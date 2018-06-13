4 простых совета от переедания

Ученые утверждают: стройность на 70% зависит от рациона. Есть несколько советов, которые помогают контролировать себя в питании и не съедать больше, чем нужно, пишет журнал Harper's Bazaar. Есть достаточно белка. Согласно данным исследования ученых из Университета Пердью (США), женщины, которые едят достаточное количество протеина, гораздо реже испытывают острый голод, который обычно заставляет людей набрасываться на еду и злоупотреблять калориями. 25 граммов клетчатки. По словам диетологов, этот минимум клетчатки, которую следует употреблять ежедневно тем, кому страстно хочется иметь тонкую талию, плоский живот и стройные бедра. Клетчатка, которой много в натуральных необработанных овощах и фруктах не только позволяет дольше чувствовать себя сытым, но и защищает от развития диабета и проблем с сердцем. Использовать шкалу голода. Всегда спрашивайте себя, насколько сильно в реальности хочется есть, дали совет психологи. Оценивайте свой голод — например, по шкале от 1 до 5: она помогает более трезво оценивать потребности организма. Вести дневник. Мало кто из худеющих ведет дневник, в который нужно записывать абсолютно все съедаемое за день, включая самые маленькие кусочки. А зря. В реальности это один из самых эффективных методов приучить себя не переедать. Люди всегда недооценивают количество потребляемой еды, а такой дневник является отличным способом взглянуть в глаза правде. Ранее МедикФорум писал о том, что похудение может угрожать здоровью костей и повышать риск их разрушения.