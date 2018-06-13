Первая ягода сезона поспела! Вся правда о жимолости, ее пользе и вреде

Очень вкусная ягода может оказаться небезопасной

Синяя, покрытая матовым налетом, тугая, манкая — такая она, жимолость. Кальций и калий, магний и железо, медь и йод, а также фосфор, железо, различные сахара, органические кислоты — все это она и все это о ней, о жимолости-красавице. Чего она только не умеет — и тонизирует, и полезными веществами организм человека обогащает, и замедляет процесс старения, и очищает кровь, и укрепляет иммунитет. Словом, сплошная в ней польза! Стоп. Это так. Но не так проста ягодка. Представьте: жимолость так активна, что и противопоказаний у нее полным-полно, и применять ее надо с осторожностью.

В жимолости полезны фактически все части растения. Ягоды, понятное дело, это просто квинтэссенция пользы: поскольку лекарственные свойства сохраняет даже та жимолость, что обработана и «превращена» в компот или варенье. Заваренная кора жимолости отлично укрепляет волосы, а отваром листьев лечат кожу. Кстати, если листья жимолости перетереть в кашицу и приложить ее к местам воспалений, они заживают прямо на глазах. Используют жимолость и для лечения гипертонии (настаивают сушеные ягоды), и при простуде (пьют горячим разведенное варенье из жимолости). Но куда важнее знать, при каких проблемах со здоровьем жимолость употреблять не следует. И иногда это значительно важнее!

ИТАК:

— Первое и может быть главное: жимолость не показана аллергикам. Причем предугадать ее действие невозможно: на нее подверженные аллергии люди могут и не отреагировать, а те, кто аллергиком себя не считает, может и «обсыпаться», пойти красными точками или прыщичками, и ощутить затруднения с дыханием. Поэтому пожалуйста, не ешьте жимолости много, попробуйте ее по ягодке! Причем раньше, когда в Подмосковных садах жимолость была редкостью, об этом можно было и не просить — ягоды имели такой явный горьковатый привкус, что «взахлеб» их никто и не ел. Но сейчас, когда селекционеры получили множество сортов сладкой жимолости, это предупреждение более чем актуально.

— При проблемах с желудочно-кишечным трактом, при гастрите и язве желудка о жимолости лучше забыть: ее сок повышает кислотность желудка. Причем повышение происходит быстро и в разы, так что вскоре после поедания первого садового лакомства некоторые могут ощутить острые, режущие боли в желудке.

— Поосторожнее с ягодами нужно быть тем, у кого повышен гемоглобин — жимолость резко поднимает его уровень. А всего, как вы знаете, должно быть в меру.

— Ну и последнее: детям до пяти лет давать жимолость не рекомендуется категорически! Она слишком активна. Возможно, от ягодки-другой ничего и не случится, но все же лучше дать ребятам подрасти.