой не дает костям расти. Кроме этого, выработка тестостерона существенно быстрее закрывает зоны роста.

Для того, чтобы «вытянуться в росте» важно иметь правильную осанку. Ключевые характеристики спортивной осанки.

Диета, чтобы стать выше

Недостаток белков и калорий в рационе приводит к существенному замедлению роста ребенка. Средний рост мужчин Северной Кореи примерно на 7 см ниже, чем Южной — причиной, судя по всему, является хроническое недоедание и нехватка витаминов на протяжении нескольких поколений (3).

Чтобы ребенок успешно реализовал заложенный в него генетический потенциал роста, его диета должна содержать не только источники белка, но как можно больше овощей и цельных злаков. Также для детей важно регулярное употребление морской рыбы — источника полезных омега-3 жирных кислот и йода.

Добавки для увеличения роста

Важнейшими компонентами для увеличения роста являются витамин D и цинк — получение их достаточного количества критично в первые годы жизни ребенка. Однако, к сожалению, прием этих веществ в добавках или натуральных продуктах не способен увеличивать рост взрослых людей.

Что касается кальция, то связь между ростом ребенка и употреблением содержащих кальций продуктов не подтверждается последними научными исследованиями. Кроме этого, судя по всему, дополнительное употребление кальция не улучшает состояния костей и у взрослых людей (4).

Несмотря на то, что после закрытия зон роста никакие физические упражнения (включая плавание и регулярное висение на турнике) не способны сделать человека выше, исправление осанки и правильный подбор одежды легко позволят визуально вытянуться на значительные 5 см.

Научные источники:

Child growth: Can you predict adult height?, Jay L. Hoecker, M. D., source

Average height around the world, source

North Korea after Kim Jong Il, The Economist , source

Source: FitSeven