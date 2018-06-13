Отчаянные меры: все об экстренной контрацепции

Надеемся, вам это никогда не понадобится. Но, к сожалению, ситуации бывают разные, так что просто оставьте себе эту информацию на заметку.

Экстренная контрацепция — метод контрацепции, применяемый женщинами в течение нескольких часов или дней после незащищенного полового контакта для предотвращения беременности.

Он используется в случае неэффективности барьерной контрацепции (порвался презерватив), если произошел пропуск таблеток комбинированной гормональной контрацепции, в случае сложностей со своевременным прерыванием полового акта либо в случае полового насилия.

В качестве средств экстренной контрацепции применяются гормональные таблетки или медьсодержащие внутриматочные средства.

Гормональные средства

В качестве гормональных средств используются чисто прогестиновые гормональные препараты, содержащие левоноргестрел, — в фармацевтике они известны как Постинор, Эскапел. Ранее в качестве экстренной контрацепции применялись комбинированные оральные контрацептивы, однако таблетки на основе только левоноргестрела вызывают меньше побочных эффектов и являются более эффективными. Предпочтительнее использовать левоноргестрел в дозе 1,5 мг однократно.

Следует помнить, что надежное предохранение от беременности обеспечивается только в том случае, если препарат применен в течение 72 часов после незащищенного полового контакта, и чем раньше женщина начинает принимать таблетки после незащищенного полового контакта, тем выше эффективность данного средства контрацепции.

Противозачаточный эффект не распространяется на половые акты, имевшие место после приема таблеток экстренной контрацепции — даже в том случае, когда «опасный» половой контакт происходит на следующий день после приема таблетки. Реакции у разных женщин на прием таблеток индивидуальны, а из побочных эффектов возможны тошнота, рвота, боли в животе и нарушение менструального цикла.

Основной механизм действия препаратов для экстренной контрацепции заключается в блокировании или задержке выхода яйцеклеток из яичника (овуляции). Эффективность метода составляет порядка 99% — на 100 женщин, воспользовавшихся прогестиновыми таблетками экстренной контрацепции, приходится 1 незапланированная беременность.

Спираль

Для предотвращения нежелательного оплодотворения можно прибегнуть еще к одному варианту, а именно ввести медьсодержащую внутриматочную спираль — небольшое приспособление, которое уменьшает время жизни яйцеклетки и не дает ей прикрепиться к оболочке матки после оплодотворения.

Медьсодержащие внутриматочные спирали могут быть использованы в течение пяти дней (120 часов) после незащищенного полового акта в качестве средства экстренной контрацепции. Действие спирали вызывает эффект инородного тела в полости матки, тем самым блокируется имплантация. Внутриматочная спираль вводится только гинекологом после соответствующего осмотра, взятия гинекологического мазка и исключения противопоказаний, а ее эффективность также составляет 99%.

Реакция женского организма на экстренную контрацепцию всегда индивидуальна. Из побочных эффектов от экстренной контрацепции можно выделить тошноту, которая встречается у почти у половины женщин, воспользовавшихся медикаментозным методом.

Также среди самых часто встречаемых последствий экстренной контрацепции можно выделить маточное кровотечение, которое может начаться в течение нескольких суток после приема препаратов.

Надо помнить, что средства экстренной контрацепции не защищают от инфекций, передаваемых половым путем, и не рекомендуются к применению пациенткам, не достигшим возраста 16 лет, а также с тяжелой недостаточностью печени.