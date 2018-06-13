5 простых трюков, которые сделают любую диету в 2 раза эффективнее

Наверное, каждый человек, пытавшийся похудеть, сталкивался с ситуацией, когда вес вдруг «замирал» или просто уходил медленнее, чем хотелось бы. К счастью, существует несколько простых трюков, которые могут сделать диету эффективнее и помочь вам чувствовать себя лучше Попробуйте один из них или все — и убедитесь, что эти простые изменения могут ускорить потерю веса вне зависимости от того, какой способ вы выбрали, чтобы похудетьЕшьте, а не перекусывайте

Чтобы избежать скачков инсулина в крови, надо есть часто — в идеале, пять раз в день. Это одна из самых частых рекомендаций для тех, кто следит за своим весом. Но есть еще один небольшой нюанс: желательно съедать полноценные порции, а не перекусывать. Как ни удивительно, но организм, вынужденный переваривать больших порции, в итоге сжигает больше калорий — и вы парадоксальным образом худеете Хотите быстрее сбросить вес — ешьте больше. Тренируйтесь меньше

Неожиданно, правда? Но исследование, в котором сравнивались результаты двух групп добровольцев, продемонстрировало: те участники эксперимента, которые занимались бегом полчаса в день, в итоге сбросили на 33% больше лишнего веса, чем те, кто бегали 60 минут в деньДело в том, что наш организм стремится накапливать, а не терять калории, и если мы даем ему слишком большую нагрузку, пытается «отыграть» потерянное — например, замедляя метаболизм. Оптимальный режим тренировок — полчаса «кардио» 4 раза в неделю. И ни минутой больше!Перейдите на цельнозерновые продукты

Все просто: продукты из цельного зерна содержат более «прочные» углеводы, для переработки которых организму требуется больше энергии. Поэтому люди, в чьем рационе достаточно цельнозерновых продуктов, имеют меньше проблем с лишним весом. Только следите за тем, чтобы эти цельные зерна были по-настоящему целыми — а не обработанными. Спите в прохладной комнате

Недавно проведенное исследование подтвердило: температура воздуха в нашей спальне может регулировать активность белого и бурого жира в нашем организме. Напомним, белый жир помогает нам запасать энергию (и толстеть), а бурый — тратить ее (и соответственно, худеть). Так вот, эксперимент показал: у тех добровольцев, кто в течение месяца спал в более прохладной спальне, активность бурого жира выросла на 42%, а скорость метаболизма — увеличилась на 10%Хотите похудеть — хорошенько проветрите спальню перед сном!Забудьте о чистых тарелках

Разумеется, речь не идет о том, чтобы есть из грязной посуды. А вот про «общество чистых тарелок» и «все съесть до последнего кусочка» стоит забыть. Диетологи сетуют, что из-за нарушенного контакта со своим телом мы почти никогда не останавливаемся в момент насыщения и съедаем больше, чем нам на самом деле надо Попробуйте оставлять на тарелке примерно 10% от каждого приема пищи — эксперименты показывают, что этот нехитрый способ помогает сбросить до 4 килограммов за несколько месяцев. И никаких чистых тарелок!