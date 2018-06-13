ТОП-5 приложений, которые помогут сохранить здоровье

Ученые разработали уникальное мобильное приложение, которое поможет замедлить старение. Пилотные испытания эффективность программы уже подтвердили: комплексный анализ особенностей организма формулирует индивидуальные советы для пользователя, следование которым замедляет изнашивание артерий и препятствует развитию атеросклероза. Какие еще приложения помогут сохранить здоровье, выяснила корреспондент «ВМ».

1. Проверка зрения.

Что делает? Проверяет зрение, содержит ряд упражнений для тренировки его остроты и предлагает отслеживать происходящие изменения.

Как работает? Прежде всего, приложение предлагает протестировать зрение одним из четырех способов: таблицей с буквами, символами «С» и «Ш» и картинками. Для большей точности пользователю необходимо указать расстояние от лица до экрана телефона в сантиметрах. Результаты даются в процентах. Кроме того, программа предлагает ряд упражнений для тренировки глаз.

Что следует учесть? Стартовая страница приложения предупреждает, что оно не заменяет консультации профессионального окулиста.

2. Диагностика сердца.

Что делает? Измеряет частоту сердечных сокращений, сообщает об аритмии, тахикардии и общем состоянии сердца.

Как работает? Кончик пальца необходимо приложить к камере смартфона, после чего следует нажать кнопку «Пуск». Измерение проходит в режиме реального времени. Приложение покажет количество ударов сердца в минуту, а также склонность к тахикардии, брадикардии и аритмии. В случае существенных отклонений от нормы программа посоветует обратиться к специалисту.

Что следует учесть? Приложение даст неточные показатели, если измерения проводились холодными руками. Кроме того, побочные шумы могут исказить итоговые сведения.

3. Умный будильник.

Что делает? Замеряет фазы сна, анализирует его качество, будит в зависимости от индивидуальных особенностей организма, ведет журнал снов.

Как работает? Ориентируясь на движения тела во время сна, приложение определяет его глубину и будит в наиболее оптимальное для хорошего самочувствия время. Если положить смартфон рядом с подушкой, программа будет работать в автономном режиме. Для точных результатов приложение запрашивает данные о месте сна, уточняет время ужина и загруженность на работе. Сюда же можно добавлять заметки о содержании снов.

Что следует учесть? Если вам необходимо проснуться строго в определенное время, лучше подстраховаться обычным будильником.

4. Баланс воды.

Что делает? Отслеживает в организме уровень жидкости и дает индивидуальные рекомендации по необходимому количеству воды.

Как работает? В профиль программы необходимо загрузить такие данные, как пол, рост, вес, возраст и распорядок дня. Далее каждый прием жидкости, будь то сок, чай или алкоголь, заносится в приложение. Исходя из комплексного анализа, оно будет напоминать о необходимости выпить воды и требуемом количестве жидкости.

Что следует учесть? Многие врачи рекомендуют пить воду, исходя из индивидуальных потребностей — то есть, только тогда, когда хочется. Поэтому данные приложения носят исключительно рекомендательный характер.

5. Счетчик калорий.

Что делает? Рассчитывает дневную нору калорий по формуле Маффина-Джеора в зависимости от указанных в профиле параметров и дает рекомендации, исходя от цели: набрать или сбросить вес.

Как работает? Перед началом использования программы необходимо указать свой пол, возраст, рост, вес, количество физической активности и цель — похудеть, поправиться или поддерживать текущие формы. Ориентируясь на это, счетчик будет выдавать рекомендации по необходимому количеству калорий, а также вредным и полезным продуктам. Для более точных советов в приложении следует фиксировать время приемов пищи и воды, а также физические нагрузки.

Что следует учесть? Приложение поможет снизить или набрать вес только в том случае, если следовать его рекомендациям неукоснительно.