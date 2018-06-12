Названы самые подходящие продукты для хорошего зрения

Московская глазная больница отметила 192-летие со дня основания. Специалисты медучреждения посоветовали для сохранения хорошего зрения употреблять в пищу в достаточном количестве продукты оранжевого цвета.

«Глазное давление становится виновником развития глаукомы. Однако оранжевые продукты улучшают зрение человека и могут предотвратить начало этого недуга», — сообщили врачи.

По их словам, в рацион питания нужно обязательно включить такие продукты как перец, морковь, хурма, тыква и другие продукты с кожурой оранжевого оттенка. В таких продуктах, как пояснили специалисты, содержится лютеин — его поступление в организм является существенной поддержкой для органов системы зрения. Также московские офтальмологи посоветовали включать в меню различные виды капусты и гречневую крупу. Ученые предупреждают: глаукома, долгое время считавшаяся «болезнью стариков», поражает не только людей старшего возраста, она может встречаться и у молодых. Поэтому зрение важно беречь с ранних лет, а обследование у офтальмолога проводить не реже раза в год. Во время контакта с современными гаджетами важны перерывы, гимнастика для глаз, правильное глубокое дыхание. Книгу следует читать в сидячем положении, а не в лежачем, отметили эксперты.

«Читайте книжку сидя, а не лежа на диване, чтобы не сжимались сосуды шеи и не портилось зрение. Читать лучше не электронную, а бумажную версию: в обычной книге нет мелькания экрана и излучения. Должно быть хорошее освещение — для настольного светильника правильно выбирать обычную лампочку, а не энергосберегающую», — поделились советами специалисты.

Ранее МедикФорум писал о самых популярных мифах, касающихся здорового образа жизни.