ЗОЖификация, витамины и беременность

Татьяна БУЦКАЯ, педиатр:

Мне очень понравился ваш термин — ЗОЖфикация населения, от сокращения ЗОЖ (здоровый образ жизни). Потому что все пытаются питаться правильно и жить правильно, но когда при мне заводят разговор о правильном питании (ПП), ЗОЖ, нормах ГТО («готов к труду и обороне»), я первое, что спрашиваю — это: «Ложитесь ли вы спать в тот день, когда вам надо вставать?».

Т. е.

если человек ложится спать в тот день, когда ему надо вставать, скажем — он лёг спать в 00:15, а в 6:30 ему надо проснуться, то всё — о здоровом образе жизни он может забыть. Самое главное — чтобы вы соблюдали режим дня. Мы с вами сейчас, конечно же, поговорим и про витамины, и про спорт, но если вы не соблюдаете банального, не умеете правильно ложиться спать, если не досыпаете тех необходимых часов с 10 до 12, которые вам дадут выработку всех необходимых внутренних гормонов, которые будут способствовать тому, что будут усваиваться все ваши витамины, микроэлементы, что ваше качание пресса вам пойдёт на пользу, а не во вред, то всё остальное совершенно бесполезно.

Первое: надо обязательно высыпаться. Второе: надо обязательно отдыхать. Эти два пункта необходимо всегда держать в голове, потому что без них не работает ничего.

Если мы говорим о беременной женщине, то с точки зрения ЗОЖ у неё могут сразу вылетать несколько пунктиков. Первое и основное — это витамины. Ещё при планировании беременности (и при условии, что это современная девушка и серьёзно подходит к подготовке своего состояния) дама обязательно вместе с мужем пойдёт к врачу, и им пропишут, что нужно сделать с точки зрения правильной подготовки к беременности. Кстати говоря, мужу скажут бросить курить хотя бы месяца за 3 до планируемого зачатия, и пить тоже — я уже не говорю о жене, которая готовится стать мамой. Ей желательно за 3 месяца бросить пить и курить. Но ещё им назначат пить витамины.

Витамины — это фолиевая кислота. Далеко не все знают, что её нужно пить не только будущей маме, но и будущему папе. Потому что именно этот витамин способствует развитию нервной трубки плода.

Т. е.

если его не будет в организме на уровне слияния двух клеточек — не тогда, когда женщина забеременела, у неё появился живот и она подумала: «Не выпить ли мне витаминов? Чего-то мне не хватает в этой жизни! Наверное, фолиевой кислоты». Тогда уже поздно. Её нужно пить тогда, когда вы только задумались о ребёнке, потому что в ваших яйцеклетках и в сперматозоидах вашего мужа уже должен быть запас этого полезного вещества.

Сейчас ещё очень сильно полюбили витамин D. Раньше он считался таким — типа рыбьего жира для ребёнка, а сейчас это стало одним из главных пунктов. Его пьют все, даже я стала употреблять витамин D, причём в огромных, казалось бы, для меня (педиатра!), дозировках. Потому что я помню: его всегда назначали в дозировке 500 международных единиц. А сейчас вдруг все начали превышать дозу, которой нас обучали ещё в институте, аж в 4 раза. Считается, что минимальная доза — это 2 000 м.е.

Что делает витамин D? Во-первых, обнаружено, что рецепторы к данному витамину есть во всех клетках организма. Его вообще сейчас называют гормоном.

Т. е.

это витамин, который работает сразу везде. Обнаружилось, что если у вас есть недостаток витамина D, и зачатия-то не происходит, и депрессия-то вас настигает. Я так долго про этот пресловутый витамин D рассказываю для того, чтобы вы не пугались. Просто до сих пор ещё в головах у репродуктивного населения нашей страны остаётся тот самый рыбий жир, и кажется, что не надо его в таких количествах поглощать. Наоборот, надо! Сейчас выявили, что это очень полезно, и без него может быть сложно забеременеть.

Вот витамин D, витамин Е — очень полезный антиоксидант (без него тоже может быть сложно зачать ребёнка). Но я сейчас не буду вам перечислять все витамины. Единственное, я хочу, чтобы вы запомнили: если вам врач назначил «витаминку», не надо к этому назначению относиться несерьёзно. Потому что нам всегда казалось: витаминка, да что тут пить? Другое дело, если вам назначили анальгин — ты его выпил, и сбилась температура. А выпила ты эту витаминку, и когда что произойдёт? Так вот: без них ничего не работает.

Другое дело, где находится этот витамин — в таблетке или на тарелке? Где взять этот нужный витамин? Это сейчас не моё голословное утверждение, тому есть очень много доказательств и научных работ, подтверждающих: продукты ныне — не те, что раньше. И земля (почва) у нас не та, и срывают их зелёными, и в дальнейшем обрабатывают воском или даже неизвестно чем. Самое главное, что мы редко можем себе позволить такую блажь, как свежий продукт. Даже если нам кажется, что мы покупаем таковой, велика вероятность ошибиться, попасться на удочку к тем, кто хочет просто заработать денег на рекламе. Либо надо находить тех поставщиков, в ком вы уверены. Потому что мясо должно быть свежее, зелень, огурцы, помидоры — тоже. Если у вас нет уверенности в том, что всё это вы приобретаете свежим, уж лучше подберите необходимый для вас комплекс поливитаминов.

И здесь тоже история из XXI века: сейчас всё можно подобрать индивидуально. Вам не надо самой приходить в аптеку и говорить: «Что-то мне показалось, что мне нужны витамины — дайте!». Сейчас можно провести анализы — как по крови, так и, например, по волосам. Вообще волосы — это отражение недостатка каких-то витаминов и микроэлементов в вашем организме. Даже больше именно микроэлементов. Поэтому я думаю, что к вопросу витаминов следует подходить очень серьёзно. И когда вы поймёте, что вам конкретно надо, вы уже будете более уверенно это употреблять. Потому что когда вам объясняют, почему нельзя ходить по улице без шапки в холодную погоду (скажем, можно заработать менингит), то что вы делаете? Надеваете шапку. Так вот, и здесь то же самое: когда вам объяснят на бумаге, что вам не хватает тех или иных витаминов, и вот они — в таких-то таблетках содержатся, вы будете их пить.

Опять-таки, для того, чтобы получить нужное количество кальция, вам надо съесть 2 килограмма творога. Вы готовы сегодня съесть такое количество творога и заесть его ещё килограммом зелени? Если нет, то принимайте витамины. Кто-то вместо витаминов принимает БАДы (биологически активные добавки). Вот здесь очень сложный вопрос с точки зрения беременности, потому что БАДы, как вы понимаете, не проходят определённую сертификацию. И вообще неизвестно, что вы можете там получить. Были истории с БАДами, где концентрация веществ была превышена в сотни раз. И если вы принимаете их, да ещё и витамины, и ещё какие-то таблетки, у вас может пойти перенасыщение организма какими-то веществами, либо одно с другим вещество зайдут — вы знаете, что если 2 препарата не могут соединяться в организме, то может произойти какая-либо негативная реакция. Вот с этой точки зрения, конечно, я к БАДам во время беременности относилась бы очень, очень осторожно! Кстати, есть БАДы, которые вроде травок. Ну отчего бы и не попить? Скажем, чаю с мятой или мяту в таблетках? Мало кто знает, что та же самая мята может привести к повышению тонуса матки. Крапива может привести к изменению свёртывающей системы крови, а для беременной это очень важно. Женьшень и элеутерококк вообще обладают настолько сильным тонизирующим действием, что могут вызвать более серьёзные изменения на уровне кровообращения в матке и у плода. Поэтому никаких вот этих якобы безопасных травок и витаминок не нужно принимать бесконтрольно. Ко всему следует относиться очень серьёзно.

Если мы говорим о спорте, возвращаясь к пунктикам ЗОЖ — прямо спорт и беременность совмещать не надо, если вы не олимпийская чемпионка. Впрочем, даже если вы и олимпийская чемпионка — бывают случаи, как у Юлии Бордовских , которой с первым ребёнком пришлось лежать на сохранении практически всю беременность, потому что существовала угроза прерывания. Надо всегда включать голову. Если всё хорошо, если врач разрешил, то вам показаны такие виды спорта, как ходьба, плавание, йога.

Т. е.

что-то растягивающее, расслабляющее. Но во всём нужно знать меру. Потому что если ходить — то по парку, чтобы по асфальту лишнюю амортизацию не составлять. Во время беременности идёт сильное изменение во всех связках. Тело готовится к тому, что ему надо открыться. Представляете себе — как это, что таз должен так сильно открыться? И все связки становятся более эластичными. Почему женщинам нельзя носить высокий каблук? У неё нога может соскользнуть, подвернуться, и будет вывих. Если у нас с вами в не беременном состоянии вывиха может и не быть, то у беременной он точно будет. Поэтому во всём есть свои особенности.

Спрашивайте, интересуйтесь! Но у специалистов. Я очень люблю акушеров-гинекологов, правда. Но в спортивной медицине они не так сильны, как в вопросах тонуса матки. Поэтому если уж вы решили заняться чем-то новым, то обратитесь к специалистам по выбранному виду спорта — плаванию, ходьбе, йоге.

Ещё хотела добавить про курение. Все знают, что есть активное и пассивное курение. Второе порой бывает даже опаснее первого. Беременной нельзя даже стоять там, где курят. Все знают, что курение плохо влияет на ребёнка, что он испытывает гипоксию, что после рождения могут быть проблемы — он у вас не заговорит ни в год, ни в три, а может быть, даже к пяти. Мы знаем, что курение влияет на кровообращение непосредственно в матке и плаценте. Если женщина курит, то у неё риск кровотечения в родах на 63% больше, нежели если она не курит. Курение во время беременности — это прямая угроза для жизни женщины. Это реально история про «курение убивает».

И ещё: даже если это вас не испугало и рука тянется к сигарете, подумайте о своих внуках. Потому что во время беременности, если женщина курит, она заглатывает все эти 3 000 вредных веществ. Они попадают к плоду. И если плод — девочка, то нарушается формирование яйцеклеток. Соответственно, внуки могут отвечать за свою бабушку. Пожалейте ваших внуков!