6 мифов о здоровом образе жизни, в которые все верят

Многие люди могут с уверенностью рассказать, что именно включает в себя здоровый образ жизни — об этом сегодня благодаря интернету и телевидению имеют представление даже те, кто не следует правилам. Но многие наши представления о ЗОЖ — это просто мифы. Специалисты разоблачили мифы о здоровом образе жизни, сообщила электронная газета ZIV.ru. Они назвали самые популярные заблуждения о том, какие действия и привычки помогают укрепить здоровье. Ужин отдай врагу. Эту поговорку вспоминают неизменно, стоит лишь заговорить о том, что есть по вечерам. Ученые констатируют: постоянный отказ от приема пищи в это время дня способствует замедлению обменных процессов, а также может приводить к опасному для здоровья снижению уровня сахара в крови. Кроме того, люди, которые не ужинают, тенденциозно употребляют больше калорий во время завтрака и обеда. Ежедневные тренировки. Думаете, это должно быть в идеале? Заблуждаетесь. Интенсивные спортивные тренировки не должны превышать в своем объеме пять часов в неделю, в противном случае возникает риск надорвать сердце. Чем больше потеете, тем сильнее худеете. По словам специалистов, теория о пользе пота породила другой миф — о пользе «топке жиров» с помощью сауны. На самом деле количество пота не сказывается ни на эффективности тренировок, ни на расходе калорий в сауне, — это подтвердили исследования. Завтрак — самый важный прием пищи. Утверждается, что завтракать нужно обязательно, но ученые имеют собственное мнение на этот счет. Если после пробуждения после сна аппетит отсутствует, возбуждать его насильно и употреблять пищу через «не хочу» — неправильно, считают они. Кстати, во время экспериментов люди, которые пропускали завтрак, за день съедали меньшее количество еды и калорий, чем те, кто принимал пищу с утра. Бег полезен для всех. Последствиями увлеченности бегом могут быть его передозировки, ведущие к утолщению стенок сердца, а также к окислительному стрессу. Бегать нужно не более 30-50 минут в день, и то при условии, что для человека это не является сверхнагрузкой. Специалисты отдельно отмечают, что бег может быть опасен для людей с асимметрией стоп, а также для нетренированных людей с большой массой тела. Углеводы и белки не перевариваются вместе. Многие научные специалисты не поддерживают идею о полезности раздельного питания. По их словам, можно не бояться одновременного употребления белков и углеводов, поскольку за их переработку отвечают разные отделы ЖКТ. Организм от природы снабжен механизмами, позволяющими ему получить максимум пользы от полученной пищи. Ранее МедикФорум писал о признаках, которые указывают на подверженность человека летней депрессии.