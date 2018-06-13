Как быстро похудеть в ногах?

Жировые отложения на ногах — это проблема не только эстетического характера, полные ноги ограничивают гардероб и становятся причиной физического дискомфорта. При необходимости быстро привести ноги в хорошую форму, нужно воспользоваться этими рекомендациями.

Бег или ходьба

Бег является лучшим способом похудеть, но не каждый человек может себе позволить тренировки такого формата. Для тех, кто привык вести малоподвижный образ жизни, будет безопаснее начать с ходьбы. Привычка проходить по несколько километров в день подготовит ноги и весь организм к бегу.

Для ускорения достижения результата ходить или бегать нужно дважды в день — по утрам и вечерам.

Ходьба по лестницам

Если начать игнорировать лифты и эскалаторы, то ноги придут в форму без дополнительных усилий. При движении по лестницам работают не только ноги, все обменные процессы в организме становятся быстрее, что способствует скорейшему сжиганию жира. Для того, чтобы ходьба по лестницам не принесла вреда коленным суставам и позвоночнику, важно соблюдать правильную технику — держать ровную осанку и немного наклоняться корпусом вперед.

Велоспорт

Теплое время года — это повод не только задуматься о красоте своей фигуры, но и отказаться от автомобиля в пользу велосипеда. Перемещения на велосипеде несут в себе сплошные преимущества, они развивают мышцы ног, способствуют их похудению благодаря сжиганию большого количества калорий, увеличивают выносливость, а также позволяют объезжать пробки.

Приседания

Самое простое в техническом плане, но при этом самое эффективное упражнение для ног. Для увеличения нагрузки и ускорения похудения используют приседания с весом. Использование силового оборудования быстро приводит мышцы бедер в тонус. Приседать нужно каждый день, чем чаще и больше — тем лучше. Для самого начала тренировок нужно использовать небольшие гантели весом не более килограмма.

Плавание

Отличная тренировка, которая не только приносит хорошие результаты, но и доставляет удовольствие. При плавании задействована каждая мышца в теле, поэтому тело тратит много энергии, используя для ее пополнения свои жировые запасы. Занятия плаванием не оставляют ощущения тренировки, они воспринимаются, как приятное развлечение.

Упражнения за рабочим столом

Когда избавиться от жира на ногах хочется как можно быстрее, нужно использовать не только свободное, но и рабочее время. Сидя за столом, можно выполнять упражнения на сгибания бедер, для этого нужно склонить корпус над поверхностью стола и поочередно подтягивать ноги к груди. Таким же образом можно делать упражнения на растяжку мышц ног, тянуть носки на себя и от себя, удерживая каждое положение по минуте.

Занятия командными видами спорта

Еще один формат тренировки, который воспринимается, как приятное развлечение. Командные спортивные игры заставляют работать все мышцы в теле, в том числе и ноги. На каждой тренировке или игре будет потрачено много калорий, мышцы быстро придут в тонус.

Блок похожие статьи

Групповые занятия аэробикой

Самостоятельная организация аэробных тренировок будет слишком утомительной, групповые программы будут проходить веселее. Потребуется лишь прийти на занятие и следовать инструкциям от тренера. Если имеется желание попробовать необычное аэробное направление, то подойдет аквааэробика или сайклинг.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Действительно ли десерты настолько вредные?

Как подтянуть кожу после похудения?

Как избегать лишних калорий?