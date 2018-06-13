Что знают ученые об эликсире бессмертия

Существует легенда о Чингисхане, который с возрастом стал мечтать об эликсире бессмертия. Как-то к нему привели учёного, который якобы создал снадобье. Чингисхан велел эскулапу выпить напиток, а после приказал умертвить его со словами: «Теперь проверим, стал ли он бессмертным». Секрет бессмертия всегда волновал человека. В мифологии каждого народа есть персонажи, обладающие даром вечной молодости или бессмертия и владеющие эликсиром молодости. Кто только не пытался создать этот напиток! Шаманы и алхимики, простолюдины и короли, монахи и учёные — с древних времён и по сей день над разработкой рецепта бессмертия трудятся тысячи людей.

Средневековый врач Парацельс был одним из первых громко заявил о том, что разгадал секрет бессмертия. Он действительно был выдающимся врачом и заложил основы современной медицины. Увы, Парацельс, уверявший всех, что может вылечить любого, сам скончался, не дожив до пятидесятилетия.

Определённые наработки сделали учёные Третьего рейха. Они не только создавали смертоносное оружие, но и исследовали человеческий организм. В нацистской Германии можно было купить напиток на основе янтаря. В СССР много исследований было посвящено долгожительству горных народов, на Кавказ регулярно отправлялись экспедиции, но, к сожалению, рецепт долгожительства так и не обнаружили.