Вагинальный дискомфорт: причины и решения

Редкая женщина может похвастаться тем, что никогда не испытывала неприятных ощущений в интимной зоне, ведь, согласно статистике, такие симптомы, как влагалищный зуд или выделения с неприятным запахом, хотя бы раз в жизни наблюдались почти у каждой.

Несмотря на то, что придерживаться правил личной гигиены в современном благоустроенном мире совсем нетрудно, да и регулярно посещать гинеколога может позволить себе любая женщина, бактериальный вагиноз (дисбактериоз влагалища) остается основной причиной дискомфорта в области половых органов.

Нормальная микрофлора влагалища состоит из большого количества дружно уживающихся между собой микроорганизмов. Основную часть этого биоценоза составляют лактобактерии. Вырабатывая молочную кислоту, лактобактерии создают кислую среду, которая, в свою очередь, не дает расти числу болезнетворных бактерий.

Однако если по какой-либо причине уменьшается количество лактобактерий, это приводит к изменению естественной концентрации молочной кислоты, микрофлора влагалища нарушается, защитный барьер ослабевает, что способствует распространению болезнетворных микробов.

Вместе с тем нарушается нормальная продукция слизи, которая в норме обволакивает стенки влагалища и предотвращает появление микротравм и неприятных ощущений во время секса.

Причины и последствия бактериального вагиноза

К самым распространенным причинам бактериального вагиноза относят:

лечение антибиотиками (они уничтожают как вредные, так и полезные бактерии);

инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой системы (в том числе молочница);

гормональные изменения в организме (сюда относятся и беременность, и период после родов или аборта, и использование контрацептивов в виде таблеток, пластырей или вагинального кольца);

небрежное отношение к интимной гигиене (несвоевременная замена тампонов, редкие или неправильные подмывания, частое ношение трусов-стрингов);

выраженный стресс и снижение иммунитета.

Помимо неприятных симптомов, проявляющихся при бактериальном вагинозе (жжения, зуда, выделений белого цвета или, напротив, сухости), это состояние чревато и более серьезными последствиями: развитием острых и хронических воспалений влагалища, шейки матки и придатков, нарушением здорового течения беременности и даже бесплодием.

Не стоит забывать и о том, что проявления вагиноза негативно сказываются на сексуальной жизни женщины, приводят к неуверенности в себе и выраженной раздражительности.

Неприятные ощущения, помимо всего прочего, могут говорить о наличии более серьезной патологии, которая послужила их причиной (например, о хроническом инфекционном заболевании).

Так или иначе, разобраться в ситуации поможет гинеколог, который диагностирует возможные причины вагинального дискомфорта, исключит связь с другими болезнями и назначит адекватное лечение.

Стоит помнить, что порой дисбактериоз влагалища может протекать почти бессимптомно — это еще одна из многочисленных причин, почему важно проходить осмотр у гинеколога каждые полгода.

Лечение бактериального вагиноза

Как правило, если серьезных причин для беспокойства нет, для лечения бактериального вагиноза гинекологи назначают препараты, нормализующие микрофлору влагалища и устраняющие неприятные ощущения.

При правильном применении эти средства быстро снимают воспаление, восстанавливают кислую среду во влагалище, предотвращают любые возможные осложнения.

Серия средств ГИНОКОМФОРТ® разработана специалистами фармацевтической компании специально для деликатного решения интимных проблем.

Восстанавливающий гель ГИНОКОМФОРТ® применяется при бактериальном вагинозе для быстрого устранения вагинального дискомфорта (зуда, жжения, раздражения, сухости) и восстановления баланса вагинальной флоры.

Восстанавливающий гель ГИНОКОМФОРТ® вводится во влагалище при помощи аппликатора. Эффективность средства достигается благодаря натуральным действующим компонентам. В состав геля входит молочная кислота, которая способствует снижению и поддержанию уровня pH слизистых половых органов на физиологическом уровне.

Масло чайного дерева оказывает выраженное антисептическое и противомикробное действие. Пантенол, бисаболол и экстракт ромашки обеспечивают противовоспалительный и регенерирующие эффекты.

Правильная интимная гигиена является залогом женского здоровья. Регулярные подмывания — простая процедура, соблюдение которой может помочь избежать многих гинекологических проблем.

Моющий гель ГИНОКОМФОРТ® предназначен специально для ежедневного ухода за интимной зоной: имеет сбалансированный pH, не содержит отдушек и красителей.

Важно помнить, что вагинальный дискомфорт — часто встречающаяся проблема, и тут нет причин для стыда. Чем раньше вы начнете лечение, тем скорее устраните все неприятные симптомы!