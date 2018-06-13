Эффективные упражнения для пресса. Всего 10 минут в день!

Чтобы подтянуть мышцы пресса, нужно трижды в неделю убиваться в спортзале? Это иллюзия. Во-первых, можно заниматься дома. Во-вторых, достаточно 10-минутного комплекса упражнений. В-третьих, главное — заниматься каждый день, не пропуская ни дня. Даже если совсем некогда, или неохота, или все равно вчера вечером вы наелись торта, так что какой уж теперь пресс… Отбросьте отговорки и начинайте заниматься!

Комплекс упражнений для пресса

1. Махи вперед

Нагрузка на пресс, спину, ноги, руки

А. Упритесь в пол руками и ногами. Ладони должны быть расположены под плечами, ноги прямые.

Б. Согните в колене правую ногу и подтяните ее к груди, затем выпрямите, вернитесь в исходное положение. Повторите с левой ноги. Продолжайте выполнять упражнение в течение 60 секунд, чередуя ноги. Старайтесь при этом не поднимать бедра — тело должно образовать прямую линию.

2. Боковой подъем: упражнение для пресса для женщин

Нагрузка на пресс, спину, бедра, плечи

А. Лягте на пол, левую руку согните в локте, прямую правую руку поднимите вверх. (Локоть левой руки должен находиться строго под плечом). Выпрямите правую ногу и приподнимите бедра над полом. Левая нога согнута в колене и лежит на полу.

Б. Опустите бедра на несколько сантиметров и, не касаясь пола, снова поднимитесь вверх. Сделайте несколько повторов в течение 30 секунд, затем повторите с другой ноги.

3. Подъемы вперед

Нагрузка на пресс

А. Исходное положение: лягте на спину, ноги согнуты в коленях. Оторвите торс от пола, стараясь при этом максимально задействовать мышцы пресса. Одновременно выпрямите руки и соедините ладони перед собой.

Б. Во время следующего подъема переместите руки влево, затем вправо. Продолжайте выполнять упражнение в течение 30 секунд, отдохните и сделайте еще один подход.

4. Махи

А. Сядьте, упритесь локтями в пол. Ладони поместите под бедра, чтобы снять лишнюю нагрузку с поясницы. Оторвите ноги от пола, левую ногу согните в колене, правую — выпрямите.

Б. Обе ноги опустите на несколько сантиметров, не касаясь пола (левая нога по-прежнему согнута, правая — прямая). Выполняйте упражнение для пресса 30 секунд, потом отдохните и сделайте еще один 30-секундны подход, правая нога согнута, левая — прямая.

5. Приседания

Нагрузка на пресс, плечи, спину, бедра

А. Исходное положение: ноги шире плеч, носки разверните в стороны, присядьте. Будьте внимательны: колени не должны выходить за линию носков. Поднимите правую руку вверх и наклонитесь влево. Старайтесь не сутулиться!

Б. Вернитесь в исходное положение. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Выполняйте упражнение 60 секунд, чередуя руки.

6. Упражнения для пресса «Скручивания»

А. Исходное положение: ноги примерно на ширине плеч, руки согните в локтях и сложите за головой.

Б. Подтяните левую ногу к правому локтю, вернитесь в исходное положение. Выполняйте упражнение 30 секунд, отдохните и сделайте еще один подход с другой ноги.

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