Какие ароматические масла самые вредные

Словосочетание «ароматические масла» для людей непосвященных означает употребление масел в качестве концентрированных благовоний. На самом деле спектр применения аромамасел невероятно широкий. С их помощью можно снять напряжение и усталость, избавиться от бессонницы, а можно поднять настроение, усилить сексуальное возбуждение, способствовать приливу сил и активизации мозговой деятельности. Ароматические масла обладают антимикробными, противовоспалительными, регенерирующими, отхаркивающими и другими свойствами. Главное знать, как и какими маслами пользоваться, чтобы не навредить своему организму. Чаще всего воздействие масел осуществляется через обоняние, когда мы вдыхаем их запах, либо через кожу, когда мы втираем масло. Реже аромамасла употребляют внутрь. На многих медицинских сайтах вообще отрицается такой способ употребления масел, так как они могут сильно повредить слизистую внутренних органов.

Чем вредны ароматические масла?

Однако ароматические масла могут нанести вред при любом использовании, если не знать их свойств и правил обращения с ними. Кроме того, перед тем, как использовать то или иное масло, нелишним будет проконсультироваться с врачом. Многие масла могут вызвать тяжелейшую аллергическую реакцию с параличом дыхательных путей, либо сильнейшим дерматитом. Так, не все знают, что к опасным и ядовитым относятся ароматические масла на основе горчицы, душицы, девясила, камфары, пижмы, полыни, можжевельника казачьего, туи, хрена, чабера, мяты болотной и других хорошо известных в России растений. Эфирные масла из этих растений применяют крайне редко, в исключительных случаях и только под наблюдением медиков. Однако мало знать, какое масло вам необходимо. Нужно еще уметь правильно им воспользоваться, в противном случаем можно получить обратный эффект. В Тайване провели эксперимент. Отобрали 100 добровольцев, не имеющих проблем со здоровьем, поместили их в аромакамеру и воздействовали на них парами масла бергамота. Оно имеет успокоительный эффект, помогает справиться с усталостью, депрессией, способствует релаксации. Первые полчаса у испытуемых отмечался именно такой эффект, однако в следующие 30 минут стали фиксироваться учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, головные боли и ухудшение общего состояния организма. Из чего был сделал вывод о необходимости знать не только дозировку эфирного масла, но и время его воздействия. Этот эксперимент был повторен с эфирными маслами на основе других растений — результат был тем же: слишком длительное время воздействия масел приводит к негативным последствиям. Передозировка ароматического масла также крайне опасна. Концентрация его запаха превосходит природную в 50–100 (!) раз. А если масло оказалось из категории токсичных, то не исключен даже летальный исход. Специалисты школы ароматических исследований Американского ботанического совета предостерегают от необдуманного нанесения ароматических масел на кожу. Здесь нужно учитывать, что, попадая на кожу, часть масла проникает в поверхностный слой клетки и изменяет свойства мембраны. Это приводит к искажению физиологических и метаболических процессов внутри самой клетки. Масло может таким образом вызвать в целом изменение биологических процессов. Внешне это проявляется в лучшем случае в виде небольших высыпаний на коже, в худшем — сильнейшими химическими ожогами. Внутреннее воздействие может оказаться и вовсе бомбой замедленного действия, которая «рванет» спустя какое-то время. Исследователи ботанического совета проводили эксперименты на лабораторных животных, которые показали, что высокая концентрация эфирных масел, либо их передозировка вызывает развитие раковых опухолей, приводит к негативным изменениям в печени.

Масло апельсина

Некоторыми эфирными маслами нельзя пользоваться в солнечную погоду. К примеру, масло апельсина. Оно обладает фототоксичными свойствами, то есть, аккумулирует солнечные лучи, от чего светочувствительность кожного покрова резко возрастает. При ярком солнце это может привести к сильнейшему ожогу. Еще несколько видов масел имеют специфические свойства.

Масло лаванды

К примеру, масло лаванды абсолютно не совместимо с препаратами железа и йода.

Масло кедра и чабреца

Эфирные масла кедра, чабреца «не выносят» алкоголь — они тут же начинают давать бурную реакцию.

Масло мяты, ромашки и черного перца

А аромамасла мяты, камфары, ромашки, черного перца не должны употребляться одновременно с гомеопатическими препаратами.

Знатоки ароматерапии уверены, что заниматься ею нужно либо хорошо изучив все тонкости этой науки, либо под руководством опытного специалиста.