Ещё
Названы самые подходящие продукты для хорошего зрения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые подходящие продукты для хорошего зрения 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Московская глазная больница отметила 192-летие со дня основания. Специалисты медучреждения посоветовали для сохранения хорошего зрения употреблять в пищу в достаточном количестве продукты оранжевого цвета.
«Глазное давление становится виновником развития глаукомы. Однако оранжевые продукты улучшают зрение человека и могут предотвратить начало этого недуга», — сообщили врачи.
По их словам, в рацион питания нужно обязательно включить такие продукты как перец, морковь, хурма, тыква и другие продукты с кожурой оранжевого оттенка. В таких продуктах, как пояснили специалисты, содержится лютеин — его поступление в организм является существенной поддержкой для органов системы зрения. Также московские офтальмологи посоветовали включать в меню различные виды капусты и гречневую крупу. Ученые предупреждают: глаукома, долгое время считавшаяся «болезнью стариков», поражает не только людей старшего возраста, она может встречаться и у молодых. Поэтому зрение важно беречь с ранних лет, а обследование у офтальмолога проводить не реже раза в год. Во время контакта с современными гаджетами важны перерывы, гимнастика для глаз, правильное глубокое дыхание. Книгу следует читать в сидячем положении, а не в лежачем, отметили эксперты.
«Читайте книжку сидя, а не лежа на диване, чтобы не сжимались сосуды шеи и не портилось зрение. Читать лучше не электронную, а бумажную версию: в обычной книге нет мелькания экрана и излучения. Должно быть хорошее освещение — для настольного светильника правильно выбирать обычную лампочку, а не энергосберегающую», — поделились советами специалисты.
Ранее МедикФорум писал о самых популярных мифах, касающихся здорового образа жизни.
МедикФорум: последние новости
Кухонные полотенца отравляют людей Зверобой при гастрите – польза и возможный вред Названы лучшие продукты для спасения от усталости
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой61
Пуговка показала «беременный» живот11
Почему анальный секс — это не страшно69
Поведение беременной Нюши обеспокоило фанатов
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение