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Низкожировая диета помогает выжить при раке груди
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Низкожировая диета помогает выжить при раке груди 

Доктис 44 минуты назад
Женщины, придерживающиеся низкожировой диеты, имеют большие шансы прожить десять и более лет, если заболеют раком груди, — об этом сообщили американские медики.
Предыдущие исследования уже не раз доказывали пользу низкожировой диеты, богатой фруктами и овощами. В числе прочего, известно, что такой тип питания снижает шансы заболеть самыми агрессивными видами рака груди. Но дает ли такая диета какое-либо преимущество, если человек все же заболел? Этот вопрос решили прояснить ученые госпиталя Сити оф Хоуп в Дуарте, Калифорния.
В ходе своей работы исследователи обработали данные почти 49 тысяч женщин в возрасте после менопаузы, наблюдаемых в 40 медицинских центрах. В течение 8,5 лет наблюдений 1764 из них заболели раком груди, и за ними наблюдали еще в течение 11,5 лет. Всех их ученые разделили на две категории: те, кто придерживался обычного питания (треть или более суточных калорий получали из жира) и низкожирового (не более 20% суточных калорий из жира, много овощей и фруктов).
Десятилетняя выживаемость женщин из низкожировой группы оказалась на 22% выше, чем у тех, кто питался более жирно. Из 516 участниц, умерших за время исследования, от рака груди скончались 68 женщин на низкожировом рационе — и 120 из «обычной» группы. Кроме того, те, кто ел меньше жира, реже умирали от сердечных болезней.
«Низкожировая диета, в каком бы возрасте вы ее не начали соблюдать, приносит огромную пользу здоровью», — подытожили авторы исследования, опубликованного в журнале JAMA Oncology.
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