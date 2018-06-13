Кулинарные привычки, которые могут стоить здоровья

Иногда простые ошибки на кухне могут привести к серьезным последствиям. Чтобы случайно не оказаться на больничной койке, мало контролировать содержание пестицидов и опасных добавок в продуктах питания, нужно еще уметь правильно выбирать, готовить и подавать пищу. Какие кулинарные привычки могут стоить вам здоровья или даже жизни?

1. Нарезать продукты и оставлять их на столе

Как только вы разрезали яблоко пополам, разделили дыню на отдельные дольки или взяли часть мякоти у авокадо, запускаются процессы порчи продукта и активизируется деятельность опасных бактерий. Поэтому самое разумное, что вы можете сделать — отправить продукты в холодильник. Это убережет вас от попадания в больницу из-за проблем с пищеварением или того хуже — отравлением.

2. Пользоваться холодильником, словно он «резиновый»

Даже если вы покупаете продукты на месяц вперед, это не повод загромождать холодильник. Когда в нем много еды, это неминуемо приводит к тому, что в опасной близости находятся сырое мясо и готовые продукты питания. А это чревато перекрестным заражением (бактерии из мяса могут попадать на пищу). Но это еще не все! Если холодильник наполнен «под завязку», холодный воздух не может циркулировать в нем. В результате — температура в холодильнике растет, что в свою очередь запускает процессы размножения бактерий. Пища начинает портиться прямо в недрах холодильника!

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Совет!

Чтобы вы могли контролировать температуру, приобретите для этой цели специальный термометр. Согласно позиции экспертов Food and Drug Administration, FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США), температура в холодильнике не должна превышать 5ºC.

3. Пробовать пищу, не испортилась ли она

Употреблять продукты по истечению срока годности или срока хранения продукта — это игра в «русскую рулетку» из разряда «повезет — не повезет». Ни на вкус, ни на запах, ни даже по внешнему виду продуктов питания вы не сможете определить, заражены ли они микробами. А ведь даже минимальное количество зараженной пищи может вызвать отравление. Самые опасные с этой точки зрения продукты — овощи, фрукты, хлеб, молочные продукты, мясо и рыба.

4. Размораживать продукты на обеденном столе

Одна из самых опасных кулинарных привычек русского человека — размораживать пищу при комнатной температуре. Безусловно, таким образом можно быстрее подготовить продукты к кулинарной обработке. Но принесет ли приготовленное блюдо организму пользу? По мнению экспертов, идеальный температурный режим для размножения патогенных бактерий — между 5ºC и 60ºC. Если вам нужно разморозить рыбу или мясо, сделайте это на нижней полке холодильника или в микроволновой печи.

5. Дегустировать сырое тесто и кляр на вкус

Достаточно ли сахара в тесте для печенья или специй и соли в кляре для рыбы и овощей — ответить на эти вопросы без «пробы» сложно, но стоит ли так рисковать? В сырых яйцах, которые являются обязательно составляющей некоторых видов теста и кляра может содержаться сальмонелла, а мука может «наградить» кишечной или картофельной палочкой, что наверняка отправит вас на больничную койку. Не хотите отправиться, но и вкус продуктов имеет значение? Готовьте по проверенным рецептам, пользуйтесь мастер-классами шеф-поваров и подсказками диетологов.

6. Мариновать рыбу и мясо при комнатных температурах

Никогда не маринуйте птицу, рыбу и мясо прямо на обеденном столе! Кусочки пищи в маринаде всегда нужно держать в холодильнике. Ведь при комнатных температурах активизируется деятельность бактерий. Кроме того, категорически нельзя использовать маринад повторно: если вы держали в нем сырую рыбу, то поливать этой «подливкой» готовые порционные кусочки — опасно для жизни. Для готовых продуктов питания должен быть отдельный маринад.

7. Нарезать арбузы и дыни без предварительного мытья

Привыкли перед приготовлением салата мыть томаты, редис и огурцы? То же самое нужно делать с твердыми фруктами, ягодами и овощами, даже если вы не собираетесь затем есть их кожуру. Бактерии, которые обитают на поверхности продуктов, легко попадают на сырую мякоть, а там и до отравления недалеко.

Факт!

В 2010-м году эксперты Food and Drug Administration (FDA) опросили 4,5 тысячи человек, моют ли они помидоры перед употреблением в пищу. Почти 100% опрошенных сказали, что да. И только 51% опрошенных признались, что так же точно поступают с представителями семейства бахчевых.

Год спустя на территории США зараженные листериями дыни были виновны в заболевании 150 человек, еще 33 скончались. FDA рекомендует всегда мыть продукты под проточной водой и срезать кожуру твердых продуктов питания перед кулинарной обработкой.

8. Позволять пище полностью остыть, прежде чем отправить ее в холодильник

Свежеприготовленная еда, прошедшая достаточную термическую обработку, априори безопасна? А вот и нет, если вы оставили ее остужаться на плите дольше, чем на два часа! Патогенная микрофлора не дремлет, размножаясь практически молниеносно.

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Нельзя предоставлять ей возможность развернуть бурную деятельность — вовремя отправляйте продукты в холодильник, в особенности, если на улице жара.

9. Неправильно организовывать «шведский стол»

Правильно организованный праздник на природе или в кафе — одно удовольствие. Но оно может омрачиться неприятными последствиями. Любая пища, которая долго «маринуется» на столе, может стать причиной отравления. Чтобы обезопасить себя и близких, подавайте маленькие порции еды, которые тут же съедаются. И никогда не кладите новые порционные кусочки поверху еще не съеденных продуктов, которые уже полежали на столе, иначе бактерии «перейдут» на свежие продукты. Самое главное в организации «шведского стола» — своевременно менять и уносить блюда.

10. Определять готовность мяса и изделий из него без термометра

Чтобы проверить, готова ли курица, вы обычно отрезаете кусочек и смотрите на срез: если сок чистый, без розовых примесей — она готова. Если нет — придется потомить ее еще. Оказывается, такой способ не работает, если мясо заражено патогенной микрофлорой. Недостаточная кулинарная обработка неэффективна против сальмонеллы, стафилококка, листерии и кишечной палочки. Единственный способ узнать, безопасен продукт или нет — измерить его внутреннюю температуру специальным градусником. Она должна быть не менее 75ºC.

11. Экономить на посуде и кухонной утвари

Выбрались наконец-то на природу? Возьмите с собой как минимум два комплекта разделочных досок, щипцов для продуктов и ножей. Категорически нельзя раскладывать сырое мясо на решетки и принимать готовое одними и теми же щипцами, или разделывать птицу и нарезать фрукты на одной той же разделочной доске. Если же у вас не было возможности приготовить всю необходимую утварь, после обработки сырого мяса вымойте в горячей воде с мылом все использованные инструменты и напоследок ошпарьте их кипятком. Патогенная микрофлора будет побеждена.

12. Не мыть руки во время приготовления пищи

Одно дело — мыть руки перед едой и совсем другое — в процессе приготовления пищи или после него. Если вы только что перевернули цыпленка на мангале, не забудьте вымыть руки с мылом, прежде чем присоединиться к столу.

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В конце концов, это убережет вас от вынужденного пребывания в больнице. И тогда «праздник живота» запомнится только приятными впечатлениями.

Комментарий эксперта:

Лили Николс, диетолог, сертифицированный преподаватель диабета, автор книг о здоровом питании

Когда дело доходит до приготовления обеда или ужина, безопасность еды имеет ключевое значение. Заведения общественного питания должны следовать определенным правилам, чтобы предотвратить болезни пищевого происхождения, но какие правила мы устанавливаем лично для себя?

Хотя большая часть пищевых расстройств и заболеваний возникают после посещения общепита, около 12% случаев регистрируются в домашних стенах. Я потрясена количеством людей, которые изо дня в день последовательно (но неосознанно!) совершают одни и те же ошибки. Расскажу о некоторых из них:

— Неправильный разогрев пищи. Какими бы ни были ваши предпочтения в еде, разогревать пищу нужно минимум до 165 градусов по Фаренгейту (74°С). Если вы используете микроволновую печь, убедитесь, что ваша еда равномерно прогрелась. В случае сомнений воспользуйтесь пищевым термометром.

— Редкое мытье рук. Как только вы заходите на кухню, прежде чем коснетесь чего-либо — солонки, кухонного полотенца или щипцов, вы должны вымыть руки с мылом, чтобы предупредить распространение микробов.

— Недостаточное внимание к кухонной утвари. Каждые два дня нужно дезинфицировать кухонные полотенца и губки: замачивать их на ночь в уксусе, мыть в посудомоечной машине или выдерживать в микроволновой печи (обязательно во влажном виде) в течение 60 секунд. Каждые 2-3 недели полотенца и губки нужно менять.

Берегите себя, не совершайте распространенных ошибок!

Комментарий эксперта:

Эмилия Викторовна Цыбикова, кандидат медицинских наук, врач клиники тибетской медицины в г. Москва

С точки зрения тибетской медицины, нашему здоровью вредит охлаждающее питание. Это те продукты, которые замедляют обмен веществ. В результате значительная часть энергии, которая поступает с пищей, не расходуется на активную деятельность, а накапливается в виде жира. Отсюда такие проблемы как лишний вес, ожирение, а затем болезни суставов, гормональные расстройства, низкий иммунитет, хронические болезни дыхательных путей.

Чтобы снизить риск этих заболеваний, нужно избегать кулинарных ошибок. Первая ошибка — соединение охлаждающих продуктов. К ним относятся белый хлеб, сахар, большинство овощей, бобовые, молочные продукты. Пример вредной кулинарной традиции — приготовление крупяных каш на молоке. Крупы — охлаждающий продукт, молоко также охлаждает. В результате мы получаем вдвойне охлаждающий продукт, который дает не столько энергии, сколько лишнего веса. Пример — молочная манная каша, гречневая каша с молоком. Не менее вреден молочный суп-лапша. Все это «классика», доставшаяся нам из прошлого, но это вредные блюда, особенно если в них добавляется сахар. Сахар сам по себе охлаждающий продукт и его добавление делает эти блюда трижды холодными, а значит, трижды вредными.

Второе — это длительное хранение продуктов в холодильнике. Одна из кулинарных ошибок — приготовление пищи впрок и хранение ее на полках холодильника с последующим разогреванием. В тибетской медицине считается, что пища в холодильнике насыщается холодом. Это особенно опасно для продуктов, которые сами по себе охлаждают. Хранение в холодильнике усиливает их охлаждающее действие. Поэтому нельзя так хранить картофель, капусту, помидоры, огурцы, корнеплоды (например, свеклу), бананы, а также все фрукты (яблоки, груши, сливы, др.), ягоды (вишню, малину, смородину, др.) и бахчевые (дыню, арбуз).

Лук, чеснок, имбирь, мед, тыква обладают согревающим действием, но их тоже не рекомендуется хранить в холодильнике, поскольку это ухудшает их свойства. Зелень лучше замораживать, а не хранить в холодильнике.

Нужно заметить, что замораживание не насыщает продукты холодом. Более того, оно даже повышает теплоту продуктов. В частности, сливочное масло и или мясо становятся более «теплыми» от хранения в морозилке.

Третье — это сочетание несовместимых продуктов. В тибетской медицине такие продукты называются «враждующими». Их одновременное употребление плохо влияет на обмен веществ. Действие этого фактора не критично, в большинстве случаев почти незаметно. Но если в организме уже есть слабое место, этот фактор может спровоцировать расстройство.

Тибетская медицина не рекомендует сочетание молочных продуктов с фруктами и ягодами. Один из примеров такого вредного сочетания — мороженое с фруктами или ягодами. Нельзя совмещать рыбу и яйца, а также мясо с молоком (используется в приготовлении соуса «болоньезе»). Привычное для нас сочетание говядины и свинины также вредно. Не следует готовить курицу с кефиром, сочетать гречку со свининой, грибы с майонезом (из-за горчицы, которая входит в его состав).

К расстройствам здоровья нередко приводят наши традиционные застолья, где на столе соседствуют рыба и мяса — два несовместимых, или «враждующих» продукта с точки зрения тибетской медицины.