Как самостоятельно улучшить растяжку

Любимые блогеры, актеры и спортсмены впечатляют фотографиями, на которых они завернуты в невообразимую позу. Не перестаешь удивляться, как они это делают? Все дело в том, что они посвящают много времени тому, чтобы улучшить свою гибкость.

Что важно, так это то, что улучшение твоей растяжки поможет не только классными фотографиями в Инстаграме. Только с улучшением гибкости ты можешь достичь максимальной эффективности от тренировок, а также научиться наслаждаться йогой и не обращать внимание на боль.

Почему растяжка важна

Специалисты по комплексным тренировкам отмечают необходимость упражнений растяжки для улучшения кровотока, а также укрепления суставов путем достижения максимальной нагрузки на структуру. Гибкость и подвижность позволяют улучшить то, как ты двигаешься в целом — сколько ты можешь пройти и сколько вынести.

Как часто нужно тренироваться

Тут все просто: чем чаще ты работаешь над своей растяжкой, тем лучше. Даже пять минут утром и перед сном имеют большое значение, так что ты можешь создать себе новые ритуалы для бодрого утра и расслабляющего отхода ко сну. Если ты пропустишь день или два — ничего страшного, просто продолжай там, где остановилась. По мере того, как ты будешь достигать комфортного состояния при растяжки, ты сможешь увеличивать время, которое затрачиваешь на каждую сессию.

Когда будут заметны результаты

Если работать над подвижностью и гибкостью ежедневно по 10-20 минут, ты увидишь улучшение тонуса тела уже в течение недели. В то же время тренеры предупреждают о том, что нужно набраться терпения и больше фокусироваться на том, как ты чувствуешь себя во время упражнения. Те пять минут, выделенные тобой на тренировку, — пространство для нервной системы, которой как раз нужно слегка расслабиться.

Какие упражнения выполнять

Начинай с этого набора простых упражнений, выполняя их 1-2 раза в день, и по мере того, как это становится для тебя проще — увеличивай количество подходов. Каждое упражнение должно выполняться по меньшей мере 30 секунд. Растяжка с лентой

Ложись на спину на коврик, согнув колени так, чтобы ступни оказались под ними. Используй ремень, пояс или полотенце, чтобы обхватить правую ногу за стопу, затем вытяни ногу вертикально вверх. Пусть правое бедро, колено и лодыжка находятся на одной линии, а пальцы ноги направлены к тебе. Повторяй на другую сторону. Для более глубокого растяжения ты можешь вытянуть вторую ногу на полу вместо того, чтобы сгибать ее в колене. Это упражнение работает на растяжение подколенных сухожилий и икр. Растяжка с поворотом

Эффективное упражнение для работы с ягодицами поможет улучшить кровообращение во всем теле. Сядь ровно на пол, затем скрести правое колено над левой ногой, вытянутой вперед. Положи левый локоть на согнутое колено и поверни корпус вправо. Выполняй 30 секунд, затем поменяй сторону. Выпад с растяжением

Встань на четвереньки, а затем подними правую ногу к правой руке. Поворачивай корпус вправо. Для опоры поставь свободную руку на пол. Это упражнение позволяет растягивать ягодицы, наружную и внутреннюю сторону бедер, а также плечи и руки. Глубокий присед

Это упражнение отлично работает для улучшения растяжки в бедрах и увеличения подвижности лодыжек. Садись в низкий присед, сложив руки в положении для молитвы. Поставь локти на внутреннюю сторону колен, чтобы медленно открывать их наружу. Простое скручивание

Ложись на мат, затем притяни оба колена к груди. Вытяни левую ногу вверх, а правую руку вправо на уровне плеча. Сдвинь правое колено влево так, пока твое правое бедро не окажется над левым. Повтори на другую сторону. Зависание

Для этого упражнения тебе понадобится турник. Возьмись руками за крепление и оторви ноги от земли. Позволь телу расслабиться и почувствуй растяжение, которое происходит в плечах и спине.