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Что такое умное питание?
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Что такое умное питание? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
У каждого человека есть возможность обеспечить себе достойную жизнь, хорошее самочувствие и крепкое здоровье. Одним из инструментов для управления качества жизни является умное питание. Большинство людей питаются произвольно и не придают большое значение тому, что они едят. Контроль над питанием — это важнейший аспект здорового образа жизни, умное питание позволяет радоваться жизни и наслаждаться красотой собственного тела.
Часто люди не могут рассчитать свою дневную норму еды, они думают, что нуждаются в большем количестве еды, чем это есть на самом деле. У каждого человека есть своя мера потребности в еде, умное питание строится не только на принципе умеренности, но и опираясь на качество продуктов. Дневная норма калорийности может быть покрыта разными продуктами, выбор продуктов питания должен зависеть от потребностей организма, он не должен опираться на неконтролируемые привычки.
Первым шагом к умному питанию является анализ собственных пищевых привычек с целью выявления и устранения вредных для здоровья и фигуры. Как было сказано выше, распространенными привычками являются избыточное употребление пищи и употребление нездоровых продуктов. В перспективе такое неразумное поведение приводит к увеличению процента жира в организме.
Если у человека имеются лишние килограммы, то его питание должно быть построено таким образом, чтобы количество съеденных калорий было меньше количества потраченных. Умное питание в сочетании с правильными привычками помогает отрегулировать поступление калорий без лишних усилий.
Умное питание обязательно принимает во внимание уровень метаболизма, так как один и тот же продуктовый набор будет влиять на разных людей по-разному. Также необходимо отрегулировать свой режим дня, обязательно ввести в свой рацион завтраки. Научные исследования подтверждают, что наличие завтрака минимизирует шансы переесть в течение дня, поэтому умное питание немыслимо без хорошего завтрака.
В любом приеме пищи должно присутствовать достаточное количество белка, этот нутриент уникален, его роль не сможет выполнить ни один компонент питания.
Принципы умного питания — это не диета, они построены на основании заботы о здоровье, тем не менее, когда люди переходят на умное питание, они худеют. Дело в том, что ожирение не является естественным состоянием организма, тело стремится избавиться от лишних килограммов, оздоровиться. Небольшое содействие естественному процессу похудения приносит ошеломительные результаты.
Умное питание — это золотая середина, оно располагается между бесконтрольным поглощением огромных количеств пищи и жесткими диетами с непозволительно строгими запретами на пищу. Дополнительными компонентами умного питания являются натуральные биологически-активные добавки, к примеру, корень женьшеня, водоросли спирулина, семена чиа. Добавки обеспечивают организм теми полезными веществами, которые он не смог получить из пищи.
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