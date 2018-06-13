Безопасная замена ботексу: что такое липолифтинг и как он возвращает молодость

Каждая женщина хочет выглядеть моложе своего возраста. С проблемой старения все боряться по-своему: ходят в салоны красоты, пьют БАДы, обращаются за помощью к пластическим хирургам, делают инъекции ботокса или диспорта. Современная медицина не стоит на месте, и наиболее популярным методом омоложения является липофилинг. Липофилинг— это коррекция возрастных изменений тела, которая основана на пересадке собственной жировой ткани из одной области в другую. Применяют его в косметологии для того, чтобы придать телу или отдельным зонам былую упругость. Липофилинг делается в основном после 40 лет. Эффект от таких инъекции более длительный, чем от того же ботулотоксина. К тому же после инъекций нет аллергический реакций и осложнений. Каждая женщина хочет выглядеть моложе своего возраста. С проблемой старения все боряться по-своему: ходят в салоны красоты, пьют БАДы, обращаются за помощью к пластическим хирургам, делают инъекции ботокса или диспорта. Современная медицина не стоит на месте, и наиболее популярным методом омоложения является липофилинг. Липофилинг— это коррекция возрастных изменений тела, которая основана на пересадке собственной жировой ткани из одной области в другую. Применяют его в косметологии для того, чтобы придать телу или отдельным зонам былую упругость. Липофилинг делается в основном после 40 лет. Эффект от таких инъекции более длительный, чем от того же ботулотоксина. К тому же после инъекций нет аллергический реакций и осложнений. МедикФорум выяснил все об этой процедуре, чтобы вы к ней были готовы.

Показаниями к данной процедуре:

мимические морщины, коррекция формы лица, увеличение груди, устранение морщин на кистях рук, увеличение губ. Противопоказания: сахарный диабет, острые и хронические заболевания внутренних органов, инфекционные заболевания, заболевания крови и сосудов, онкология.

Перед процедурой липофилинга врач проводит полный осмотр пациента, а также назначает сдачу анализов: •Группа крови и резус-фактор; •ВИЧ-инфекция; •Гепатит В, С; •Сифилис; •Развернутый общий анализ крови; •Развернутый биохимический анализ крови; •Коагулограмма; •Общий анализ мочи; •Флюорография; •ЭКГ; Также необходима консультация терапевта и анестезиолога. Перед пластикой врачи рекомендуют воздержаться от курения на 2 недели, исключить препараты разжижающие кровь, за 3 часа до процедуры не стоит есть и пить.

Липофилинг подбородка

Показаниями к липофилингу являются возрастные изменения, дефекты кожи в области подбородка, врожденные аномалии этой области, изменение размера и формы. Весть процесс длится 45 минут и включает 3 стадии: 1. Забор жировой ткани посредством специального шприца из зоны живота или бедер. 2. Обработка жира. Жировую ткань очищают от примесей и крови, а затем обрабатывают. 3. Введение жира. Готовую ткань инъекционно вводят в область подбородка. В период реабилитации необходимо прикладывать холодные компрессы, пить противовоспалительные препараты, не наносить макияж и избегать солнечных лучей.

Липофилинг скул

Показания к такой операции могут быть следующие: возрастные изменения, впадины под скулами, неправильные овал лица, дефекты кожи, морщины. Для проведения липофилинга используют местную анестезию. Стадии: 1. Забор жира из живота, внутренней поверхности бедер, колен или ягодиц. 2. Обработка жировой ткани. Ее очищают от примесей и крови методом центрифугирования. 3. Введение жира в нужную зону по определенным правилам. Затем делают легкий массаж, для равномерного распределения. Во время реабилитации также необходимо воздержаться от физических нагрузок, массажей лица, нанесение макияжа, загара, походов в сауны и бани.

Липофилинг носослезной борозды

Женщины у которых много мимических морщин и впадин под нижним веком, «синяки» под глазами, глубокие слезные борозды, возрастные изменения, дистрофия подкожной клетчатки так же решаются на данную процедуру. Ее проводят под наркозом и длится она около 40 минут. Стадии проведения: 1. Забор жира производится из тех же мест, что и при липофинге скул.. 2. Обработка жировой ткани. Ее очищают от крови и обрабатывают. 3. Введение жировой ткани в область носослезной борозды. После проведения процедуры необходимо отказаться от физических нагрузок, алкоголя и солнечных ванн. Эффект длится до 5 лет.

Липофилинг шеи К данной процедуре прибегают женщины старше 45 лет, так как у них наблюдаются возрастные изменения кожи, дряблость и сниженный тонус поверхностной мышцы, глубокие морщины, истонченная кожа. Ее проводят под местной анестезией и длится она около 1,5 часа. Стадии проведения: 1. Забор жира из области ягодиц, живота или внутренней поверхности бедер при помощи канюль. 2. Обработка жировой ткани. Ее очищают от примесей крови и обрабатывают. 3. Введение жировой ткани подкожно веерообразно в перекрестном направлении. После проведения процедуры необходимо отказаться от физических нагрузок, алкоголя и солнечных ванн, а также походов в сауны и бани.

Плюсы липофилинга:

•Безопасность; •Простота выполнения; •Не вызывает аллергических реакций; •Не требует общего наркоза; •Отсутствие шрамов после инъекций; •Длительный эффект; •Нет осложнений.

Минусы липофилинга

•Появляется легкая отечность в местах инъекций; •Возможно образование пигментных пятен; •Результат виден только через 2 -3 недели.

Осложнения:

•Ассиметрия корректируемых участков; •Снижение чувствительности кожи; •Гематомы, серомы; •Бугристость кожи; •Инфекционное осложнения; •Воспалительное разрастание тканей (гранулема);

Чего не стоит делать после липофилинга:

•Места инъекций нельзя мочить водой; •делать массаж увеличенного участка; •прикладывать холод; •водить автомобиль; •заниматься спортом; •пить «Ибупрофен» •пить зеленый чай; •употребление продуктов, которые способствуют рассасыванию жира; •курить.

При несоблюдении всех правил в течении 3 недель, возможны осложнения.

Сколько держится эффект?

Длительность эффекта зависит от индивидуальных особенностей организма. Чем меньше скорость резорбции, тем дольше будет виден результат. Не маловажную роль играет и место, которое подверглось коррекции. Определенные области тела имеют свою скорость обмена веществ, что непосредственно влияет на количество всасываемого жира. Также на длительность действия влияют набор веса или же диеты, так как изменяется объем жировой ткани. В среднем действие липофилинга составляет 7-9 лет. При пересадке жировой ткани приживается только 50-70% от введенного количества жира. Из-за этого на коже могут появиться бугристость, неравномерность и ассиметрия, поэтому коррекцию можно делать через 3 месяца. Липофилинг— универсальный метод борьбы со старением кожи, дефектами и «изюминками» тела, который открыт как для женщин, так и для мужчин. Показания к данной процедуре:

мимические морщины,

коррекция формы лица,

увеличение груди,

устранение морщин на кистях рук,

увеличение губ.

Противопоказания:

сахарный диабет,

острые и хронические заболевания внутренних органов,

инфекционные заболевания,

заболевания крови и сосудов,

онкология.

Анализы и обследования Перед процедурой липофилинга врач проводит полный осмотр пациента, а также назначает сдачу анализов: •Группа крови и резус-фактор; •ВИЧ-инфекция; •Гепатит В, С; •Сифилис; •Развернутый общий анализ крови; •Развернутый биохимический анализ крови; •Коагулограмма; •Общий анализ мочи; •Флюорография; •ЭКГ; Также необходима консультация терапевта и анестезиолога. Перед пластикой врачи рекомендуют воздержаться от курения на 2 недели, исключить препараты разжижающие кровь, за 3 часа до процедуры не стоит есть и пить.

Липофилинг подбородка

Показаниями к липофилингу являются возрастные изменения, дефекты кожи в области подбородка, врожденные аномалии этой области, изменение размера и формы. Весть процесс длится 45 минут и включает 3 стадии: 1. Забор жировой ткани посредством специального шприца из зоны живота или бедер. 2. Обработка жира. Жировую ткань очищают от примесей и крови, а затем обрабатывают. 3. Введение жира. Готовую ткань инъекционно вводят в область подбородка. В период реабилитации необходимо прикладывать холодные компрессы, пить противовоспалительные препараты, не наносить макияж и избегать солнечных лучей.

Липофилинг скул

Показания к такой операции могут быть следующие: возрастные изменения, впадины под скулами, неправильные овал лица, дефекты кожи, морщины. Для проведения липофилинга используют местную анестезию. Стадии: 1. Забор жира из живота, внутренней поверхности бедер, колен или ягодиц. 2. Обработка жировой ткани. Ее очищают от примесей и крови методом центрифугирования. 3. Введение жира в нужную зону по определенным правилам. Затем делают легкий массаж, для равномерного распределения. Во время реабилитации также необходимо воздержаться от физических нагрузок, массажей лица, нанесение макияжа, загара, походов в сауны и бани.

Липофилинг носослезной борозды

Женщины у которых много мимических морщин и впадин под нижним веком, «синяки» под глазами, глубокие слезные борозды, возрастные изменения, дистрофия подкожной клетчатки так же решаются на данную процедуру. Ее проводят под наркозом и длится она около 40 минут. Стадии проведения:

1. Забор жира производится из тех же мест, что и при липофинге скул.. 2. Обработка жировой ткани. Ее очищают от крови и обрабатывают. 3. Введение жировой ткани в область носослезной борозды. После проведения процедуры необходимо отказаться от физических нагрузок, алкоголя и солнечных ванн. Эффект длится до 5 лет.

Липофилинг шеи К данной процедуре прибегают женщины старше 45 лет, так как у них наблюдаются возрастные изменения кожи, дряблость и сниженный тонус поверхностной мышцы, глубокие морщины, истонченная кожа. Ее проводят под местной анестезией и длится она около 1,5 часа. Стадии проведения: 1. Забор жира из области ягодиц, живота или внутренней поверхности бедер при помощи канюль. 2. Обработка жировой ткани. Ее очищают от примесей крови и обрабатывают. 3. Введение жировой ткани подкожно веерообразно в перекрестном направлении. После проведения процедуры необходимо отказаться от физических нагрузок, алкоголя и солнечных ванн, а также походов в сауны и бани.

Плюсы липофилинга:

•Безопасность; •Простота выполнения; •Не вызывает аллергических реакций; •Не требует общего наркоза; •Отсутствие шрамов после инъекций; •Длительный эффект; •Нет осложнений.

Минусы липофилинга

•Появляется легкая отечность в местах инъекций; •Возможно образование пигментных пятен; •Результат виден только через 2 -3 недели.

Осложнения:

•Ассиметрия корректируемых участков; •Снижение чувствительности кожи; •Гематомы, серомы; •Бугристость кожи; •Инфекционное осложнения; •Воспалительное разрастание тканей (гранулема);

Чего не стоит делать после липофилинга:

•Места инъекций нельзя мочить водой; •делать массаж увеличенного участка; •прикладывать холод; •водить автомобиль; •заниматься спортом; •пить «Ибупрофен» •пить зеленый чай; •употребление продуктов, которые способствуют рассасыванию жира; •курить. При несоблюдении всех правил в течении 3 недель, возможны осложнения.

Сколько держится эффект?

Длительность эффекта зависит от индивидуальных особенностей организма. Чем меньше скорость резорбции, тем дольше будет виден результат. Не маловажную роль играет и место, которое подверглось коррекции. Определенные области тела имеют свою скорость обмена веществ, что непосредственно влияет на количество всасываемого жира. Также на длительность действия влияют набор веса или же диеты, так как изменяется объем жировой ткани. В среднем действие липофилинга составляет 7-9 лет. При пересадке жировой ткани приживается только 50-70% от введенного количества жира. Из-за этого на коже могут появиться бугристость, неравномерность и ассиметрия, поэтому коррекцию можно делать через 3 месяца. Липофилинг— универсальный метод борьбы со старением кожи, дефектами и «изюминками» тела, который открыт как для женщин, так и для мужчин. Ученые ранее рассказали, в чем польза замены сладкого напитка на стакан воды перед сном.