10 абсурдных мифов про спортивное питание

Если вы до сих пор думаете, что от протеина вырастут мышцы, как у бодибилдера или что белковые батончики отлично заменят шоколадные, — вот вам 10 мифов про спортивное питание, в которые вы больше не будете верить.

Протеин — это химия и анаболики

Протеин — это белок, высокой степени очистки, который производится из молочной сыворотки, в который добавлены витаминно-минеральные комплексы, незаменимые аминокислоты. Иными словами — протеин это еда, но без углеводов и жиров.

От протеина у меня вырастут мышцы, как у мужчин

Мышцы растут от гормонов и от чрезмерного потребления углеводов и белков. У девушек априори низкий уровень тестостерона, поэтому чрезмерная гипертрофия мышц исключена. Протеин используется, как дополнительный источник белка, он может заменять и основной прием пищи, но в этом случае возможна ситуация наоборот — снижение веса и жировой массы. Главное, держать рекомендуемую дозировку белка на кг веса тела от 0,8 г до 1,3 г на кг.

Жиросжигатели и различные липолитики — эффективны

Спешим разочаровать, но эти продукты спортивного питания не влияют на метаболизм. Они воздействуют на центральную нервную систему и гормоны: адреналин и норадреналин. Запомните (и не злоупотребляйте!), жиросжигатели и липолитики не расщепляют ваши жировые клетки!

L-карнитин — лучшее средство для похудения

L-карнитин — это транспортник от жирных кислот (жира) до митохондрий (энергетические станции). Иными словами, L-карнитин — это грузовой автомобиль, который перевозит жир в печь, для того, чтобы там этот жир сжечь. Если у вас две печи, то при наличии сотен автомобилей эффективность жиросжигания не увеличится.

Соответственно, переизбыток L-карнитина, не приведет вас к нужному результату (быстрому похудению). И кстати, дневная норма данного вещества содержится в 300 грамм мяса (говядина, свинина, рыба, индейка, кролик), и в сыре.

Изотоники на тренировке — это эффективно

Изотоники — это спортивные напитки, которые помогают организму восстанавливаться после физических нагрузок. В состав изотоников входят витаминно-минеральный комплекс, соль и (внимание!) сахар.

Из-за него, эффективность тренировки снижается, и вот почему: на тренировке вы расходуете гликоген (источник энергии) и тут же запиваете его изотониками, тем самым тормозите жиросжигание.

Поэтому лучший вариант, отказаться от разноцветного вкусного напитка во время физической нагрузки и пить чистую воду.

Нет разницы между витаминами из аптеки и витаминами из спортпита

А вот и нет, разница есть! В аптеке все чаще встречаются препараты, с недостаточным количеством витаминов, неспособные к удовлетворению суточной потребности, либо с несовместимостью компонентов.

А витамины, которые продаются в магазинах спортивного питания, наиболее эффективны для спортсменов, так как в них правильно подобрано соотношение полезных веществ. Также существуют отдельные витамины, как для мужчин, так и для женщин, которые созданы как раз индивидуально для женского и мужского организма.

Батончики на фруктозе — это отличный способ заменить шоколадки

Фруктоза — это тот же сахар, и по калорийности ничем не уступает шоколаду. Употребляя такие батончики, вы так же, как и с обычных шоколадок, набираете лишний вес. Это касается и протеиновых батончиков.

В их составе содержится не только белок, но и простые сахара, поэтому выбор такого продукта должен начинаться с тщательного изучения состава. Гораздо лучше в качестве перекуса, съесть яблоко или апельсин.

Чем дороже спортивная добавка, тем она эффективнее

Опять же, следует обращать внимание на состав. Очень часто, мы переплачиваем за бренд, при том, что состав у такого продукта может уступать составу более недорогого производителя. Даже отечественные производители спортивного питания, на сегодняшний день, ничем не уступают импортным брендам.

Добиться результатов можно и без спортивного питания

Можно, но этот путь будет дольше, чем со спортивным питанием. Имейте ввиду, что система спортпита состоит не только из протеинов — дополнительный источник белка, который мы попросту не можем восполнить из натуральных продуктов (качество пищи оставляет желать лучшего, да и такой объем пищи мы не можем употребить), но и из витаминно-минерального комплекса — это препараты для здоровья суставов и костей, аминокислотные комплексы и т.д. То есть для поддержания организма во время регулярных физических нагрузок, нам просто необходима забота о своем здоровье.

Спортивное питание необходимо только спортсменам

Безусловно, большинство потребителей спортивного питания — это спортсмены. Но, тем не менее, далеким от мира спорта людям, такие продукты помогают восполнить баланс недостающих аминокислот, витаминов и минералов.

Вот, например, в некоторых муниципальных поликлиниках людям пожилого возраста выписывают препараты для поддержания здоровья суставов, именно из спортивного питания. И для улучшения качества жизни, продукты спортивного питания могут (и должны!) находиться в рационе людей.