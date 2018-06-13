Что полезнее — вишня или черешня?

Будучи растениями одного вида, вишня и черешня имеют много общего, — и тем не менее, в их составе также ест отличия. Об этом на своей странице в Facebook рассказала диетолог Светлана Фус. По словам специалиста, свежие ягоды вишни черешни обладают примерно одинаковой калорийностью. Но вишня содержит меньше сахара — почти в два раза меньше, чем у черешни. Также у вишни богаче витаминно-минеральный состав мякоти.

«Вишня является лидером по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов. Ее показатель — 22, в то время как у черешни — 25», — заметила диетолог.

Светлана Фус сообщила, что употреблять вишню целесообразно людям, которые страдают приступами меланхолии и бессонницей — ее ягоды оказывают антидепрессивное действие и улучшают сон. Это связано с тем, что плоды вишни содержат природный гормон мелатонин, помогающий нормализовать работу эндокринной системы. Черешню диетолог посоветовала есть людям с железодефицитной анемией и тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями. Эта ягода — великолепный источник железа: в 100 граммах содержится 10% от суточной нормы.

«Отказаться от употребления вишни и черешни следует при наличии аллергии, а также хронических заболеваний пищеварительного тракта в период обострения, при язве и гастрите с повышенной кислотностью», — дополнила свои рекомендации диетолог.

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