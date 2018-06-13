Детокс-диета: 5 главных правил и меню

Восстановить форму и сбросить лишний вес легко. Достаточно придерживаться некоторых несложных правил: вывести токсины, лишнюю жидкость, уменьшить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и привести в норму кислотно-щелочной баланс.

Целью детокс-диеты является нормализация кислотности внутри организма.

МедикФорум собрал правила проведения таких диет.

Организм, который не получает в достаточном количестве минералов, пытается вытащить их из костных и мышечных тканей, а также жидкостей. Как следствие, «доноры» щелочи сами окисляются и могут подвергаться различным болезням. По правилам детокс-диеты в организм человека поступает меньше пищи, которая образовывает кислотную среду, из органов пищеварения выводятся токсины и продукты окисления, уменьшаются жировые запасы. Таким образом, происходит детоксикация.

Способы детоксикации организма

1. Пьем больше воды

Согласно утверждениям ведущих диетологов довольно легко рассчитать суточную норму воды: массу тела в фунтах (вес в кг/0,45) необходимо умножить на 0,06. Таким образом мы получаем необходимый объем жидкости в стаканах. Допустим вес человека 70 килограмм то объем потребления жидкости, будет равняться 9 стаканов тёпленькой воды (холодную нельзя, замедлит пищеварение). Для очищения печени, улучшения усвоения минеральных веществ, ускорения жиросжигания желательно добавить лимонный сок (1 столовая ложка на 2,5 л воды).

2. Поддерживаем оптимальный уровень pH

Как изменить кислотность желудка? Руководствуясь таблицей, в которой продукты сгруппированы по значению pH, составьте собственный рацион. Увеличьте употребление овощей и фруктов! Именно они содержат достаточное количество клетчатки и положительно повлияют на кислотность внутренней среды организма. Планируя меню позаботьтесь, чтобы в нем были продукты, богаты белками (содержаться в рыбе, курице, индейке, бобовых) и полезными жирами (в растительных маслах, орехах, авокадо).

Помните также, что некоторые продукты могут быть по природе кислотными, но в процессе пищеварения становятся щелочными и наоборот. Примером послужит лимон. Совсем исключать продукты, содержащие кислоту, исключать из рациона нельзя, так как среди них есть полезные. А быть ключевой в меню должна щелочная еда.

3. Больше детокс-продуктов

Капуста идеально подходит для приготовления холодных закусок, так как обладает очищающими свойствами (их можно усилить, добавив в салат из капусты тмин или яблоки). Повысить содержание антиоксидантных ферментов в печени и очистить ее от токсинов поможет свёкла. В авокадо уникально сочетается растворимая и нерастворимая клетчатка, которая очищает кишечник.

Атехиниы, содержатся в белом чае, помогут снизить уровень холестерина. Детокс-продуктами специально назначения являются фенхель и артишок. Особенно в последнем содержится много цинаринина, который способен стимулировать пищеварение и таким образом может устранить «заторы» на всем пути пищеварения.

4. Исключите вредные продукты

К таким «вредностям» принадлежат так называемые «быстрые» углеводы а-ля сдоба, сахар, алкоголь. В перечень исключенных попали чай и кофе. Вышеперечисленные продукты не соответствуют критериям по pH, иногда не помешает отказ от чего-то привычного неполезного хоть на некоторое время.

Продукты, которые мешают детоксикации организма

•Белая мука

•Рафинированный сахар

•Столовая соль

•Все рафинированные масла

•Красное мясо

•Молочные продукты, за исключением кисломолочных обезжиренных

•Картофель в любом виде

•Все жареные блюда

•Продукты, в составе которые есть подсластители, консерванты и красители

•Фастфуд

•Сладкие напитки, в том числе газированные

•Водопроводная вода

Сразу заменить все продукты в своем рационе на здоровую пищу сложно. Непривычность такой еды в большинстве случаев подвергает провалу первую попытку правильно питаться. Но наши вкусовые рецепторы можно приучить.

Если, например, Вам не понравился коричневый рис, изначально готовьте его вместе с белым, постепенно изменяя пропорции в пользу коричневого. Если не любите овощи, то для начала добавьте одну порцию в меню. Как вариант, полчашки брокколи (в ней содержится сульфорафан, который способствует выработке полезных ферментов в организме).

Любителям острого советуем добавить в блюдо чеснок и имбирь, в комплексе они послужат «термоядерной» приправой. Первый способствует очищению крови, второй — ускоряет обмен веществ и кровообращение. Перед тем, как собираетесь в гости, съешьте огромную порцию салата из листовых овощей, заправленный лимонным соком. Таким образом, Вы сможете удержаться, чтобы не попробовать за общим столом что-нибудь вкусное, но абсолютно неполезное.

Детокс меню на три дня

День первый

Завтрак: возьмем одну чашку мюсли, можно овсянку, добавим две ложки орехов (измельчённых) и одну чашку ягод.

На перекус: 1 чашку обезжиренного йогурта, половинку банана, и две ложечки хлопьев.

Обед: грамм 100 отварной куриной грудки, салат, завёрнутый в лаваш (лук красный, шпинат, немного винограда и две столовых ложки перемолотого миндаля). Заправляем всё двумя чайными ложками лимонного сока и льняным или оливковым маслом тоже 2 чайных ложки.

На перекус съешьте яблочко и кусочек сыра.

Ужин: 150 грамм трески (или другой белой рыбы) запечённой с оливковым маслом, и соком лимона. Морскую соль и перец по вкусу.

День второй

Завтрак: омлет из 3 яичных белков двумя ложками сыра пармезан, половина стакана помидор и лука (можно и другие овощи). Половинка грейпфрута.

Перекус: кусочек цельнозернового хлебушка, со столовой ложкой обезжиренного йогурта или сметаны.

Обед: филе семги на гриле 150 грамм, или консервированный лосось 1 банка, любой листовой салат. Половина стакана вареной фасоли, заправленной лимонным соком или оливковым маслом.

Перекус:1/2 стакана творога и стакана ягод замороженных.

Ужин: индюшиная котлета (грамм 100) с зелёным салатом, заправленным одной чайной ложкой масла оливок.

День третий

Завтрак: стакан йогурта, с двумя ложками перемолотого семени льна и хлопьев, стакан ягод.

Перекус: яйцо всмятку,1/2 стакана перца болгарского, порезанного соломкой.

Обед: половина авокадо (ломтиками), два помидора (нарезанного кольцами), сыр моцарелла два кусочка, заправьте ложечкой горчицы, два листочка салата. Заверните всё в лаваш. Половина стакана винограда.

Перекус: стакан обезжиренного йогурта, одна ложка перемолотого миндаля.

Ужин: куриная грудка 150 грамм, запеченная с лимонным соком, двумя ложками масла оливкового, столовая ложка оливок. Салат из капусты, помидор и половина стакана отваренной чечевицы.

Калорийность данного рациона не более 1500 Ккал его можно подстроить к привычному рациону, прибавляя или уменьшая размеры порций. Главное контролировать рН выбранных продуктов.