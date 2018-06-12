Губка, доска и другая кухонная утварь, которую срочно нужно выбросить

Многие стараются готовить дома здоровую пищу, однако они даже не задумываются, что вред организму наносит кухонная утварь. Некоторые кухонные гаджеты могут оказаться рассадниками бактерий или источниками представляющих угрозу для человека химических соединений, поэтому от них следует избавиться.

Щетка для гриля

Металлическая щетка, которой очищают гриль после использования, может навредить организму человека. Старые щетки имеют свойство терять зубчики, которые могут впоследствии попасть в готовое блюдо, а затем и в организм, что приводит к серьезным повреждениям кишечника и, кроме того, ротовой полости. Эксперты рекомендуют менять такие щетки раз в несколько месяцев. Сковорода

Распространенные сейчас сковороды, имеющие антипригарное покрытие, необходимо правильно использовать, чтобы они не успевали выделять различные токсические вещества. В случае разогрева последних до 240 градусов они уже становятся опасными для человека. Выделяются токсические микроэлементы через царапины на покрытии даже при меньшей температуре. Контейнеры

Контейнеры, произведенные из пластика, могут иметь в составе бисфенол А, который часто становится причиной возникновения онкологии, а также проблем с сердцем и эндокринной системы. Речь преимущественно идет об утвари старых образцов. Современные производители все реже используют это соединение в составе пищевых контейнеров. Губки

Губки для мойки посуды отличаются пористой структурой, а также почти всегда остаются во влажной среде, что способствует размножению всевозможных бактерий. Эту проблему возможно решать посредством чистки в микроволновке, куда губки в воде и с моющим средством отправляют на полминуты. Однако их необходимо регулярно менять, и использовать не дольше 2 недель. Доска

Любые необходимые на кухне разделочные доски рекомендовано в регулярном порядке менять, даже при тщательной дезинфекции моющими средствами. Дело в том, что ножи создают на поверхности досок борозды, где накапливаются бактерии, избавиться от которых сложно. Полотенце

Со временем кухонное полотенце фактически становится идеальным местом для обитания вредоносных бактерий и даже регулярная стирка не спасет от этого. Такие полотенца нельзя использовать одновременно для посуды, поверхностей и рук, а также их следует регулярно обновлять.]]>