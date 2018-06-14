Чем болеют работницы салонов красоты

Красивая прическа, идеальный маникюр, ухоженное лицо — женщины готовы тратить на свой внешний вид любые доступные средства и проводить в салонах огромное количество времени (а в последнее время и мужчины не отстают). Но оно того стоит: как говорится «результат на лице».

Клиентам такой результат встает в копеечку, а мастера имеют неплохой заработок и… целый букет профессиональных заболеваний в придачу.

Открытый институт здоровья, кафедра дезинфектологии академии им. Сеченова и научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора опубликовали данные исследования 24 салонов красоты, залов маникюра и педикюра, помещений, предлагающих услуги пирсинга и тату. В каждом заведении красоты опрашивались как клиенты, так и сотрудники.

Выяснилось, что более 50 процентов респондентов–сотрудников в течение года были травмированы рабочим инструментом. 37 процентов сотрудников получали такие травмы не менее пяти раз в течение последнего месяца.

Но больше всего специалистов, которые проводили опрос, смутили следующие результаты: менее десяти процентов опрошенных сотрудников смогли правильно рассказать, как работать с ВИЧ-инфицированными клиентами, а почти четверть респондентов — сотрудников салонов уверены, что вакцина от СПИДА существует.

Стоит ли удивляться, что ВИЧ входит в число профессиональных заболеваний сотрудников индустрии красоты. Случаи их заражения ВИЧ, гепатитом официально зафиксированы в десятках стран. К примеру, в Австралии положительный результат при исследовании на гепатит В показали обследования почти половины работников тату-салонов. Эти данные опубликованы в газете «Газета».

Это же издание приводит еще ряд фактов. Так, ежегодно более пяти тысяч травм и профессиональных заболеваний регистрируется у сотрудников индустрии красоты Соединенных Штатов Америки. Эти профессии входят в двадцатку наиболее травмоопасных в Америке. В Польше более половины сотрудников салонов красоты сообщили о получении травм колюще-режущими инструментами в последние два месяца.

Сотрудницы салонов красоты Великобритании имеют самый большой процент заболевания дерматитом кистей рук. Впрочем, их коллеги из других стран также часто обзаводятся таким диагнозом. Постоянный контакт с кремами, лосьонами, различными агрессивными препаратами рано или поздно приводит к такому результату. Установлено, что в целом две трети парикмахеров имеют дерматит кистей рук.

Спутником подобного рода препаратов является и астма. Лаки для волос, пенки, мусы, шампуни, бальзамы, лаки для ногтей и ногтевая пыль — парикмахеры и мастера маникюра вынуждены все это вдыхать в течение всего рабочего дня. День за днем, год за годом все это оседает на легких, забивает дыхательные пути и бронхи. Астма — одно из основных профессиональных заболеваний мастеров ногтей и волос.

Непоправимый вред здоровью работниками бьюти-индустрии наносят монотонные движения: ножницами, пилочками, щеточками, фенами. Это вызывает микротравмы запястья, кисти или локтя. Постепенно это перетекает в хронические заболевания, заканчивающиеся артритом. А у парикмахеров к этому добавляются еще и болезни ног. Работа стоя вызывает варикозное расширение вен.

Рак и резкое ухудшение зрения — удел сотрудниц соляриев. Постоянная близость ультрафиолетового излучения не проходит бесследно. Специалисты по охране труда утверждают, что им нужны меры защиты наподобие тех, что применяются в рентгенкабинетах.

В целом сотрудники индустрии красоты на треть раньше заканчивают свою профессиональную деятельность из-за всевозможных заболеваний — в отличие от представителей других профессий.